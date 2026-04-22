Ինչպես հայտնի է, այսօր ՀԾԿՀ նիստում ընդունվել է ՀԷՑ-ի նոր բաժանորդ դառնալու (սպառման էներգահամակարգը բաշխման ցանցին միացնելու) սակագները ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար մինչև 40%-ով նվազեցնելու, իսկ էլեկտրաէներգիայի հզորությունների ավելացման կամ նոր հզորությունների միացման վճարները՝ մինչև 55%-ով նվազեցնելու որոշումը, որն ուժի մեջ կմտնի այն հրապարակելու հաջորդ օրը:
Լրագրողները քիչ առաջ ՀԾԿՀ նախագահ Մեսրոպ Մեսրոպյանից հետաքրքրվել են արդյոք սա կաշառք չէ ընտրությունների նախաշեմին:
««ՀԷՑ-ի ղեկավար կազմը այդ մասին հայտարարել էր ամիսներ առաջ․ նախնական ուսումնասիրությունների արդյունքում տեսել էր այդպիսի հնարավորություն և բարձրաձայնել, բայց այդ ժամանակ չէինք կարող նման որոշում կայացնել, որովհետև նման որոշումները որոշակի գործընթաց են անցնում»,- արձագանքել է Մեսրոպյանը:
Բաց մի թողեք
Թշնամին Շուշի է մտել Նիկոլ Փաշինյանի և Օնիկ Գասպարյանի «կառավարմանը ենթակա զորքերը շրջանցելով»
Ադրբեջանը ոչնչացրել է Սուրբ Աստվածամոր Հովանու մայր տաճարը
Ինչո՞ւ է ձուն թանկանում ու մինչև երբ