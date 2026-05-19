Ադրբեջանի դեսպանը հայ-թուրքական սահմանի բացումը կապել է Երևանի և Բաքվի հարաբերությունների կարգավորման հետ

Անկարայում Ադրբեջանի դեսպան Ռաշադ Մամեդովը հայ-թուրքական սահմանի բացումը կապել է Երևանի և Բաքվի միջև հարաբերությունների կարգավորման հետ։
Մամեդովի խոսքով՝ այս երկու գործընթացները ընթանում են զուգահեռաբար։
Ըստ նրա՝ սահմանը կբացվի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո։
Մինչ այդ, Մամեդովի կարծիքով՝ Հայաստանը հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից հետո հանրաքվեի միջոցով կփոփոխի իր սահմանադրությունը։
Բաց մի թողեք
Փոփոխություններ և լրացումներ են նախատեսվում ՀՀ հարկային օրենսգրքում
Սարսափելի թվեր․ 145 հազար երեխա Թրամփի մեղքով բաժանվել է ծնողից
Շոյգուի գլխին «սև ամպեր» են․ Պուտինն ազատվում է նրա կադրերից