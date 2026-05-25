Թրամփը կոչ է անում ԵՄ բանակցողներին չշտապել Իրանի հետ հնարավոր գործարքի հարցում, քանի որ նոր մանրամասներ են ի հայտ գալիս

Իր սոցիալական ցանցերի հարթակում գրելով՝ Թրամփը նշել է, որ «կառուցողական» բանակցություններ են ընթանում, բայց «երկու կողմերն էլ պետք է ժամանակ հատկացնեն և ճիշտ բանակցեն»։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կիրակի օրը հայտարարել է, որ ինքը պատվիրակներին ասել է «չշտապել Իրանի հետ գործարքի հարցում», մի քանի ժամ անց այն բանից հետո, երբ հայտարարել է, որ համաձայնագիրը «մեծ մասամբ բանակցվել է», ինչը լրատվամիջոցներում ենթադրություններ է առաջացրել հայտարարության վերաբերյալ։
Լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների համաձայն՝ գործարքը, եթե կնքվի, կավարտի պատերազմը, կբացի Հորմուզի նեղուցը և Իրանը կհրաժարվի բարձր հարստացված ուրանի իր պաշարներից։
Ըստ Թրամփի՝ բանակցությունները «ընթացել են կարգավորված և կառուցողական ձևով», և Իրանի հետ հարաբերությունները դառնում են «շատ ավելի պրոֆեսիոնալ և արդյունավետ»։
Նա հակադարձել է որոշ հանրապետականների քննադատությանը, որոնք ձգտում էին ավելի կոշտ մոտեցման, նույնիսկ այն դեպքում, երբ կողմերը նախկինում, կարծես, մոտ էին համաձայնության վերջին շաբաթներին, սակայն տատանվել էին։
Նեղուցի վերաբացումը կթեթևացնի համաշխարհային էներգետիկ ճգնաժամը, որը առաջացել էր ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից փետրվարի 28-ին Իրանի ռմբակոծության հետևանքով, ինչը Թեհրանին ստիպեց փաստացի փակել ջրային ճանապարհը։
Այդ ժամանակվանից ի վեր նավթի, գազի և դրանց հետ կապված ապրանքների գները կտրուկ աճել են, և փորձագետները նախազգուշացրել են, որ նեղուցի վերաբացումից հետո նավագնացության և գների վերականգնման համար կպահանջվի մի քանի շաբաթ կամ նույնիսկ ամիս։
Վաշինգտոնը մեկ ամսից ավելի է, ինչ շրջափակել է իրանական նավահանգիստները, և Թրամփը հայտարարել է, որ այն «կշարունակի գործել մինչև համաձայնագրի կնքումը, վավերացումը և ստորագրումը»։
Նորաստեղծ համաձայնագիր, որը ներառում է Իրանի կողմից ուրանի հրաժարումը
Ըստ լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների, հնարավոր համաձայնագրի շրջանակներում Թեհրանը կհամաձայնվի հրաժարվել իր բարձր հարստացված ուրանի պաշարներից, որոնց մի մասը, հավանաբար, նոսրացվելու է, իսկ մնացածը կփոխանցվի երրորդ երկիր։ Որոշ հաղորդագրությունների համաձայն, Ռուսաստանը առաջարկել է վերցնել այն։
ԱՄՆ պաշտոնյան հաստատել է 60-օրյա հրադադարի ժամկետը և ասել, որ եթե Իրանը չհրաժարվի իր պաշարներից, պատժամիջոցների մեղմացում չի լինի։
Իրանն ունի 440.9 կիլոգրամ ուրան, որը հարստացված է մինչև 60% մաքրություն, ինչը կարճ, տեխնիկական քայլ է 90% զենքի մակարդակի մակարդակից, ըստ Միջազգային ատոմային էներգիայի գործակալության։
Իրանը հրապարակավ չի պարտավորվել հրաժարվել իր ուրանից, որը Թրամփի հիմնական պահանջներից մեկն է։ Նախագահ Մասուդ Պեզեշկիանը պետական հեռուստատեսությանը ասել է, որ նրանք պատրաստ են «աշխարհին վստահեցնել, որ մենք միջուկային զենքի հետևից չենք ընկնում»։
Թեհրանը միշտ պնդել է, որ իր ծրագիրը խաղաղ է, մինչդեռ ուրանը հարստացնում է մինչև զենքի մակարդակի մոտ մակարդակ և պնդում է միջուկային տեխնոլոգիաների իր իրավունքը։
Շաբաթ օրը Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղային պետական լրատվական գործակալությանը հայտնել է, որ Իրանի և ԱՄՆ դիրքորոշումների միջև «նեղացող տարբերություններ» կան, սակայն Իրանը զգույշ է անցյալ տարվա ընթացքում միջուկային բանակցությունների ընթացքում երկու անգամ հարձակման ենթարկվելուց հետո։
Տասներկու շաբաթ է անցել այն բանից, երբ ԱՄՆ-ն և Իսրայելը հարձակվեցին Իրանի վրա՝ սպանելով նրա գերագույն առաջնորդ այաթոլլահ Խամենեիին և տասնյակ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների։ Ապրիլի 7-ից ի վեր հրադադար է հաստատվել, չնայած կողմերը երբեմն փոխանակվել են կրակոցներով։
