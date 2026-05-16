Հայացք ԵՄ-ից․ Եկեղեցական դաժան վեճը բաժանում է Հայաստանն ընտրություններից առաջ

Քայլելով Հայաստանի ամենասուրբ եկեղեցու տարածքում՝ 37-ամյա հավատացյալ Նարա Սարգսյանն իր խոսքում ցածր ձայնով քննադատում էր իր կառավարության հարձակումները հոգևորականության վրա։
«Ես չեմ աջակցում նրանց դիրքորոշմանը եկեղեցու վերաբերյալ։ Ես ընդհանրապես չեմ աջակցում դրան», – ասաց նա AFP-ին, մինչ քահանաները շրջում էին Էջմիածնի տաճարի կոկիկ կտրված խոտերի շուրջը նրա ետևում։
Ամիսներ շարունակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կոչ է արել հեռացնել եկեղեցու առաջնորդ Գարեգին Բ կաթողիկոսին, որը նրա ամենաակնառու քննադատներից մեկն է՝ պնդելով, որ նա երեխա է ունեցել իր կուսակրոնության երդման դեմ։
Անցյալ տարի Հարավային Կովկասի երկրի անվտանգության ուժերը ձերբակալել են տասնյակից ավելի հոգևորականների, այդ թվում՝ ազդեցիկ արքեպիսկոպոս Բագրատ Գալստանյանին, ինչպես նաև միլիարդատեր ընդդիմադիր գործիչ Սամվել Կարապետյանին՝ մեղադրելով նրանցից ոմանց Փաշինյանին տապալելու դավադրության մեջ՝ մեղադրանքներ, որոնք նրանք մերժում են։
Ձերբակալությունները ցնցել են Հայաստանը՝ Իրանին և Թուրքիային սահմանակից երեք միլիոն բնակչություն ունեցող խորապես քրիստոնյա երկիր, և Փաշինյանին բախման են ենթարկել երկրի ամենահարգված հաստատություններից մեկի հետ՝ հունիսին կայանալիք ընտրություններից առաջ։
«Պետական մարմինները անհարկի հայտարարություններ են անում, անհարկի միջամտում և անպարկեշտ դիտողություններ են անում կաթողիկոսի մասին», – ասել է ակադեմիկոս Սարգսյանն ու հավելել.
«Վերջին բախումներից հետո կաթողիկոսի դերն ավելի է ուժեղացել, նրա հայրենասիրությունն ու ժողովրդի հանդեպ սերն ավելի նկատելի են դարձել»։
Կաթողիկոսը կոչ արեց Փաշինյանին հրաժարական տալ 2020 թվականին Ադրբեջանին կրած ռազմական պարտությունից հետո, մինչդեռ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը չորս տարի անց գլխավորեց Փաշինյանի կառավարման դեմ զանգվածային փողոցային բողոքի ցույցերը։
Երբ հարցրին հայ հասարակության մեջ առկա պառակտումների մասին, եկեղեցու քահանաները կողմ քվեարկեցին նրանց ղեկավարությանը։
«Եկեղեցին այն օղակն է, որը բոլորին ջերմ գրկախառնության մեջ է պահում», – ասաց Արմավիր քաղաքի սարկավագ Հովհաննես Ավետիսյանը։
«Մեր նպատակները միշտ կառուցողական են. չարին չարով չպատասխանել, այլ սեր սերմանել և խաղաղություն քարոզել»։
Փոխանակում են քննադատությունները
Փաշինյանը և նրա կողմնակիցները ենթադրում են, որ եկեղեցին դաշնակից է Ռուսաստանի հետ, և որ ընդդիմությունը Հայաստանը կտանի Ադրբեջանի հետ մեկ այլ պատերազմի։
Ընդդիմությունը մեղադրում է Փաշինյանին ժողովրդավարական նահանջի և եկեղեցու անկախությունը քանդելու փորձի մեջ։
Կառավարությունը նաև մեղադրել է եկեղեցուն կոռուպցիայի մեջ և ասում, որ այն բարեփոխումների կարիք ունի, պնդում, որը եկեղեցին համարել է պատրվակ՝ այն զավթելու համար։
Փաշինյանը իշխանության է եկել 2018 թվականի ժողովրդական հեղափոխության շնորհիվ և հաճախ իրեն ներկայացրել է որպես ժողովրդի մարդ։
Սակայն վերջին տարիներին նրա ժողովրդականությունը նվազել է՝ հարևան Ադրբեջանի դեմ մի շարք ռազմական պարտություններից հետո։
Հայերի միայն մոտ 20 տոկոսն է վստահում 50-ամյա տղամարդուն, չնայած դա դեռևս ավելի բարձր է, քան հետխորհրդային երկրի ցանկացած այլ քաղաքական գործչի, ցույց է տվել Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի կողմից փետրվարին անցկացված հարցումը։
«Քաղաքական բանտարկյալ»
Միլիարդատեր ընդդիմադիր առաջնորդ Սամվել Կարապետյանի՝ եկեղեցու խոշոր դոնորի ձերբակալությունից հետո, նրա եղբորորդին՝ Նարեկ Կարապետյանը, ստանձնեց նրա նախընտրական քարոզարշավի ղեկավարման մանյակը։
Նա AFP-ին ասել է, որ իր հորեղբայրն այժմ «քաղաքական բանտարկյալ» է և մեղադրել է կառավարությանը կրոնական առաջնորդներին հետապնդելու մեջ։
«Այս տարին, անցյալ տարին, սարսափելի ժամանակներ էին մեր ժողովրդավարության համար», – ասել է Նարեկ Կարապետյանը։ «Մենք հոգևորականներ ունենք, արքեպիսկոպոսներ բանտում»։
«Նրանք ասացին, որ մեր պետական քաղաքականության մեջ կան որոշ խնդիրներ, որոնք ճիշտ չեն։ Եվ նրանց բանտ տարան»։
Փաշինյանը հերքում է, որ Հայաստանում կան քաղբանտարկյալներ և ապրիլին Սամվել Կարապետյանին, ով ունի Ռուսաստանի, Կիպրոսի և Հայաստանի քաղաքացիություն, անվանել է «օտարերկրյա գործակալ»։
Նա խոստացել է հրաժարվել իր ոչ հայկական քաղաքացիությունից՝ հունիսյան ընտրություններում պաշտոն զբաղեցնելու համար։
«Եկեղեցին բարեփոխումների կարիք ունի»
Փաշինյանը ապրիլին իր ընտրարշավը սկսեց Շիրակի մարզում՝ ժպտալով իր կողմնակիցների հետ սելֆիների համար և նվագելով հարվածային գործիքներ բեմի վրա։
Նա շրջապատված էր մեծ անվտանգության ջոկատով, որը թույլ չէր տալիս AFP լրագրողներին մոտենալ նրան։
Նրա կողմնակիցները համախմբվել են նրա եկեղեցու վերաբերյալ քարոզարշավի շուրջ
«Ժողովրդի մեծամասնությունը կարծում է, որ մեր Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին բարեփոխումների կարիք ունի», – ասաց 27-ամյա լեզվաբան և Փաշինյանի կողմնակից Միլենա Ասլանյանը։
«Սա հարմար չէ այսպես կոչված ընդդիմադիր ուժերի համար, քանի որ այդ ուժերը ուղարկվել են մեկ այլ երկրի կողմից», – ասաց նա՝ ակնհայտորեն նկատի ունենալով Ռուսաստանը։
Եկեղեցու նկատմամբ քննադատաբար էր տրամադրված նաև 55-ամյա կոշկակար Նորայր Սաակյանը, որը գլխարկ էր կրում Փաշինյանի վերընտրության քարոզարշավի լոգոտիպով։
«Որոշ քահանաներ իրենց սրբեր են ներկայացնում, բայց մենք տեսնում ենք, որ նրանք սրբեր չեն», – ասաց նա․ «Նիկոլ Փաշինյանը պարզապես մատնանշում է սա»։
