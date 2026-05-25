Տեղական ընտրություններ. ավելի քան 6 միլիոն իտալացի քվեարկել է քաղաքապետի ընտրություններում՝ որպես Մելոնիի համար նոր փորձություն

Արդարության հանրաքվեում պարտությունից հետո քվեարկությունը դիտվում է որպես նոր փորձություն Ջորջիա Մելոնիի աջակողմյան կոալիցիոն կառավարության համար։
Կիրակի օրը քվեարկության առաջին օրվանից հետո՝ 2027 թվականի ընդհանուր ընտրություններից առաջ վերջնական ընտրական փորձությունից հետո, երկուշաբթի օրը վերաբացվեցին Իտալիայի մոտ 749 համայնքների քաղաքապետի ընտրությունների ընտրատեղամասերը։
Վեց միլիոնից ավելի իտալացիներ իրավունք ունեն քվեարկելու 700 համայնքների, այդ թվում՝ տարածաշրջանային մայրաքաղաք Վենետիկի և տասնհինգ նահանգային մայրաքաղաքների քաղաքապետերի և նոր քաղաքային խորհուրդների ընտրություններին։
Տեղական հաղորդագրությունների համաձայն՝ կիրակի օրվա ընտրություններում ընտրողների մասնակցությունը կազմել է մոտ 46.5%, ինչը մի փոքր ցածր է նախորդ ընտրություններից, որտեղ գրանցվել էր 50.1% մասնակցություն։
15,000-ից ավելի բնակչություն ունեցող համայնքների համար երկրորդ փուլը նախատեսված է հունիսի 7-ին և 8-ին, որոնց օրերին քվեարկություն կանցկացվի նաև Սարդինիայում՝ 149 համապատասխան համայնքներում։ Այնտեղ երկրորդ փուլը նշանակված է հունիսի 21-ին և 22-ին։
Ընտրողները գնում են Վենետիկ և տասնհինգ նահանգային մայրաքաղաքներ՝ Անդրիա, Ագրիջենտո, Արեցո, Ավելինո, Կիետի, Կրոտոնե, Էննա, Ֆերմո, Լեկկո, Մաչերատա, Մանտուա, Մեսինա, Պիստոյա, Պրատո, Ռեջիո Կալաբրիա, Սալեռնո և Տրանի։
Այս քվեարկությունը Մելոնիի կառավարության համար առաջին, կարևորագույն փորձությունն է՝ գնահատելու, թե որքանով է կայուն նրա աջակցությունը երկրում՝ հաջորդ տարի սպասվող ընդհանուր ընտրություններից առաջ։
Այն նաև տեղի է ունենում Մելոնիի պարտությունից հետո՝ մարտ ամսին արդարադատության բարեփոխումների վերաբերյալ հանրաքվեում, որը կոտրեց Իտալիայի վարչապետի քաղաքական անպարտելիության աուրան։
Ընտրական փուլը կարող է կամ հանգստացնել կենտրոնամետ աջ մեծամասնությանը ընտրողների հետ իր կապի կայունության վերաբերյալ, կամ նոր տագնապի ազդանշան տալ հաջորդ տարվա ընդհանուր ընտրություններից առաջ։
Միևնույն ժամանակ, քվեարկությունը կչափի առաջադեմ «լայն ճամբարի» ուժն ու իրական շրջանակը, որը պետք է գնահատի, թե արդյոք 2027 թվականի համար միասնական այլընտրանքը հնարավոր է։ Կոալիցիաները, կարծես, մասնատված են մեկ տարածքից մյուսը, տեղական դինամիկայով, որը տեսնում է, որ Ազիոնեն դաշինք է կնքել կենտրոնամետների հետ որոշ կարևոր քաղաքներում, իսկ կենտրոնամետները՝ բաժանված մյուսներում։
Գլխավոր մրցակցությունը խոշոր քաղաքներում
Գլխավոր մրցակցությունը տեղի է ունենում 118 համայնքներում՝ ավելի քան 15,000 բնակչությամբ, որտեղ երկու դաշինքները մրցում են հիմնական ամրությունների համար, որոնք նախկինում կառավարվում էին հակառակ կողմի կողմից։
Վենետիկում կենտրոնամետները փորձում են վերադարձնել քաղաքը Բրուգնարոյի ղեկավարության ներքո տասը տարվա կենտրոնամետների կառավարումից հետո, մինչդեռ Ռեջիո Կալաբրիայում իրավիճակը հակառակն է. կենտրոնամետները ձգտում են առաջընթացի դեմոկրատ Ֆալկոմատայի կողմից սպասարկվող պայմաններից հետո։
Նույնքան բարդ են Կրոտոնեի և Սալեռնոյի սցենարները, որտեղ նախկին նահանգապետ Վինչենցո Դե Լուկայի քաղաքացիական թեկնածությունը առանձնանում է բաժանված առաջադեմ ճամբարի ֆոնի վրա։
Հենց այս կոնկրետ և նուրբ տեղական մրցավազքերի արդյունքն է, որը, հավանաբար, կխախտի հավասարակշռությունը և կորոշի, թե որ կոալիցիան կհաղթի։
