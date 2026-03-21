22 երկիր պահանջում է Իրանից բացել Հորմուզի նեղուցը․ Լուսանկար

22 երկիր, այդ թվում՝ Միացյալ Արաբական Էմիրությունները, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Գերմանիան, համատեղ հայտարարություն են տարածել, որով դատապարտել են Հորմուզի նեղուցի փաստացի փակումը իրանական ուժերի կողմից։
Հայտարարության մեջ մտահոգություն է հայտնվել լարվածության սրման վերաբերյալ և կոչ է արվել Իրանին անհապաղ դադարեցնել իր սպառնալիքները։
Այս երկրները նաև հայտարարել են Հորմուզի նեղուցով անվտանգ անցման ապահովմանը մասնակցելու իրենց պատրաստակամության մասին։
