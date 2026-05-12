Մահացու վիրուսը տարածվում է, մահվան դեպքեր կան․ ԱՀԿ-ն ահազանգում է

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ) գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Ադհանոմ Գեբրեյեսուսի խոսքով՝ MV Hondius զբոսանավի տասնմեկ ուղևորի մոտ հանտավիրուսի թեստը դրական է եղել, որոնցից իննի մոտ հաստատվել է Անդես հանտավիրուսի առկայությունը։
«Ներկայումս գրանցվել է 11 դեպք, այդ թվում՝ երեք մահվան դեպք։ Բոլոր դեպքերը հայտնաբերվել են նավի ուղևորների կամ անձնակազմի անդամների շրջանում։ 11 դեպքերից իննը հաստատվել են որպես Անդես հանտավիրուսի դեպքեր, մինչդեռ մյուս երկուսը հավանական են», – ասել է նա Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում։
Նախկինում հաղորդվել էր հանտավիրուսային վարակի ինը դեպքի մասին։
