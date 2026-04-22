22/04/2026

EU – Armenia

ՀԷՑ-ի նոր բաժանորդ դառնալու սակագները կնվազեն մինչև 40%-ով. Պետրոսյան

infomitk@gmail.com 22/04/2026

«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն իր նիստում ընդունել է ՀԷՑ-ի նոր բաժանորդ դառնալու (սպառման էներգահամակարգը բաշխման ցանցին միացնելու) սակագները ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար մինչև 40%-ով նվազեցնելու, իսկ էլեկտրաէներգիայի հզորությունների ավելացման կամ նոր հզորությունների միացման վճարները՝ մինչև 55%-ով նվազեցնելու որոշումը»։

Այս մասին «Ֆեյսբուք»-ի իր էջում հայտնել է ՀԷՑ ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանը:

«Որոշումն ուժի մեջ կմտնի այն հրապարակելու հաջորդ օրը (ենթադրաբար՝ վաղը):

Շնորհակալություն եմ հայտնում թե՛ ՀԾԿՀ-ին, թե՛ ՀԷՑ-ի ողջ անձնակազմին այս կարևորագույն քաղաքացիակենտրոն բարեփոխման համար, շնորհավոր բոլորիս։

ՀԷՑ-ն այլևս ծառայում է մեր ժողովրդին»,- գրել է ՀԷՑ-ի պաշտոնակատարը։

