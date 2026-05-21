ԵՄ-ն կարող է պատժամիջոցներ կիրառել Իրանի ռազմական կցորդների նկատմամբ

ԵՄ իշխանությունները նախատեսում են պատժամիջոցներ կիրառել ԵՄ երկրներում գտնվող մի քանի իրանցի ռազմական կցորդների նկատմամբ և պահանջել նրանց արտաքսումը։
Ըստ կայքի՝ հնարավոր սահմանափակումները կապված են մի քանի իրանցի զինվորական պաշտոնյաների Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի (ԻՀՊԿ, Իրանի զինված ուժերի էլիտար ստորաբաժանում) հետ ենթադրյալ կապերի հետ։
Հունվարի 29-ին Եվրամիության արտաքին գործերի նախարար Կայա Կալլասը հայտարարել էր, որ ԵՄ արտաքին գործերի նախարարները «վճռական քայլ են ձեռնարկել՝ ԻՀՊԿ-ն ահաբեկչական կազմակերպություն ճանաչելով»։
