EU – Armenia

Միանգամից 4 գառ ծնելու մեջ ո՞րն է ՔՊ-ական իշխանության ներդրումը

infomitk@gmail.com 16/03/2026

Լրագրող Ոսկան Սարգսյանի ֆեյսբուքյան գրառումը.

ՔՊ-ական իշխանության աջակցությա՞մբ է ոչխարը 4 գառ ծնել։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևոգ Պապոյանը Ֆեյսբուքում տեսանյութ է տեղադրել և գրել․ «Սովորաբար ոչխարը մեկ ծննդաբերության ժամանակ ունենում է 1 կամ 2 ձագ։ Հազվադեպ կարող է ունենալ 3 ձագ, իսկ միանգամից 4 ձագ ունենալը շատ քիչ հանդիպող բան է։

Մեր ֆերմերներներից մեկի մայրիկ ոչխարը միանգամից 4 գառնուկ է ունեցել»։ Այդ գործում՝ միանգամից 4 գառ ծնելու մեջ ո՞րն է ՔՊ-ական իշխանության ներդրումը։ Հայաստանում ոռոգելի հողերը քիչ են, աշնանացան ցորենի ցանքերը՝ նույնպես, կարկտահարությունների դեմ պայքարելու համար գյուղերում հակակարկտային կայաններ և ցանցեր չեն տեղադրվում, գյուղացին խնդիրներ ունի իր աճեցրած բերքն իրացնելու, Հայաստանում տարածված են բույսերի ու կենդանիների զանազան հիվանդություններ, ներկրվող բուժանյութերի զգալի մասն անորակ է, գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրության պետական համակարգ չկա։

Փոխանակ գյուղատնտեսության ոլորտը կառավարող էկոմոնիկայի նախարարը այս հիմնախնդիրներով զբաղվի, 4 գառ ծնած ոչխարի մասին հրապարակում է արել։

Ամեն ինչ պարզ կդառնա միայն բժշկական հետազոտությունից հետո

16/03/2026 infomitk@gmail.com
Թուրքիայում հայտնի մոդելին մահացած են գտել․ ինչ հրապարակումներ է արել նա՝ մահվանից առաջ. Լուսանկար

16/03/2026 infomitk@gmail.com
Մարտի 16-ի աստղագուշակ․ Աշխատեք խուսափել ավելորդ սթրեսից

15/03/2026 infomitk@gmail.com

«Երջանիկ եմ առաջին անգամ ելույթ ունենալ Հայաստանում»․ լեգենդար Լանգ Լանգը Երևանում կայանալիք համերգի մասին

16/03/2026 infomitk@gmail.com
ԵՄ-ն պատժամիջոցներ է սահմանել 19 իրանցի պաշտոնյաների և կազմակերպությունների նկատմամբ՝ մարդու իրավունքների խախտումների համար

16/03/2026 infomitk@gmail.com
Ճապոնիայի «քլիքբեյթ» դիվանագիտությունը վկայում է Եվրոպայում մեղմ ուժի վերանայման մասին

16/03/2026 infomitk@gmail.com
Իրանի պատերազմը և ամերիկյան հզորության սահմանները

16/03/2026 infomitk@gmail.com