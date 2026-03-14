14/03/2026

EU – Armenia

Բաքվի գլոբալ ֆորումի երկրորդ օրը. Իրանի պատերազմի վերաբերյալ կտրուկ հակադիր տեսակետներ՝ դժվարությունների տարածման հետ մեկտեղ

infomitk@gmail.com 14/03/2026

Եվրահանձնաժողովի նախկին նախագահ Ռոմանո Պրոդին Euronews-ին ասել է, որ ժամանակն է ճգնաժամի դիվանագիտական ​​լուծում գտնել։

Իրանական ավերիչ պատերազմի երրորդ շաբաթվա մոտենալուն և դրա հետևանքների ամբողջ աշխարհում ավելի ու ավելի զգացվելուն զուգընթաց, Ադրբեջանում անցկացվող Բաքվի գլոբալ ֆորումում աճող ձայներ էին հնչում, որոնք կոչ էին անում դիվանագիտական ​​ելք գտնել։

Երկրորդ օրը ամենամյա հավաքը ներկայացրեց առնվազն մեկ հակադարձ կետ՝ շարունակել ԱՄՆ-Իսրայելի հարձակումը։

Դիվանագիտության օգտին ձայների թվում էին Նոբելյան խաղաղության մրցանակի դափնեկիր և Թիմոր-Լեստեի նախագահ Խոսե Ռամոս-Օրտան, որը 2002 թվականին համատեղ ղեկավարել է իր երկրի խաղաղ անցումը դեպի Ինդոնեզիա՝ անկախություն։

«Ակնհայտ էր, որ ԱՄՆ-Իսրայելի միջամտությունը Իրանում կունենար աղետալի կողմնակի ազդեցություն, և դա տեղի է ունենում», – ֆորումում ասել է Ռամոս-Օրտան։ «Եվ, իհարկե, տնտեսական ազդեցությունը չի մնում տարածաշրջանում։ Այն ունի շատ բացասական բազմապատկվող ազդեցություններ ամբողջ աշխարհում։ Մի՞թե նրանք չէին մտածել դրա մասին»։

«Աֆրիկան ​​հատկապես ծանր է տուժում էներգետիկ ճգնաժամից, և կանայք հաճախ կրում են ամենածանր հարվածը», – ասաց Հաֆսաթ Աբիոլան՝ «Կանայք Աֆրիկայում» կազմակերպության նախագահը: Աբիոլան նաև «Project Dandelion»-ի՝ կանանց կողմից ղեկավարվող կլիմայական արդարադատության համար նախատեսված գլոբալ արշավի գլոբալ հարավային ղեկավարն է։

«Մենք պատերազմի ժամանակ չունենք: Մոլորակի վրա բոլոր մարդկանց դեմ իրական պատերազմ է մղվում, որը կլիմայական ճգնաժամն է», – ասաց նա: «Եվ մենք պետք է հաղթահարենք մեր տարաձայնությունները և միասին աշխատենք՝ մոլորակը մարդկային կյանքի և բոլոր կյանքի համար փրկելու համար»։

Բաքվի գլոբալ ֆորումում ոչ բոլորն էին կողմ դիվանագիտական ​​լուծմանը, կամ գոնե՝ ոչ առայժմ: Տեխասի կոնգրեսական Վան Թեյլորը, որը ռազմական վետերան է, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի համոզված կողմնակիցն է։

«Ես ծառայել եմ որպես ԱՄՆ ծովային հետևակ Իրաքում: Ես տեսա, թե ինչպես իրանցի լրտեսները մտան երկիր և բառացիորեն բռնի գործողություններ իրականացրին Իրաքում գտնվող Միացյալ Նահանգների զորքերի դեմ», – Euronews-ին ասաց Թեյլորը: «Նախագահ Թրամփը շատ աշխատեց՝ փորձելով դիվանագիտական ​​լուծում գտնել։ Շատ տարիներ, ցավոք, իրանցիները հետաքրքրված չէին իրենց ահաբեկչությունը դադարեցնելով։ Նրանք ցանկանում էին շարունակել այն, և շարունակում են այն այսօր, երբ մենք խոսում ենք»։

ԵՄ-ի հավատարիմները կոչ են անում դիվանագիտության և փոխզիջման

Սակայն Եվրոպական հանձնաժողովի նախկին նախագահ Ռոմանո Պրոդին, որի աշխատանքը փոխզիջումներ գտնելն էր, ասել է, որ ժամանակն է, որ դիվանագիտական ​​լուծում գտնվի հակամարտությունը դադարեցնելու համար։

«Մենք գտնվում ենք այնպիսի սարսափելի պահի մեջ, գիտեք, երբ դուք պետք է մտքեր փոխանակեք, և դուք պետք է հասկանաք, թե արդյոք մարդիկ, և, ասենք, առաջնորդները, պատրաստ են փոխզիջման», – ասել է Պրոդին Euronews-ին։ «Որովհետև ամիսներ տևած խելագարությունից հետո փոխզիջումը միակ բանն է, որ կարելի է անել»։

Եվրոպական հանձնաժողովի մեկ այլ վետերան ասել է, որ պատերազմը և դրա ազդեցությունը Եվրոպայի վրա ցույց են տալիս ավելի ուժեղ արտաքին, պաշտպանական և էներգետիկ քաղաքականություն ունեցող ԵՄ-ի անհրաժեշտությունը։

«Դիվանագիտությունը միակ ճանապարհն է ապագայում, բայց, ցավոք, այս պահին իրավիճակը այսպես չէ», – ասել է ԵՄ միգրացիայի նախկին հանձնակատար Դիմիտրիս Ավրամոպուլոսը։ «Ցավոք, այս պահին ուժը դիվանագիտությունից վեր է։ Եվ սա շատ բացասական զարգացում է։ Այնպես է, կարծես մենք դասեր չենք քաղել անցյալում թույլ տրված սխալներից», – հավելել է Ավրամոպուլոսը, որը նախկինում եղել է Հունաստանի պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարը։

«Եթե այս ճգնաժամը շարունակվի, մենք կունենանք միգրանտների կամ փախստականների ավելի շատ ալիքներ դեպի Եվրոպա, քանի որ Եվրոպան մնում է անվտանգ ուղղություն», – Euronews-ին ասել է ֆորումի խորհրդի անդամ Ավրամապուլոսը։ «Եվ ես չգիտեմ, թե արդյոք Եվրոպան պատրաստ է ընդունել միգրացիայի նոր ալիք այս պահին»։

