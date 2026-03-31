31/03/2026

EU – Armenia

ԵՄ-ն չի կարող խոստանալ Ուկրաինային, որ կասեցված 90 միլիարդ եվրոյի վարկը կտրամադրվի

infomitk@gmail.com 31/03/2026 1 min read

Եվրոպական Միությունը չի կարող խոստանալ Ուկրաինային, որ Հունգարիայի կողմից կասեցված 90 միլիարդ եվրոյի վարկը անպայման կտրամադրվի:

Այս մասին Կիեւում հայտարարել է ԵՄ արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալլասը։

Կալլասը նշել է որոշակի խոչընդոտների մասին․ «Ունենք թե՛ 20-րդ պատժամիջոցների փաթեթի, թե՛ վարկի հետ կապված։ Աշխատանքները շարունակվում են այդ խոչընդոտները հաղթահարելու համար, բայց, ցավոք, այս պահին ես լավ նորություններ չունեմ և չեմ կարող հայտարարել, որ այս վարկը կազատվի։ Հետևաբար, մենք շարունակում ենք աշխատել և հույս ունենք, որ այս որոշումը կկայացվի Եվրոպական խորհրդի հաջորդ նիստում»։

