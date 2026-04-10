10/04/2026

EU – Armenia

Ովքեր են Շիրակի ողբերգական ավտովթարի զոհերը․ մահացածներից 5-ը նույն ընտանիքից են

infomitk@gmail.com 10/04/2026

Ապրիլի 10-ին ողբերգական ավտովթար է տեղի ունեցել Շիրակի մարզում։

Աղին բնակավայրի տարածքում բախվել են BMW և «Օպել» մակնիշների ավտոմեքենաները, ինչի հետևանքով 6 զոհ կա, երկուսը՝ երեխաներ։

Ջրառատի վարչական ղեկավար Հովհաննես Խաչատրյանն ասաց՝ զոհերից 5-ը Ջրառատից է։

Մեր տեղեկություններով՝ ավտովթարի հետևանքով մահացածները նույն ընտանիքի անդամներ են՝ վարորդը, մայրը, կինը և երկու երեխաները։

Սարակապի վարչական ղեկավար Կարեն Սաֆարյանը մեզ հետ զրույցում ասաց՝ զոհերից մեկն իրենց գյուղից է։ Մահացել է 60-ամյա Լիա Առաքելյանը։

Գյումրու բժշկական կենտրոն տեղափոխված անձինք առաջնային բժշկական օգնություն ստանալուց հետո տեղափոխվել են Երևան: Մեկ չափահաս տեղափոխվել է ուղղաթիռով։

Բժշկական կենտրոնի լրատվության բաժնից հայտնեցին, որ միայն մեկ չափահաս տուժած է բուժումը շարունակում Գյումրիում: Նրա վիճակը գնահատվում է ծանր:

Աղին բնակավայրի մոտ 6 մարդու կյանք խլած ավտովթարի դեպքի առթիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։

Դատարանը որոշել է․ կիրառված խափանման միջոցը կվերացվի

15-ամյա աղջիկը BMW-ով բախվել է հաստաբուն ծառին. նա հոսպիտալացվել է, մեքենան՝ վերածվել մետաղի ջարդոնի. Լուսանկար

Երկրաշարժ՝ հայ-վրացական սահմանին

Ինչո՞ւ է ՀՀ-ում ՌԴ դեսպան Կոպիրկինն այցելել ԿԸՀ

Դատարանը որոշել է․ կիրառված խափանման միջոցը կվերացվի

ՀՀ դիմակայունության շեմն այնքան է իջեցվել, որ պատերազմի սպառնալիքով հնարավոր է զիջումներ կորզել

