24/04/2026

EU – Armenia

Էստոնիայի ԱԳՆ-ն բացահայտել է Ռուսաստանի դեմ ԵՄ-ի կողմից սահմանված 20-րդ պատժամիջոցների փաթեթի մանրամասները

infomitk@gmail.com 23/04/2026

Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հրապարակել է Ռուսաստանի դեմ ԵՄ 20-րդ պատժամիջոցների փաթեթի մանրամասները։

Եվրոպական Միությունը Ռուսաստանի դեմ 20-րդ պատժամիջոցների փաթեթին կավելացնի ևս 60 ընկերություն, 117 անհատ և 46 տանկեր, որոնք ներգրավված են ռուսական նավթի տեղափոխման մեջ։

Այս մասին հայտարարել է Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարարությունը իր պաշտոնական կայքում։

Նախատեսվում է նաև սահմանափակել Ռուսաստանի կողմից տանկերների գնումը։ Ավելին, ըստ Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարարության, արգելվում է ռուսական սառցահատներին և հեղուկացված բնական գազի տանկերներին ծառայություններ մատուցելը։

Այսօր Եվրոպական խորհուրդը պաշտոնապես հաստատել է Ռուսաստանի դեմ 20-րդ պատժամիջոցների փաթեթը, ինչպես նաև Ուկրաինային 90 միլիարդ եվրոյի վարկը։ Սահմանափակումների նախագիծը ներկայացվել է փետրվարին։

Սկզբնապես նախատեսվում էր ներառել ռուսական նավթի ծովային փոխադրումների լիակատար արգելք, սակայն ԵՄ-ն այս կետը հանել է ցանկից։

