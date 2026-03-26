Եվս մեկ իրանցի ռազմական ղեկավար է սպանվել․ Լուսանկար

Իսրայելցի պաշտոնյաներից մեկը հայտարարել է, որ Բենդեր-Աբբասի վրա հարձակման ժամանակ սպանվել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի (ԻՀՊԿ) նավատորմի հրամանատար Ալիռեզա Թանգսիրին։
Նա նշել է, որ Թանգսիրին պատասխանատու էր Հորմուզի նեղուցի փակման համար։
Ո՛չ Իրանը, ո՛չ էլ Իսրայելի բանակը պաշտոնապես չեն մեկնաբանել միջադեպը։
