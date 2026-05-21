Լարված իրավիճակ․ «Ինչո՞ւ հանձնեցիք Տիգրանաշենը»

Արարատ քաղաքում անցկացված նախընտրական հանդիպումից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի արձանի մոտ, որտեղ ծաղիկներ է խոնարհել և ծնկի իջել հուշարձանի առաջ։
Հանդիպումից հետո, երբ Փաշինյանը քաղաքացիների բազմության միջով շարժվում էր դեպի ավտոբուսը, տարածքում լարված իրավիճակ է ստեղծվել։ Լսվել են սուլոցներ և դժգոհության ձայներ։ Այդ ընթացքում ներկաներից մի պատանի հարց է ուղղել վարչապետին՝ հետաքրքրվելով, թե ինչու է հանձնվել Տիգրանաշենը, սակայն հարցը պատասխան չի ստացել։
«Ինչո՞ւ հանձնեցիք Տիգրանաշենը»,- հարցրել են Փաշինյանին:
