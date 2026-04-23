Էստոնիայի ԱԳՆ-ն բացահայտել է Ռուսաստանի դեմ ԵՄ-ի կողմից սահմանված 20-րդ պատժամիջոցների փաթեթի մանրամասները

Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հրապարակել է Ռուսաստանի դեմ ԵՄ 20-րդ պատժամիջոցների փաթեթի մանրամասները։
Եվրոպական Միությունը Ռուսաստանի դեմ 20-րդ պատժամիջոցների փաթեթին կավելացնի ևս 60 ընկերություն, 117 անհատ և 46 տանկեր, որոնք ներգրավված են ռուսական նավթի տեղափոխման մեջ։
Այս մասին հայտարարել է Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարարությունը իր պաշտոնական կայքում։
Նախատեսվում է նաև սահմանափակել Ռուսաստանի կողմից տանկերների գնումը։ Ավելին, ըստ Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարարության, արգելվում է ռուսական սառցահատներին և հեղուկացված բնական գազի տանկերներին ծառայություններ մատուցելը։
Այսօր Եվրոպական խորհուրդը պաշտոնապես հաստատել է Ռուսաստանի դեմ 20-րդ պատժամիջոցների փաթեթը, ինչպես նաև Ուկրաինային 90 միլիարդ եվրոյի վարկը։ Սահմանափակումների նախագիծը ներկայացվել է փետրվարին։
Սկզբնապես նախատեսվում էր ներառել ռուսական նավթի ծովային փոխադրումների լիակատար արգելք, սակայն ԵՄ-ն այս կետը հանել է ցանկից։
