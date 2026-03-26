Մարտի 27-ի աստղագուշակ․ Արվեստի հետ կապ ունեցողների բախտը կբերի

Գործերի համար ամենահաջող օրը չէ։ Բայց մնացած ամեն ինչի համար դուք կունենաք շատ հնարավորություններ: Այնուամենայնիվ, մի անտեսեք ձեր պարտականությունները։ Արժե որոշ ժամանակով հետաձգել նոր նախագծերի մեկնարկը, սակայն կարևոր է փորձել հնարավորինս լավ գլուխ հանել ընթացիկ խնդիրներից։
Արվեստի հետ կապ ունեցողների բախտը կբերի։ Գեղեցկության ծարավը կսրվի, իսկ դուք կցանկանաք հարմարավետություն ու ներդաշնակություն ստեղծել ձեր շուրջը։
Լավ ժամանակ է նոր ծանոթությունների և ռոմանտիկ հանդիպումների համար։ Այնուամենայնիվ, մի շտապեցրեք իրադարձությունները, թույլ տվեք, որ իրավիճակը բնականոն զարգանա և ժամանակից շուտ պատրանքներ մի ստեղծեք։
ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)
Բավականին բարդ օր է։ Առավոտյան հավանական են հանգամանքների անհաջող զուգադիպություններ, որոնք ձեզ մի փոքր հունից կհանեն։ Շատ Խոյեր չափազանց դյուրագրգիռ կդառնան, ուստի ուրիշների հետ պայմանավորվելը հեշտ չի լինի։ Պետք չէ մասշտաբային նախագծեր սկսել և կարևոր որոշումներ կայացնել, հատկապես խոշոր ֆինանսական ներդրումների հետ կապված։
Կեսօրին ստիպված կլինեք ուշադրություն դարձնել կուտակված տնային գործերին։ Չափից շատ գործեր մի ստանձնեք։ Ձեր մտերիմներից օգնություն խնդրեք, նրանք չեն հրաժարվի ձեզ աջակցելուց։
ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)
Լավ օր է: Ձեր ստեղծագործական ունակությունները կդրսևորվեն, և դա կօգնի լուծել շատ վաղուց հասունացած խնդիրներ։ Միևնույն ժամանակ, Ցուլերի մեծ մասը կդառնա չափազանց զգայուն և ընկալունակ, ինչը միշտ չէ, որ տեղին կլինի: Ձեր պերճախոսությունը կսրվի, ուստի բանակցություններն ու հրապարակային ելույթները հազվադեպ հաջող կանցնեն։
Կեսօրին ձեզ ոգեշնչված կզգաք, ինչը կօգնի ոգեշնչել ձեր շրջապատին։ Հատկապես արդյունավետ կլինի համագործակցությունը։ Հնարավոր կլինի վերականգնել որոշ խզված հարաբերություններ։
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ (Gemini, 22.V–21.VI)
Բավականին զբաղված օր է։ Դժվար կլինի հավաքել մտքերը և տրամադրվել աշխատանքին։ Փոքր անախորժությունները ձեզ կշեղեն գլխավորից։ Որոշ Երկվորյակներ կդառնան չափազանց զգացմունքային, ուստի նրանք կսկսեն ամեն ինչ շատ սրտին մոտ ընդունել: Կարևոր է փորձել հավաքվել և հանգստություն պահպանել բոլոր հանգամանքներում: Այդ դեպքում կստացվի ոչ միայն խուսափել խնդիրներից, այլև ապագայի համար լավ թիկունք ստեղծել։
Ընտանիքի անդամները կփորձեն խառնվել ձեր գործերին, և դա միշտ չէ, որ տեղին կլինի։ Այսպիսով, փորձեք ուղղորդել նրանց էներգիան ճիշտ ուղղությամբ և ինքներդ ասեք, թե կոնկրետ ինչպես նրանք կարող են օգնել ձեզ:
ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)
Օրը հեշտ չի սկսվի, բայց աստիճանաբար ամեն ինչ կկարգավորվի։ Պետք չէ վստահել այն ամենին, ինչ ձեզ կասեն։ Պարտադիր չէ, որ ձեզ փորձեն մոլորության մեջ գցել, պարզապես շրջապատողներն իրենք էլ կարող են բավարար չափով չհասկանալ այդ հարցը։ Ուստի կարևոր որոշումների կայացումը ավելի լավ է կարճ ժամանակով հետաձգել։
Օրվա կեսին Խեցգետինների մեծամասնությունը կզգա կենսուրախության զգացում և զգացմունքային վերելք, ինչը կօգնի նրանց հաղթահարել ցանկացած անակնկալ: Հնարավորություն կստեղծվի բարելավել հարաբերությունները, որոնցում վերջին շրջանում հաճախ թյուրիմացություններ են առաջացել։
ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Երկիմաստ օր է, բայց դրանում ավելի լավ բան կլինի: Առավոտյան շատ Առյուծներ ստիպված կլինեն շեղվել պլանավորված գործերից, որպեսզի զբաղվեն մտերիմների խնդիրների լուծմամբ: Մանր-մունր խնդիրները նյարդայնություն կառաջացնեն, սակայն ցանկության դեպքում կկարողանաք գլուխ հանել ձեր էմոցիաներից և ինչ-որ դրական կողմեր տեսնել կատարվածում։
Օրվա երկրորդ կեսը անսովոր հաջող կլինի։ Դուք կցուցադրեք ձեր առաջնորդի որակները և կուժեղացնեք ձեր հեղինակությունը գործընկերների և ղեկավարության աչքում: Ձեր կարիերայի արագ առաջխաղացման հնարավորությունները կավելանան: Բազմաթիվ լավ հնարավորություններ կբացվեն, որոնցից հաջողությամբ կօգտվեք։
ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Դժվար օր է։ Դժվար թե հնարավոր լինի խուսափել տարաձայնություններից։ Կարևոր է փորձել վերջնականապես չփչացնել հարաբերությունները, դրանք վերականգնելը հեշտ չի լինի։ Շատ Կույսեր պետք է կենտրոնանան սովորական առաջադրանքների վրա, որոնք կարող են ինքնուրույն կարգավորել: Պետք չէ հույս դնել գործընկերների և դաշնակիցների օգնության վրա։ Նրանք ձեզ չեն մերժի, բայց միշտ չէ, որ հնարավոր կլինի բացատրել, թե կոնկրետ ինչ է պահանջվում նրանցից։
Չարժե օրվա երկրորդ կեսին մեծամասշտաբ նախագծեր սկսել կամ լուրջ որոշումներ կայացնել։ Այս ժամանակը լավագույնս հարմար է սկսածն ավարտելու, ամեն ինչ կարգի բերելու և ապագայի պլանները վերանայելու համար:
ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)
Լավ օր է, թեև ոչ առանց դժվարությունների։ Հեշտ կլինի լեզու գտնել ամենատարբեր մարդկանց հետ։ Որոշ վաղեմի հակառակորդներ կանցնեն ձեր կողմը: Շատ Կշեռքներ կդառնան հազվագյուտ հմայիչ, ինչը կօգնի նրանց ավելի արագ հասնել իրենց նպատակներին: Հնարավորություն կունենաք ցույց տալ ձեր լավագույն կողմերը և ամրապնդել ձեր հեղինակությունը։
Օրվա վերջում հոգնածություն ու դյուրագրգռություն կկուտակվի։ Հնարավոր են չնչին տարաձայնություններ մտերիմների հետ, սակայն զսպվածությունն ու ընկերական վերաբերմունքը կօգնեն խոշոր վեճերը կանխել։
ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)
Ամեն ինչ չէ, որ հարթ կընթանա։ Սակայն օրվա առաջին կեսը հաջող կստացվի, այնպես որ պետք չէ ժամանակ վատնել։ Որոշ Կարիճներ կկարողանան հեշտությամբ հարաբերություններ հաստատել առավել երկիմաստ մարդկանց հետ, հատկապես անձնական գրավչության բարձրացման շնորհիվ: Մտերիմները կփորձեն միջամտել ձեր գործերին, և դա զարմանալիորեն ժամանակին կլինի, նրանք կկարողանան օգնել ձեզ որոշ կարևոր հարցերում:
Երեկոյան հավանական են չմտածված գործողություններ և աննշան տարաձայնություններ։ Սակայն ժամանակին քայլեր կձեռնարկեք, ուստի դա լուրջ անախորժությունների չի հանգեցնի։
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Ամենահեշտ օրը չէ։ Ձեր բոլոր ակնկալիքները կարդարանան, և դուք պետք է պատրաստ լինեք դրան: Որոշ Աղեղնավորների համար դժվար կլինի սառնասրտություն պահպանել ոչ ստանդարտ իրավիճակներում, սակայն դրան պետք է ձգտել: Առավոտյան ավելի լավ է կենտրոնանալ սովորական գործունեության վրա և ապավինել բացառապես սեփական ուժերին: Միայնակ, դուք ավելի արագ կհասնեք ձեր նպատակներին։
Օրվա վերջում ստիպված կլինեք համատեղել աշխատանքային հարցերի լուծումն ու տնային գործերը, ինչը լավագույնս չի ազդի ձեր տրամադրության վրա։ Մի փորձեք ամեն ինչ անել միանգամից, որոշ առաջադրանքներ հեշտությամբ կարող են հետաձգվել։
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)
Օրվա առաջին կեսը բարեհաջող կդասավորվի, այնպես որ աշխատեք գործերը չհետաձգել: Դուք կզգաք հոգևոր վերելք և ոգևորության պոռթկում, այնպես որ ցանկացած բարդ խնդիր ձեզ չի կանգնեցնի: Շատ Այծեղջյուրներ կկարողանան իրենց շուրջ բարենպաստ հուզական մթնոլորտ ստեղծել։ Համատեղ աշխատանքը հատկապես արդյունավետ կլինի։ Հնարավոր կլինի նոր կապեր հաստատել և ամրապնդել առկա հարաբերությունները։
Կեսօրից հետո կարող է դժվար լինել կարևոր որոշումներ կայացնելը։ Այնուամենայնիվ, հաջողության կհասնեք, եթե չտրվեք ձեր սեփական կարծրատիպերին ու նախապաշարմունքներին։
ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)
Բավականին հաջող օր է, հատկապես դրա առաջին կեսը։ Առավոտյան հիանալի կդասավորվեն բանակցությունները նույնիսկ նրանց հետ, ովքեր ի սկզբանե այնքան էլ բարեհամբույր չեն տրամադրված։ Որոշ Ջրհոսներ կկարողանան ազդեցիկ հովանավորներ ձեռք բերել։ Գործարքների կնքման համար բարենպաստ ժամանակահատված է: Հեշտ կլինի լավ տպավորություն թողնել նոր ծանոթների վրա, համակրանք առաջացնել և ստանալ անհրաժեշտ աջակցությունը։
Չարժե որևէ կարևոր գործ հետաձգել մինչև երեկո։ Հարմար պահ է ընկերների կամ մտերիմների հետ լուրջ հարցեր քննարկելու համար։
ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)
Զբաղված օր է։ Առավոտյան դժվար կլինի հավաքել մտքերը և գործի անցնել։ Տնային հոգսերը ձեզ կշեղեն պլանավորված առաջադրանքներից։ Ուրիշների հետ փոխըմբռնման հասնելը սովորականից դժվար կլինի։ Պետք չէ կարևոր որոշումներ կայացնել և մասշտաբային նախագծեր սկսել, դժվար թե դրանք հաջողությամբ պսակվեն։
Դուք ստիպված կլինեք դիմակայել բավականին մեծ թվով խոչընդոտների: Որոշ ծրագրեր ստիպված կլինեք հետաձգել կամ ընդհանրապես հրաժարվել դրանցից: Շատ Ձկներ չեն կարողանա խուսափել ընտանիքի անդամների հետ մանր տարաձայնություններից։
