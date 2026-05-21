Մայիսի 22-ի աստղագուշակ․ Արժե կենտրոնանալ նրա վրա, ինչն առաջ շատ բարդ է թվացել

ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)
Օրը հազիվ թե առանց ապրումների անցնի: Դուք շատ բան սրտին մոտ կընդունեք, սուր կարձագանքեք աննշան իրադարձություններին: Շրջապատողների հետ լեզու գտնելը երբեմն հեշտ չի լինի, նրանք կարող եք քննադատել ձեր արարքներն ու խոսքերը, նկատողություններ անել: Իրավիճակը դեպի լավը կփոխվի, երբ հույզերը հաղթահարեք: Լավ մտածված գործողությունները կօգնեն հասնել նպատակներին:
Աշխատեք չհոգնել: Դա հատկապես կարևոր կլինի օրվա երկրորդ կեսին: Շատ Խոյերի համար այդ հատվածում օգտակար կլինի առօրյա հոգսերից շեղվելը:
ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)
Օրը բարենպաստ կլինի աշխատանքի համար: Այն հարմար կլինի բարդ գործեր ստանձնելու կամ էլ նախկինում դժվար թվացող բաներից գլուխ հանելու համար: Կհաջողվի ընդհանուր լեզու գտնել այն մարդկանց հետ, որոնք նախկինում չեն հասկացել ու չեն աջակցել ձեզ: Չի բացառվում համախոհներ գտնեք, որոնք պատրաստ կլինեն աջակցել ձեր ամենահամարձակ գաղափարների իրագործմանը: Հաջող կանցնեն գործնական ուղևորություններն ու կարևոր բանակցությունները:
Մտերիմների հետ հարաբերությունները ամեն անգամ ներդաշնակ չեն լինի: Ո՛չ թեժ վեճեր կլինեն, ո՛չ բաց կոնֆլիկտներ, բայց հնարավոր են փոխադարձ դժգոհություններ: Աշխատեք ամեն ինչ հանգիստ քննարկել:
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ (Gemini, 22.V–21.VI)
Արժե կենտրոնանալ օգտակար գործերի, օրինակ՝ աշխատանքի կամ ուսման վրա: Դա թույլ կտա խուսափել զուր ապրումներից ու տհաճ մտորումներից: Օրը ավելի հարմար կլինի ինքնուրույն աշխատանքի, քան համատեղ նախագծերին մասնակցելու համար: Ամեն անգամ հեշտ չի լինի նույնիսկ հին համախոհների հետ լեզու գտնելը, վեճերից խուսափել էլ չի ստացվի:
Սակայն լուրջ խնդիրներ օրը չի բերի: Բացի այդ, դրական միտումների ազդեցությունը ժամանակի ընթացքում կուժեղանա, այնպես որ երեկոն ուրախության առիթներ, հաճելի անակնկալներ ու լավ նորություններ կբերի:
ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)
Օրը բարենպաստ կլինի գործնական շփումների, նոր համախոհներ փնտրելու և հին գործընկերների հետ համատեղ նախագծերի պայմանները քննարկելու համար: Ամեն ինչ չէ, որ հարթ կլինի, բայց դուք անպայման բոլորի հետ ընդհանուր լեզու կգտնեք, կամրապնդեք ձեր հեղինակությունը, լավ տպավորություն կթողնեք: Մտերիմների հետ լեզու գտնելն էլ հեշտ կլինի, նրանք ամեն հարցում ձեզ կաջակցեն ու կգտնեն ձեզ ուրախացնելու ձևը:
Հնարավոր են անսպասելի դրամական մուտքեր: Հաճելի գնումներ անելու հնարավորություն կունենաք: Որոշ Խեցգետիններ կգնեն հենց այն իրերը, որոնք նախկինում տարբեր խանութներում երկար ժամանակ փնտրել են:
ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Հարմար օր է բարդ առաջադրանքները լուծելու համար: Դուք շատ բաների շրջապատողների նման չեք նայի: Դա կօգնի նպատակին տանող սեփական ուղին գտնել, նոր մեթոդով գործել, որն էլ թույլ կտա հասնել անհրաժեշտ արդյունքին: Այսօր առաջ եկած գաղափարներին դուք դեռ բազմիցս կվերադառնաք:
Օրը կուրախացնի լավ նորություններով: Դրանք կարող են վերաբերել և՛ ձեզ անձնապես, և՛ ձեր մտերիմներին: Չեն բացառվում հաճելի իրադարձություններն ընտանիքում, նկատելի դրական փոփոխությունները հարազատների հետ հարաբերություններում: Երեկոն ռոմանտիկ անակնկալներ է խոստանում սիրահարված Առյուծներին:
ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Օրվա սկիզբը հազիվ թե հարմար լինի լուրջ գործերի և կարևոր զրույցների համար: Կենտրոնանալը սովորականից դժվար է լինելու: Որոշ Կույսերի ուժեղ հույզերը կխանգարեն կշռադատված որոշումներ ընդունել: Սակայն ժամանակի ընթացքում դրական միտումների ազդեցությունը կուժեղանա: Կեսօրից հետո սեփական գործերի վրա կենտրոնանալն էլ կհեշտանա, շրջապատողների հետ համատեղ գործողությունների մասին պայմանավորվելն էլ:
Երեկոն բարենպաստ կլինի շփումների համար: Ե՛վ գործնական, և՛ անձնական հարաբերությունները լավը կլինեն: Տարաձայնությունների և վեճերի առիթներ չեն ստեղծվի: Այս հատվածը հարմար կլինի և՛ ընկերական հանդիպման, և՛ ընտանեկան տոնի համար:
ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)
Հոգսեր սովորականից շատ կունենաք: Չի բացառվում աշխատանքային ծրագրերը պետք լինի փոխել չնախատեսված իրադարձությունների և անսպասելի լուրերի պատճառով: Բայց դուք չեք հուզվի, հանգստությունը չեք կորցնի, արագ կկողմնորոշվեք նոր իրավիճակում, կհասկանաք՝ ինչպես է լավ գործել: Շրջապատողները կհետևեն ձեր օրինակին և հետո շնորհակալ կլինեն ձեզ, որ դուք ճիշտ ուղի եք հուշել:
Օրը բարենպաստ կլինի ամենամտերիմ մարդկանց հետ շփվելու համար. դուք իրար կես խոսքից կհասկանաք: Հնարավոր է անսպասելի հանդիպում հին ընկերոջ, նախկին կոլեգայի կամ մի մարդու հետ, որին կարոտել էիք:
ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)
Մեկ կոնկրետ բանի վրա կենտրոնանալ չի ստացվի, բայց դուք դրա պատճառով չեք հուզվի: Նույնիսկ միաժամանակ մի քան գործով զբաղվելով՝ դուք ոչինչ աչքաթող չեք անի, չեք մռանա ու իրար չեք խառնի: Հաճույքով կօգնեն հին ծանոթները, փորձված գործընկերներն էլ ուրախ կլինեն մասնակցել ձեր ծրագրերի իրագործմանը:
Օրը հարմար կլինի մի մարդու հետ հանդիպելու համար, որին կուզենայիք դուր գալ: Հեշտությամբ լավ տպավորություն կթողնեք: Ինչ-որ մեկը կարող է առաջին հայացքից սիրահարվել ձեզ: Շատ հավանական է սիրային պատմության սկիզբը:
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Օրը հարմար կլինի կարևոր գործերի համար. դուք դրանք լավ կանեք, և դա լուրջ ջանքեր չի պահանջի: Դուք առօրյա խնդիրները լուծելու անսպասելի, բայց շատ արդյունավետ եղանակ կգտնեք, ինչն էլ թույլ կտա ժամանակ խնայել: Խնդիրներ չեն ունենա նաև այն Աղեղնավորները, որոնք կզբաղվեն պաշտոնական փաստաթղթեր կազմելով, օրինակ՝ պետկազմակերպություններին հարցումներ կուղարկեն:
Կուրախացնեն ընկերների հետ հանդիպումները, մյուս մտերիմների հետ շփումներն էլ բազում դրական հույզեր կպարգևեն: Լավ կանցնի ռոմանտիկ ժամադրությունը, հատկապես եթե դրա հրավերը ձեզ համար անակնկալ լինի:
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)
Արժե կենտրոնանալ նրա վրա, ինչն առաջ շատ բարդ է թվացել. այսօր ձեզ մոտ ամեն ինչ կստացվի: Օրը շատ բարենպաստ կլինի ուսման, որակավորումը բարձրացնելու, մասնագիտական կոնֆերանսների մասնակցելու համար: Դուք տեղեկատվություն կստանաք, որը շուտով օգտակար կլինի:
Օրը հարմար կլինի նաև լուրջ զրույցների համար. դրանք կարող են վերաբերել և՛ աշխատանքին, և՛ անձնական գործերին: Դուք հեշտությամբ ճիշտ տոն կընտրեք, կկարողանաք տարահամոզել նրանց, ովքեր նախկինում ձեզ հետ չէին համաձայնում ու չէին աջակցում ձեր գաղափարները: Օրվա երկրորդ կեսը բարենպաստ կլինի ընտանեկան գործերի, հարազատներին օգնելու համար:
ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)
Որոշումների հարցում մի շտապեք, հատկապես եթե դրանք կարող են լրջորեն փոխել ձեր կամ ձեր մտերիմների կյանքը: Այսօր ձեզ համար դժվար կլինի իրավիճակը գնահատելն ու բոլոր գործոնները հաշվի առնելը: Եթե ինչ-որ արարքներ գործեք պահի հույզերի ազդեցության տակ, ապա ավելի ուշ կզղջաք դրա համար:
Օրը հարմար կլինի լավ ծանոթ գործերով զբաղվելու, ավելի վաղ սկսածն ավարտելու համար: Շատ Ջրհոսներ հնարավորություն կունենան հաճելի ժամանակ անցկացնել ամենամտերիմ մարդկանց կամ նոր ծանոթների հետ:
ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)
Օրը բարենպաստ կլինի շփումների համար: Դուք կկարողանաք պայմանավորվել համատեղ գործողությունների մասին այն մարդկանց հետ, որոնց հետ առաջ հաշտ չէիք: Չեն բացառվում համագործակցության առաջարկները, որոնց կուզենաք անհապաղ համաձայնությամբ պատասխանել: Որոշ Ձկներ եկամուտների նոր աղբյուր կգտնեն:
Մտերիմները հաճույքով կարձագանքեն ձեր գաղափարներին: Կարող եք նախաձեռնող լինել ռոմանտիկ հարաբերություններում, առաջին քայլն անել դեպի այն մարդը, որին վաղուց եք համակրում: Օրվա երկրորդ կեսը հարմար կլինի ստեղծագործ զբաղմունքների և ուսման համար:
