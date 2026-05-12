13/05/2026

EU – Armenia

Ինձ համար անընդունելի է ցանկացած, թեկուզ Ռուսաստանի, միջամտություն Հայաստանի գործերին. Սամվել Կարապետյան

infomitk@gmail.com 12/05/2026 1 min read

«Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը Հակակոռուպցիոն դատարանում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է, որ իր համար անընդունելի է ցանկացած երկրի, այդ թվում՝ Ռուսաստանի միջամտությունը Հայաստանի ներքին գործերին։

Սամվել Կարապետյանն անդրադարձել է այն հարցին, թե արդյոք ինքն է Վլադիմիր Պուտինին «բերել Հայաստանի վրա»։ «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության առաջնորդ ընդգծել է, որ իր համար անընդունելի է որևէ տեսակի, անգամ Ռուսաստանի կողմից իրականացվող միջամտությունը Հայաստանի գործերին։

Այն հարցին, թե արդյոք ինքն է Պուտինին ուղղորդել դեպի Հայաստան, Կարապետյանը կատակով պատասխանել է. «Այո, բանտի խցից ես զանգեցի Պուտինին, ասեցի անպայման մի հատ Հայաստանի վրա տես ինչ ես անում»։

Նշենք, որ այսօր ընթանալու է «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանի գործով հերթական դատական նիստը:

Բաց մի թողեք

1 min read

Տղամարդը, տեսնելով, որ վրիպել է, «Mercedes»-ով վրաերթի է ենթարկել իր զnhին, Վրաստան փախնելիս հայտնվել է Աղստև գետում. Լուսանկար

12/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

20-ամյա վարորդը «Mitsubishi Pajero»-ով դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց, բшխվել ծառերին և հայտնվել անտառում. կա 4 վիրшվոր․ Լուսանկար

12/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սամվել Կարապետյանի կոչը Փաշինյանի աջակիցներին․ «Միացե՛ք փոփոխությանը». Տեսանյութ

12/05/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Տղամարդը, տեսնելով, որ վրիպել է, «Mercedes»-ով վրաերթի է ենթարկել իր զnhին, Վրաստան փախնելիս հայտնվել է Աղստև գետում. Լուսանկար

12/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

20-ամյա վարորդը «Mitsubishi Pajero»-ով դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց, բшխվել ծառերին և հայտնվել անտառում. կա 4 վիրшվոր․ Լուսանկար

12/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հակառուսական նոր սանկցիաներն են պատրաստվում

12/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դատախազությունը 2025-ին Բելառուս է ուղարկել Նվեր Ծառուկյանին ՀՀ իրավապահ մարմիններին հանձնելու միջնորդություն

12/05/2026 infomitk@gmail.com