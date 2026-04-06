Ռուսաստանը ձեռնարկում է անհրաժեշտ միջոցներ Եվրոպայում գազատարների անվտանգությունն ապահովելու համար, ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
– Դեռևս տեղեկություններ չկան այն մասին, թե ով կարող է կանգնած լինել Եվրոպայում գազատարների վրա հարձակումների փորձերի հետևում, սակայն կասկածվում է Կիեւը։ Ռուսաստանը հույս ունի, որ Հունգարիան և Սերբիան միջոցներ կձեռնարկեն Եվրոպայում գազատարների վրա սպառնալիքը նվազագույնի հասցնելու համար։
– Մոսկվան հույս ունի, որ Անկարան Զելենսկիին տեղեկացրել է, որ Եվրոպայում գազատարների ենթակառուցվածքների դեմ ագրեսիվ գործողությունները անընդունելի են։
– Կրեմլը տեսել է Թրամփի սպառնալիքները Իրանի դեմ, բայց նախընտրում է չմեկնաբանել դրանք։
– Պեսկովը Մերձավոր Արևելքի հակամարտության ընդլայնումը անվանել է Իրանի դեմ ագրեսիայի վտանգավոր հետևանք։
– Գործնականում ամբողջ Մերձավոր Արևելքը կրակի մեջ է, և տարածաշրջանում լարվածությունն աճում է։
Տիգրան Ավինյանը միջադեպեր է հրահրում ավտոբուսներում․ Տեսանյութ
ԱՄՆ-ն փորձել է Իրանից գողանալ հարստացված ուրան
Լուկաշենկոն խոսել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի և Հայաստանի ղեկավարության միջև հանդիպումների կազմակերպման մասին