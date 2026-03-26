Վարչապետի մամուլի խոսնակը հրաժարական է տվել. Լուսանկար

Հրաժարական է տվել Իսրայելի վարչապետի մամուլի խոսնակ Զիվ Ագմոնը՝ կտրուկ արտահայտությունների եւ խիստ քննադատության համար։ Այս մասին հայտնում է The Times of Israel պարբերականը։

Համաձայն Բենիամին Նեթանյահուի գրասենյակի տարածած հայտարարության, նախօրեի երեկոյան հանրայնացվել են Ագմոնի հայտարարությունները հրեա միրզախիմների խմբի մասին, որոնք դիտարկվել են որպես ռասիստական։ Միաժամանակ նաեւ՝ նա կտրուկ արտահայտություններ է արել վարչապետ Նեթանյահուի հասցեին։

Ագմոնը ընդունել է, որ հայտարարությունները վավերական են, արված իր կողմից, սակայն կտրված են կոնտեքստից եւ մասնավոր խոսակցության մաս են կազմել։ Ագմոնը հաստատել է, որ զրույցը, որի ընթացքում նման հայտարարություններ է արել, տեղի է ունեցել անցյալ շաբաթ իր վաղեմի ընկերներից մեկի հետ եւ հենց նա էլ որոշել է հանրայնացնել իր արած հայտարարությունները։

Այս ամենի ֆոնին՝ այլ բան չի մնացել, քան այն, որ վարչապետի խոսնակը հրաժարական տա։

Վարչապետի մամուլի խոսնակը հրաժարական է տվել

Բաց մի թողեք

Եվս մեկ իրանցի ռազմական ղեկավար է սպանվել․ Լուսանկար

26/03/2026 infomitk@gmail.com
Թրամփն ինչպես Պուտինը՝ խուսափել է «պատերազմ» բառն օգտագործելուց

26/03/2026 infomitk@gmail.com
ԵՄ օրենսդիրները նպատակ ունեն խոչընդոտել «թշնամական» երկրների մասնակցությունը Horizon պաշտպանական նախագծերին

26/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

Մարտի 27-ի աստղագուշակ․ Արվեստի հետ կապ ունեցողների բախտը կբերի

26/03/2026 infomitk@gmail.com
ՔՊ-ն սառեցնում է ԵՄ անդամակցության օրենքը. Տեսանյութ

26/03/2026 infomitk@gmail.com
Ալեն Սիմոնյանի և քաղաքացիների մասնակցությամբ միջադեպ է տեղի ունեցել․ Տեսանյութ

26/03/2026 infomitk@gmail.com
«Սուրենս ինձ միշտ ասում էր՝ մայր իմ անուշ ու անգին, այնպես եմ կարոտել այդ բառերին». Սուրեն Կիրակոսյանն անմահացել է 2022 թ. սեպտեմբերի 13-ին Իշխանասարում. Լուսանկարներ

26/03/2026 infomitk@gmail.com