Իրանի առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին ուղերձ է հղել

Իրանի Գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին ուղերձ է հղել Ազգային բանակի օրվա կապակցությամբ՝ ընդգծելով, որ բանակն այժմ քաջաբար պաշտպանում է իրեն պատկանող հողը, ջուրը և դրոշը, ինչպես դա արել է նախորդ երկու պարտադրված պատերազմներում։
Այաթոլլահ Սեյեդ Մոջթաբա Հոսեյնի Խամենեին ուղերձ է հղել Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ստեղծման տարեդարձի և նահատակ առաջնորդի ծննդյան տարեդարձի կապակցությամբ։
«Թող Ամենակարող Աստծո խաղաղությունն ու օրհնությունը լինի Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի բոլոր մոջահեդների վրա՝ սկսած նրա հրամանատարներից ու սպաներից մինչև նրա անհայտ, անանուն անձնակազմն ու զինվորները։ Թող Ամենակարող Աստծո խաղաղությունն ու ողջույնները լինեն բանակի բոլոր անձնուրաց վետերաններին և վիրավոր զինվորներին։ Եվ թող Աստծո հատուկ ողորմությունը լինի ԱՄՆ-ի և սիոնիստական ռեժիմի կողմից Իրանի մեծ ազգին պարտադրված այս պատերազմի բոլոր նահատակների պատվավոր ընտանիքների վրա։ Թող Աստծո ողջույնները, ողորմությունը և օրհնությունը լինեն ձեզ վրա»։
