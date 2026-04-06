Հայաստանի ստորգետնյա բարեկեցության հանգստավայրում, որտեղ ասթմայով հիվանդները օգնություն են փնտրում. Լուսանկարներ

Մի ժամանակ պետական ֆինանսավորմամբ կենտրոնը այժմ կարող է փակվել, քանի որ կառավարությունը դադարեցրել է աջակցությունը՝ ասելով, որ բուժմանը գիտական ապացույցներ չկան։
Հայաստանի մայրաքաղաքի խորքում, խորհրդային դարաշրջանի աղի հանքը, որը վերածվել է բարեկեցության հիվանդանոցի, դարձել է այլընտրանքային բժշկության և ժամանակակից առողջապահության վերաբերյալ աճող բանավեճի անսպասելի կենտրոն։
Այցելուները 235 մետր խորությամբ իջնում են Երևանի Հանրապետական սպելեոթերապիայի կենտրոն, որտեղ բուժումը բաղկացած է ոչ թե դեղորայքից, այլ հանքանյութերով հարուստ օդ շնչելուց հսկայական աղի քարանձավներում, որոնք, ենթադրաբար, մեղմացնում են շնչառական հիվանդությունները։
Սպելեոթերապիան՝ հունարեն սփլայոն բառից, որը նշանակում է «քարանձավ», այլընտրանքային շնչառական թերապիայի մի տեսակ է, որը հիմնված է երկար ժամանակ ստորգետնյա միջավայրերում, ինչպիսիք են աղի հանքերը, անցկացնելու վրա։
Կլինիկան բացվել է 1987 թվականին և տասնամյակներ շարունակ գործել է որպես Հայաստանի հանրային առողջապահական համակարգի մաս։ Սակայն 2019 թվականին կառավարությունը կրճատել է իր ֆինանսավորումը՝ ասելով, որ բուժումը չի համապատասխանում երկրի նոր համընդհանուր առողջապահական բարեփոխումների շրջանակներում պահանջվող ապացույցների վրա հիմնված չափանիշներին։
Այդ ժամանակվանից ի վեր կենտրոնը պայքարում է բաց մնալու համար, նույնիսկ այն դեպքում, երբ հիվանդները շարունակում են երկար հեռավորություններ ճանապարհորդել՝ օգնություն փնտրելու համար։
Անսովոր բժշկական հանգստավայր երկրի տակ
Ռուսաստանի Սիբիրի Կեմերովո քաղաքից 63-ամյա մեխանիկական ինժեներ Արմեն Ստեփանյանը տասնամյակից ավելի է, ինչ ամեն տարի վերադառնում է քարանձավներ՝ ծանր ասթմա բուժելու համար։ «Ես ասթմա ունեմ 37 տարեկանից։ Ինչ-որ պահի այն շատ վատացավ, և ոչինչ չէր օգնում։ Ես գնացի առողջարան բուժման, բայց դա էլ չօգնեց, ուստի ի վերջո ես եկա այստեղ»։
Նա նկարագրում է թերապիան որպես կյանքը փոխող. «Ես կարծում էի, որ դա փրկություն է։ Դրանից հետո ես ամեն տարի գալիս էի Երևան, բացառությամբ կորոնավիրուսի տարվա։ Սա արդեն 13-րդ անգամն է, որ ես գալիս եմ այս քարանձավներ բուժման համար»։
Թունելների ներսում հիվանդները հանգստանում են մահճակալների շարքերում, մարզվում կամ միասին նստում են խմբային թերապիայի սեանսներում, մինչ բժիշկները վերահսկում են նրանց շնչառությունը և թոքերի աշխատանքը։ Ստորգետնյա միջավայրը պաշտպանված է ալերգեններից, աղտոտվածությունից և ջերմաստիճանի տատանումներից։
Բժիշկ Անուշ Ոսկանյանը կլինիկայում աշխատել է գրեթե չորս տասնամյակ առաջ բացվելուց ի վեր: «Հանրապետական սպելեոթերապիայի կենտրոնը գտնվում է 235 մետր խորության վրա՝ աղի հանքերի խորքում: Մեր հիվանդանոցը հիմնադրվել է մոտ քառասուն տարի առաջ, և ես այստեղ աշխատում եմ դրա ստեղծումից ի վեր: Մենք հիմնականում բուժում ենք բրոնխիալ ասթմայով, ալերգիկ հիվանդություններով, մասնավորապես շնչառական ալերգիաներով և մաշկային ալերգիաներով հիվանդներին»:
Նա ասում է, որ ստորգետնյա պայմանները բուժման ազդեցության բանալին են. «Այստեղ օդը իոնացված է, և ջերմաստիճանը հաստատուն է ամբողջ տարվա ընթացքում՝ 19-20°C, և անընդհատ չի տատանվում: Սա պայմանավորված է երկրակեղևի խորությամբ: Այստեղ ճառագայթումը զրոյի է հասցված»:
«Չկան մակերեսային մագնիսական ռադիոալիքներ, աղմուկ, փոշի կամ ալերգեններ, և այս բոլոր գործոնների շնորհիվ մենք ստանում ենք բուժիչ ազդեցություն», – ավելացնում է նա:
Հին դեղամիջոցը ուսումնասիրության տակ
Աջակիցները պնդում են, որ սպելեոթերապիան վաղուց եղել է Արևելյան Եվրոպայի և նախկին Խորհրդային Միության առողջապահական ավանդույթների մաս, որտեղ բնական միջավայրերը, ինչպիսիք են հանքային աղբյուրները և լեռնային առողջարանները, լայնորեն օգտագործվում էին քրոնիկ հիվանդությունների բուժման համար:
Սակայն քննադատները պնդում են, որ դեռևս բավարար մասշտաբի գիտական հետազոտություններ չկան, որոնք ապացուցեն, որ բուժումն իրականում արդյունավետ է, և հայ առողջապահության պաշտոնյաները նշում են, որ սահմանափակ առողջապահական բյուջեների պայմաններում առաջնահերթությունը պետք է տրվի ավելի ամուր ապացույցներով հիմնավորված բուժումներին։
Պետական աջակցության դադարեցումը կտրուկ նվազեցրել է հիվանդների թիվը և կասկածի տակ դրել կենտրոնի ապագան։
«Մեր կենտրոնն այժմ ճգնաժամի մեջ է, քանի որ մենք այլևս չենք ստանում կառավարության ֆինանսավորում։ Կենտրոնը վտանգի տակ է և կարող է ստիպված լինել ամբողջությամբ փակվել։ Արդյունքում, հիվանդները չեն կարողանում բուժում ստանալ կառավարության աջակցության բացակայության պատճառով։ Մենք հույս ունենք, որ ներդրողները կհայտնվեն, և կենտրոնը կվերականգնվի», – ասում է Ոսկանյանը։
Կառավարությունն այժմ փորձում է մասնավորեցնել իր բաժնեմասը հաստատությունում՝ արթնացնելով հույսեր, որ մասնավոր ներդրողները կամ բժշկական տուրիզմը կարող են օգնել պահպանել ստորգետնյա կլինիկան։
Բաց մի թողեք
ՔՊ-ականները գժության ու անպատկառության նոր մաստեր – կլասեր են ցուցադրում
Իսկ ո՞ւր մնաց մարդկությունը. Լուսանկար
Ովքե՞ր կղեկավարեն ՔՊ նախընտրական շտաբները