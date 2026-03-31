EU – Armenia

Թրամփն Իրանի հարցում նորից դժգոհել է Եվրոպայից

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը գրել է․

«Բոլոր այն երկրներին, որոնք չեն կարողանում ավիացիոն վառելիք ստանալ Հորմուզի նեղուցի պատճառով, ինչպես Միացյալ Թագավորությունը, որը հրաժարվեց մասնակցել Իրանի գլխատմանը, ես ձեզ համար մի առաջարկ ունեմ. թիվ 1 – գնեք ԱՄՆ-ից, մենք բավականաչափ ունենք, և թիվ 2 – հավաքեք որոշ ուշացած քաջություն, գնացեք նեղուց ու պարզապես ՎԵՐՑՐԵՔ ԱՅՆ։ Դուք պետք է սկսեք սովորել, թե ինչպես պայքարել ինքներդ ձեզ համար, ԱՄՆ-ն այլևս այնտեղ չի լինի ձեզ օգնելու համար, ինչպես դուք այնտեղ չեք եղել մեզ համար։ Իրանը, ըստ էության, ոչնչացվել է։ Դժվար մասն արդեն արված է։ Գնացեք ձեր սեփական նավթը ձեռք բերեք։ Նախագահ ԴՋԹ»

«Ֆրանսիան թույլ չէր տա, որ Իսրայել ուղևորվող, ռազմական պարագաներով լի ինքնաթիռները թռչեն Ֆրանսիայի տարածքի վրայով։ Ֆրանսիան ՇԱՏ ԱՆՕԳՆԱԿԱՆ է եղել «Իրանի մսագործի» նկատմամբ, որը հաջողությամբ վերացվել է։ ԱՄՆ-ն կհիշի՛։ Նախագահ ԴՋԹ»,- մեկ այլ հրապարակման մեջ գրել է Թրամփը։

