Հունգարիան սկսում է քվեարկել. Ռուսական արտահոսքերից մինչև սեքսի տեսագրություն՝ տհաճ քարոզարշավ

Ընտրատեղամասերը բացվել են Հունգարիայի տասնամյակների ամենահետևանքային ընտրություններում, քանի որ փորձառու վարչապետ Վիկտոր Օրբանը լուրջ մարտահրավերի է բախվում ընդդիմության առաջնորդ Պետեր Մադյարի հետ՝ արտաքին միջամտության մեղադրանքների և կոշտ քարոզարշավի պատճառով։
Հունգարացիները կիրակի օրը սկսեցին քվեարկել այն ընտրություններում, որոնք համարվում են երկրի տասնամյակների ամենահետևանքային ընտրությունները, որոնք ուշադիր հետևում են ամբողջ Եվրոպայում, ԱՄՆ-ում և Ռուսաստանում, քանի որ Վլադիմիր Պուտինի հետ կապված Եվրամիության հետևանքները բազմաթիվ են։
Անձնական հարձակումներով, հետապնդումներով և բռնության առանձին դեպքերով նշանավորված քարոզարշավից հետո, ընտրատեղամասերը բացվեցին ժամը 6-ին, ինչը շատ վերլուծաբաններ նկարագրում են որպես վարչապետ Վիկտոր Օրբանի 16 տարվա անխափան կառավարման հանրաքվե։
Օրբանը, որը կառավարում է խորհրդարանական գերմեծամասնությամբ 2010 թվականից ի վեր, բախվում է իր քաղաքական կարիերայի ամենակարևոր մարտահրավերին նախկին դաշնակից Պետեր Մադյարի ղեկավարությամբ։
«Օրբանը մշտապես հաղթել է մեծ տարբերությամբ, հիմնականում մասնատված ընդդիմության շնորհիվ», – քվեարկությունից առաջ Euronews-ին ասել է քաղաքական վերլուծաբան Սաբոլչ Դուլը։ «Սա առաջին ընտրություններն են իրական խաղադրույքներով, քանի որ նա այժմ բախվում է մեկ մրցակցի, որը, ըստ հարցումների, ունակ է հաղթելու»։
Վերջին հարցումները ցույց են տվել Տիսայի մեծ առավելությունը՝ պատմական շրջադարձի մեջ։
Այս շաբաթ հունգարական հարցման գործակալ Median-ի կողմից հրապարակված հետազոտությունը կանխատեսել է ընդդիմության համար խորհրդարանական մեծամասնության երկու երրորդի հավանականություն։ Այնուամենայնիվ, Օրբանի «Ֆիդես» կուսակցության աղբյուրը, անանունության պայմանով, Euronews-ին ասել է, որ կառավարող ճամբարը շարունակում է վստահ լինել՝ պնդելով, որ իր հիմնական ընտրողները թերներկայացված են հարցումներում։
Ներքին անձը ընդդեմ ոչ լիբերալ առաջնորդի
Օրբանը Հունգարիայի ժամանակակից քաղաքական պատմության ամենափորձառու դեմքերից մեկն է։
Նա համահիմնադրել է «Ֆիդես»-ը կոմունիզմի փլուզման ժամանակ և հայտնի է դարձել 1989 թվականին՝ խորհրդային զորքերի դուրսբերման կոչ անելուց հետո։
2010 թվականին իշխանության վերադառնալուց ի վեր նա վերաձևավորել է Հունգարիայի սահմանադրությունը, ինստիտուտները և լրատվամիջոցների լանդշաֆտը։
Եվրոպական ասպարեզում Օրբանը դարձել է ծայրահեղ աջերի առաջատար դեմք, որը հայտնի է զրոյական միգրացիայի և ԵՄ ինստիտուտների հետ հաճախակի բախումների իր դիրքորոշմամբ։
Մագյարը խզեց հարաբերությունները կառավարության հետ 2024 թվականին՝ երեխաների սեռական բռնության գործով դատապարտյալի ներման հետ կապված սկանդալից հետո։ Նույն թվականին նա հիմնադրեց «Տիսա» կուսակցությունը՝ նույն թվականի Եվրախորհրդարանի ընտրություններում ապահովելով ձայների 30%-ը։
Նրա քարոզարշավը կենտրոնացած է եղել ժողովրդական հանրության հետ կապերի վրա, մասնավորապես՝ փոքր քաղաքներում և գյուղական վայրերում, որտեղ նրա շարժման աջակցությունը կայուն աճել է։
«Նա խոստանում է ինչպես կառավարության փոփոխություն, այնպես էլ ընդդիմության նորացում», – ասաց Դալը։ «Նրա առավելությունն այն է, որ նա միակ հավաստի մրցակիցն է, որը համախմբում է նախկինում բաժանված աջակցությունը»։
Հունգարիան որպես համաշխարհային գաղափարախոսական մարտադաշտ
Քվեարկությանը ուշադիր հետևում են Բրյուսելում և այլ եվրոպական մայրաքաղաքներում։ Օրբանի կառավարությունը վաղուց հակասությունների մեջ է եղել Եվրամիության հետ՝ հաճախակի օգտագործելով իր վետոյի իրավունքը։
Մարտին Հունգարիան արգելափակեց Ուկրաինայի համար ԵՄ 90 միլիարդ եվրոյի վարկային փաթեթը՝ «Դրուժբա» խողովակաշարի շուրջ վեճի պատճառով, ինչը քննադատության արժանացավ մի քանի անդամ պետությունների կողմից։ Օրբանը նաև պահպանել է սերտ կապեր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։
ԵՄ-ից այն կողմ, Հունգարիան դարձել է ազգայնական և լիբերալ դեմոկրատական ուժերի միջև ավելի լայն գաղափարախոսական մրցակցության կիզակետ։
«Օրբանը խթանում է այն, ինչ նա նկարագրում է որպես «հայրենասիրական քաղաքականություն», այն դիրքավորելով լիբերալ դեմոկրատիայի հակադրության մեջ», – ասաց Դալը։ «Եթե նա պարտվի, դա կարող է խորհրդանշական հետընթաց լինել միջազգային նմանատիպ շարժումների համար»։
Օրբանը աջակցություն է ստացել միջազգային աջակողմյան մի շարք ականավոր գործիչներից, այդ թվում՝ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփից։ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը քարոզարշավի ընթացքում այցելել է Բուդապեշտ, որտեղ ելույթ են ունեցել նաև Ֆրանսիայից Մարին Լե Պենը և Իտալիայից Մատեո Սալվինին։
Մինչդեռ, Մադյարը համահունչ է եվրոպական պահպանողական հիմնական ոլորտին, նույնիսկ եթե նա եվրոպամետ առաջնորդ չէ այդ տերմինի լիբերալ իմաստով։ «Տիսա» կուսակցությունը գտնվում է Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության կազմում, որը Եվրոպական խորհրդարանի կենտրոնամետ աջ խմբակցությունն է, և նա խոստացել է վերականգնել Հունգարիայի հարաբերությունները ԵՄ-ի և ՆԱՏՕ-ի հետ։
Չնայած նրան, որ ոչ մի օտարերկրյա առաջնորդ հրապարակայնորեն չի աջակցել նրան, նա աջակցություն է ստացել ԵԺԿ բարձրաստիճան գործիչներից, այդ թվում՝ Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկից և Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցից։
Ռուսական արտահոսքերից մինչև սեքսի տեսագրություն՝ տհաճ քարոզարշավ
Քարոզարշավում գերակշռում էին կտրուկ հակադիր պատմությունները։
Ընդդիմությունը կենտրոնացել է ներքին խնդիրների վրա, ինչպիսիք են հանրային ծառայությունները, կենսապահովման արժեքը և կոռուպցիան։
Ի տարբերություն դրա, Օրբանի քարոզարշավը կենտրոնացել է արտաքին քաղաքականության, մասնավորապես՝ Ուկրաինայի վրա։
Նա զգուշացրել է, որ Ուկրաինայի ԵՄ անդամակցությունը կառաջացնի տնտեսական և անվտանգության ռիսկեր և մեղադրել է ընդդիմությանը պատերազմը երկարաձգելու ձգտող «մութ ուժերի» հետ համագործակցելու մեջ։ Նա նաև մեղադրել է Մագյարին Բրյուսելի խամաճիկ առաջնորդ լինելու մեջ։
Մագյարը մերժել է այդ պնդումները
«Երկու կողմերի ձևակերպումները խիստ են», – ասել է Դալը։ «Օրբանը ներկայացնում է ընտրությունը որպես պատերազմի և խաղաղության միջև, մինչդեռ Մագյարը պնդում է, որ ընտրությունները, վերջին հաշվով, կախված են նրանից, թե արդյոք Օրբանը կմնա իշխանության»։
Քարոզարշավը նաև նշանավորվել է սպառնալիքների, սահմանափակ բռնության և արտաքին միջամտության մասին պնդումներով։
Փետրվարին Մագյարը պնդել է, որ կառավարության հետ կապված անձինք փորձել են վարկաբեկել իրեն՝ օգտագործելով այսպես կոչված «մեղրի թակարդը»։ Ոչ մի տեսաապացույց չի հրապարակվել։
Կարճ ժամանակ անց արտահոսած ձայնագրությունները, կարծես, ցույց են տալիս Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարարին իր ռուս գործընկերոջ հետ ԵՄ-ում հնարավոր լոբբինգի վերաբերյալ քննարկումներում։
Վերլուծաբանները նշում են, որ մի քանի հետախուզական ծառայություններ կարող են փորձել ազդել քարոզարշավի վրա՝ վնասակար նյութերի հրապարակման միջոցով։
Ինչպես է ընթանում քվեարկությունը
Ընտրատեղամասերը բացվել են ժամը 06:00-ին և պետք է փակվեն ժամը 19:00-ին։ Հունգարիայում գործում է միափուլ ընտրական համակարգ, որտեղ կուսակցությունը կամ կոալիցիան ստանում է կառավարություն ձևավորելու համար հրավիրված ամենաշատ տեղերը։
Խորհրդարանական 199 տեղերից 106-ը ընտրվում են առանձին ընտրատարածքներում, իսկ մնացած 93-ը՝ կուսակցական ցուցակներով։ Արտասահմանում բնակվող հունգարացի քաղաքացիները նույնպես իրավունք ունեն քվեարկելու։
Նախնական արդյունքները սպասվում են երեկոյան ուշ, իսկ պաշտոնական արդյունքները՝ կեսգիշերին մոտ։
