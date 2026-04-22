Իրանի «կարմիր գծերը», Խամենեիի «կանաչ լույսը»․ ինտրիգը պահպանվում է

Թեհրանը պատրաստ է բանակցությունների, բայց միայն այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգները վերացնի Հորմուզի նեղուցի շրջափակումը։ Այս մասին, ըստ իրանական լրատվամիջոցների, հայտարարել է ՄԱԿ-ում Իրանի մշտական ներկայացուցիչ Ամիր Սաիդ Իրավանին։
«Միացյալ Նահանգները պետք է դադարեցնի հրադադարի խախտումը, նախքան բանակցությունների նոր փուլի մեկնարկը։ Հենց որ (Հորմուզի նեղուցի – խմբ.) շրջափակումը վերացվի, հաջորդ փուլը տեղի կունենա Իսլամաբադում», – ասել է նա։
Իրավանին ընդգծել է, որ Իրանը պատրաստ է ցանկացած սցենարի։ «Մենք չենք սկսել ռազմական ագրեսիա։ Եթե նրանք քաղաքական լուծում են փնտրում, մենք պատրաստ ենք։ Եթե նրանք պատերազմ են ուզում, Իրանը պատրաստ է նաև դրան», – ընդգծել է նա։
Ավելի վաղ Պակիստանի վարչապետը հայտնել էր, որ ԱՄՆ-Իրան հերթական բանակցությունները նախանշված են այսօր՝ Իսլամաբադում, սակայն դրանք չեն կայացել Թեհրանի մերժման պատճառով։ Իրանը պնդում է՝ ԱՄՆ-ն ժամանակ է ձգում և բանակցելու իրական մտադրություն չունի։ Միաժամանակ, ըստ ԶԼՄ-ների, Իրանի գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին «կանաչ լույս էր վառել» և համաձայնել, որ ԻԻՀ պատվիրակությունը բանակցությունների համար մեկնի Իսլամաբադ։
Հիշեցնենք՝ Թրամփը հրամայել է երկարաձգել հրադադարը, որը ևս մերժել են Թեհրանում։
