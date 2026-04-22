EU – Armenia

«Ադրբեջանի և ՀՀ-ի միջև խաղաղությունը փաստացի արդեն գոյություն ունի». Ալիև

Այս մասին ասել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը՝ Ադրբեջանում պաշտոնական այցով գտնվող Լատվիայի նախագահ Էդգարս Ռինկևիչսի հետ մամուլի համար արված հայտարարության տեքստում:

Ալիևը նշել է, որ Սպիտակ տանը համատեղ հռչակագրի ստորագրումից ի վեր բազմաթիվ իրադարձություններ են տեղի ունեցել. սկսվել են առևտրային հարաբերություններ, մասնավորապես նավթամթերքի արտահանում Ադրբեջանից Հայաստան:

Նշելով Ադրբեջանի և Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության ու ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների միջև փոխադարձ այցերի և հանդիպումների մեկնարկի մասին՝ երկրի ղեկավարն ընդգծել է, որ դա նպաստում է իրավիճակի կարգավորմանը:

