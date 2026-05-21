Ավստրիացի սպան Ռուսաստանի լրտես է ճանաչվել․ նոր սկանդալ. Լուսանկար

Ավստրիայի հետախուզության նախկին սպա Էգիստո Օտտը մեղավոր է ճանաչվել Ռուսաստանի օգտին լրտեսության մեջ՝ Ավստրիայում վերջին տարիների ամենամեծ լրտեսական դատավարության շրջանակներում։
Վիեննայի դատարանը 63-ամյա Օտտին մեղավոր է ճանաչել ռուսական հետախուզության աշխատակիցներին և սնանկացած գերմանական Wirecard վճարային ընկերության փախստական ղեկավար Յան Մարսալեկին տեղեկատվություն փոխանցելու մեջ, հաղորդում է BBC-ն։
Օտտը, որը հերքում է մեղադրանքները, դատապարտվել է չորս տարի և մեկ ամիս ազատազրկման։ Նրա փաստաբանը բողոքարկել է դատավճիռը։
Լրտեսական սկանդալը կրկին մտահոգություններ է առաջացրել այն մասին, որ Ավստրիան մնում է ռուսական լրտեսական գործունեության օջախ։
Լրտեսությունից բացի, Օտտը մեղավոր է ճանաչվել պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման, կաշառակերության, խարդախության և վստահության չարաշահման մեջ։
Դատարանը լսել է, որ նա աջակցություն է ցուցաբերել «Ռուսաստանի Դաշնության գաղտնի հետախուզական ծառայությանը՝ ի վնաս Ավստրիայի Հանրապետության»՝ 2015-ից 2020 թվականներին ոստիկանության տվյալների բազաներից հավաքելով գաղտնի տեղեկատվություն և մեծ քանակությամբ անձնական տվյալներ։
Մեղադրողները պնդում են, որ Օտտը այս տեղեկատվությունը փոխանցել է Մարսալեկին և ռուսական հետախուզության անհայտ ներկայացուցիչներին՝ դրա համար վարձատրություն ստանալով։
