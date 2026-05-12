ԱՄՆ-ն բալիստիկ հրթիռներով սուզանավ է տեղակայել Եվրոպայում. Լուսանկար

ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի 6-րդ նավատորմը հայտարարել է, որ Ջիբրալթար է մտել ամերիկյան «Օհայո» դասի բալիստիկ հրթիռներով սուզանավ, որը զինված է միջմայրցամաքային բալիստիկ հրթիռներով։
«Նավահանգիստ ժամանումը ցույց է տալիս ԱՄՆ-ի կարողությունը, ճկունությունը և ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների նկատմամբ շարունակական նվիրվածությունը», – ասվում է հայտարարության մեջ։
Սուզանավը Ջիբրալթար է մտել մայիսի 10-ին։
ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի 14 «Օհայո» դասի բալիստիկ հրթիռներով սուզանավերից յուրաքանչյուրը կարող է տեղափոխել 20 անհատական նշանառության մարտագլխիկներով բազմատարր «Trident II D-5» հրթիռ։
