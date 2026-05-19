Շոյգուի գլխին «սև ամպեր» են․ Պուտինն ազատվում է նրա կադրերից

Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կադրային զտումներ է իրականացնում Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուի աշխատակազմում, ըստ Պատերազմի ուսումնասիրության ամերիկյան ինստիտուտի (ISW):
Վերլուծաբանները, հղում անելով ռուսական աղբյուրներին, նշում են, որ գեներալ-գնդապետ Անդրեյ Կարտապոլովը կարող է հեռացվել Պետդումայի պաշտպանության կոմիտեի նախագահի պաշտոնից: Նրա պաշտոնը, հավանաբար, կզբաղեցնի գեներալ-գնդապետ Ալեքսանդր Լապինը:
Նշվում է, որ Լապինի թեկնածությունը ներկայումս քննարկվում է իշխող «Եդինայա Ռոսիա» կուսակցության կողմից, չնայած վերջնական որոշում դեռևս չի կայացվել: Նախնական տեղեկությունների համաձայն, նա կարող է կուսակցության ցուցակով առաջադրվել Թաթարստանից: Զինվորական պաշտոնից հրաժարական տալուց հետո, ըստ տեղեկությունների, նա դարձել է այդ շրջանի ղեկավար Ռուստամ Միննիխանովի խորհրդականը:
Կոմիտեի ներկայիս նախագահ Կարտապոլովը կարող է չառաջադրվել վերընտրության համար: Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության աղբյուրը հրատարակությանը հայտնել է, որ նախարարությունը բազմիցս «զարմանքով» է արձագանքել նրա հրապարակային հայտարարություններին:
Ավելին, աղբյուրները ենթադրել են, որ կուսակցությունը չի առաջադրի Կարտապոլովին Մոսկվայի մարզից, որտեղ նա հաղթել էր 2021 թվականին: Ռուս գեներալն ինքը մայիսի 18-ին հայտարարեց, որ մտադիր է երկրորդ ժամկետով առաջադրվել Պետդումայում։
Շոյգուի հետ կապված Կարտապոլովի հեռացումը համապատասխանում է Պուտինի կողմից նախկին պաշտպանության նախարարի ազդեցությունը թուլացնելու արշավին։
«Կարտապոլովի հնարավոր փոխարինումը Լապինով, եթե հաստատվի, կշարունակի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կողմից բարձրաստիճան հրամանատարներին այլ պաշտոններում փոխարինելու պրակտիկան, չնայած մարտադաշտում նրանց վատ արդյունքներին», – նշել են վերլուծաբանները։
Գեներալ-գնդապետ Ալեքսանդր Լապինը հրամանատարել է Ռուսաստանի Դաշնության ուժերի կենտրոնական խումբը Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժման սկզբում։
