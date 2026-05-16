Սաարը զգուշացնում է ԵՄ-ին հակաիսրայելական «մոլուցքային մոտեցման» մասին

«Մի խումբ կառավարություններ անընդհատ փորձում են թշնամական և մոլուցքային մոտեցում ցուցաբերել Իսրայելի նկատմամբ»
ԲԵՌԼԻՆ – Իսպանիան և Իռլանդիան գլխավորում են ԵՄ երկրների ճամբարը, որոնք թշնամաբար են տրամադրված Իսրայելի նկատմամբ և կենտրոնացած են Եվրոպայի հետ նախկինում սերտ հարաբերությունները «փչացնելու» վրա, Euractiv-ին ասել է Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Գիդեոն Սաարը։
Այս շաբաթվա սկզբին ԵՄ-ն համաձայնեց պատժամիջոցներ կիրառել Արևմտյան ափին պաղեստինցիների նկատմամբ բռնության մեջ մեղադրվող իսրայելցի բնակիչների նկատմամբ, որտեղ դաշինքը դեմ է արտահայտվել վիճելի տարածքում Իսրայելի բնակավայրերի քաղաքականությանը։
Սաարը զգուշացրել է, որ որոշ եվրոպական կառավարություններ, որոնք աջակցում են Իսրայելի նկատմամբ ավելի լայն առևտրային պատժամիջոցներին, վճռականորեն տրամադրված են սեպ խրել ԵՄ-ի և Երուսաղեմի միջև։
«Իսրայելի նկատմամբ թշնամական կառավարությունների խումբը, ինչպիսիք են Իսպանիան, Իռլանդիան և այլք, անընդհատ փորձում է ԵՄ-ն, որը ներառում է Իսրայելի նկատմամբ բարեկամական երկրներ, ինչպիսիք են Գերմանիան և այլք, ներքաշել Իսրայելի նկատմամբ թշնամական և մոլուցքային մոտեցման մեջ», – ասել է նա։
«Այսպիսով, թշնամական կառավարությունները պառակտում են առաջացնում ԵՄ քաղաքականության մեջ, հեռացնում են այն կոնսենսուսի հասնելուց և փորձում են փչացնել նրա հարաբերությունները Իսրայելի հետ»։
Նա կոչ արեց ԵՄ-ին հավասարակշռված մոտեցում ցուցաբերել Իսրայելի և պաղեստինցիների նկատմամբ՝ հիմնվելով դաշինքի 27 անդամ երկրների միջև կոնսենսուսի և միաձայնության վրա։ «Ցավոք, կան որոշակի կառավարություններ, որոնք ԵՄ-ին հակառակ ուղղությամբ են մղում», – ասաց նա։
Սաարը գովաբանեց իր երկրի ռազմավարական դաշինքը Գերմանիայի հետ՝ նշելով, որ Իսրայելը ապացուցել է իրեն որպես հուսալի գործընկեր՝ Arrow 3 հակահրթիռային համակարգը մատակարարելով նույնիսկ պատերազմի ժամանակ։
«Իսրայելի և Գերմանիայի միջև գործընկերությունը ներդրում է մեր փոխադարձ ապագայի մեջ», – ասաց նա՝ ընդգծելով պաշտպանության ոլորտում հետագա համագործակցության ներուժը։
«Իսրայելի տեխնոլոգիան և մարտական փորձը Գերմանիայի արդյունաբերական խորության հետ համատեղելու ունակությունը հնարավորություն ունի ապահովել բարձր մակարդակի պաշտպանական համագործակցություն»։
Իրանական ռեժիմի դեմ ԱՄՆ-Իսրայել ռազմական գործողությունների վերաբերյալ Սաարը զգուշացրեց ԵՄ-ին պասիվության դեմ։ «Որոշ եվրոպացիներ ասացին. «Սա մեր պատերազմը չէ», բայց ես կարծում եմ, որ նրանք սխալվում են», – ասաց նա։
«Իրանական ռեժիմը երկար ժամանակ է, ինչ իր նշանառության տակ է պահում Եվրոպան», – հավելեց Սաարը։ «Իրենց ստերին հակառակ, Իրանը մշակել է հրթիռներ, որոնք կարող են հասնել Եվրոպա, ինչպես մենք տեսանք Դիեգո Գարսիա բազայի վրա հարձակման ժամանակ»։
Պատերազմից առաջ ԱՄՆ-ում և Իսրայելում Իրանի վերլուծաբանները կարծում էին, որ Իրանի բալիստիկ հրթիռները ունեն առավելագույնը 2000-ից 3000 կիլոմետր հեռահարություն։
Պատերազմի առաջին շաբաթներին Դիեգո Գարսիա կղզու ուղղությամբ, որը գտնվում է Հնդկական օվկիանոսում, մոտ 4000 կիլոմետր հեռավորության վրա, հրթիռի արձակումը ցույց տվեց, որ իրանական հրթիռային ծրագիրը մշակել է հրթիռներ, որոնք կարող են հասնել Եվրոպայի մեծ մասին։
Ռեժիմը նաև խոչընդոտում է եվրոպական նավագնացությանը Հորմուզի նեղուցում, ասաց Սաարը։
«Այն մշտական սպառնալիք է ներկայացնում իր ահաբեկչական միջնորդների և [Եվրոպայում] հավաքագրված հանցավոր խմբավորումների միջոցով։ Եթե այն հիմա այսպես է վարվում, պատկերացրեք, թե ինչ կանի միջուկային հովանու ներքո», – ասաց նա։
«Իրանական ռեժիմը վտանգ է ներկայացնում համաշխարհային անվտանգության և համաշխարհային կարգի համար։ Հետևաբար, այս պատերազմի արդյունքը համապատասխանաբար կունենա հեռահար հետևանքներ»։
