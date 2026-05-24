Մայիսի 25-ի աստղագուշակ․ Իրադարձություները սովորականից դանդաղ են զարգանալու

ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)
Օրն առանց վեճերի հազիվ թե անցնի: Դուք կգտնեք առանց որևէ մեկին վիրավորելու ձեր ճշմարտացիությունն ապացուցելու ձևը: Դա շատերը կգնահատեն: Մարդիկ, որոնք նախկինում համարում էին, որ ձեզ հետ գործ ունենալը բարդ է, կփոխեն իրենց կարծիքը: Նրանք, ովքեր ձեզ հազիվ էին նկատում, կուզենան ընկերանալ:
Դուք առանց դժվարության կլուծեք առօրյա աշխատանքային առաջադրանքներն ու ոգևորությամբ նոր բանի կանցնեք: Ինտուիցիան կօգնի շատ գործերում. նրա հուշումների շնորհիվ դուք նույնիսկ փոքրիկ սխալներ չեք անի: Զգույշ է պետք լինել միայն ֆինանսական հարցերը լուծելիս: Սպոնտան գնումների համար օրը հարմար չէ:
ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)
Նույնիսկ եթե օրվա համար մեծ ծրագրեր ունեք, շտապել չարժե: Հետևողականորեն գործեք, աշխատեք հետևել ավելի վաղ կազմած ծրագրին: Դա թույլ կտա խուսափել ավելորդ խառնաշփոթից, ոչ մի բան չմոռանալ ու աչքաթող չանել:
Դուք սովորականից հաճախ եք ուշադրության կենտրոնում հայտնվելու՝ երբեմն ինքներդ էլ չցանկանալով դա: Նկատի ունեցեք, որ և՛ հին, և՛ նոր ծանոթներն այսօր կլսեն ձեր խոսքերն ու ավելի ուշ անպայման կհիշեցնեն դրանց մասին: Նույնիսկ կատակով խոստումներ մի տվեք, եթե թեկուզ մի փոքր կասկածում եք, որ կարողանալու եք կատարել դրանք: Երեկոն լավագույն ժամանակը կլինի հանդիպելու մարդկանց հետ, որոնց կուզենայիք դուր գալ: Ամեն ինչ սպասվածից լավ կանցնի:
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ (Gemini, 22.V–21.VI)
Կարևոր գործերը հենց առավոտվանից ստանձնեք: Օրվա առաջին կեսը հաջող կդասավորվի, բարենպաստ կլինի և՛ արդեն ծանոթ, և՛ լրիվ նոր առաջադրանքները լուծելու համար: Դուք արագ գլուխ կհանեք նրանից, ինչն առաջ բարդ է թվացել: Իսկ մարդիկ, որոնք ձեր կողքին կլինեն, ժամանակին օգնության կհասնեն ու հրաշալի խորհուրդներ կտան:
Օրվա երկրորդ կեսը կարող է անսպասելի հոգնեցնող լինել: Նույնիսկ առօրյա գործերից գլուխ հանելու համար սովորականից շատ ժամանակ և ուժեր են պահանջվելու: Բայց դուք սկսածը ամեն դեպքում ավարտին կհասցնեք ու գոհ կմնաք արդյունքից:
ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)
Օրը կսկսվի լավ նորություններով: Հավանական են հաճելի անակնկալներ, հաջող զուգադիպություններ: Արժե նախաձեռնող լինել աշխատանքի մեջ. այդպես ոչ միայն հաջողության կհասնեք, այլև կգրավեք այն մարդկանց ուշադրությունը, որոնցից շատ բան է կախված: Չի բացառվում, որ շուտով նրանք շատ հետաքրքիր առաջարկներ անեն:
Օրվա երկրորդ կեսին տնային գործերի վրա կենտրոնանալու հնարավորություն կունենաք: Դուք արագ կլուծեք կենցաղային խնդիրները: Ճիշտ է, դա ծախսեր է պահանջելու: Ժամանակ կգտնվի նաև ընկերներին այցելելու կամ փոքրիկ ընտանեկան տոն կազմակերպելու համար:
ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Օրը հագեցած, հետաքրքիր ու անակնկալներով լի կլինի: Ինչ ծրագրեր էլ կառուցեք, պատրաստ եղեք փոխել դրանք: Առաջին հերթին դա աշխատանքին է վերաբերում: Անհապաղ լուծում պահանջող նոր առաջադրանքներ կհայտնվեն, և դուք պիտի կենտրոնանաք դրանց վրա ու հետաձգեք մնացած ամեն ինչ: Ամեն ինչ միանգամից լավ չի ստացվի: Բայց դուք սկսածը կիսատ չեք թողնի, համառություն կդրսևորեք ու կհասնեք անհրաժեշտ արդյունքի:
Հավանական են ոչ մեծ ընտանեկան տարաձայնություններ: Սակայն դրանք վեճերի չեն հանգեցնի, դուք արագ կկարողանաք բոլորին դուրեկան լուծում գտնել:
ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Օրն արժե հաճելի ու հետաքրքիր մի բանով սկսել: Հիշեք նրա մասին, ինչը ոգեշնչել է ձեզ, շփվեք մարդկանց հետ, որոնք միշտ գտնում են անհրաժեշտ բառերը: Դա կօգնի մինչև երեկո պահպանել լավ տրամադրությունը:
Հնարավոր են դժվարություններ աշխատանքի մեջ, ձգձգումներ գործերում: Դուք դրանց փիլիսոփայորեն կմոտենաք, չեք անհանգստանա մի բանի համար, ինչն ուղղելը հեշտ է: Ձեր դատող լինելը դուր կգա մարդկանց, որոնք վաղուց հուսալի համախոհ են փնտրում, որի վրա ցանկացած պարագայում կարելի է հենվել: Այսօր սկսվող համագործակցությունը շուտով իսկական ընկերության կվերածվի:
ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)
Հրաշալի օր է աշխատանքի համար: Դուք ոչ միայն հրաշալի գլուխ կհանեք փոքրիկ խնդիրներից, այլև կհասկանաք՝ ինչ է պետք նախաձեռնել ամենակարևոր մասնագիտական նպատակներին հասնելու համար: Հաջող կանցնեն բանակցությունները, ղեկավարության հետ հանդիպումները, հարցազրույցները:
Այսօր նաև կհաջողվի լավ հանգստանալ: Ընկերները հետաքրքիր մի բան կառաջարկեն, դուք ուրախությամբ կհամաձայնեք ու չեք զղջա դրա համար: Երեկոն հարմար կլինի մի մարդու հետ հանդիպելու համար, որը վաղուց է ձեզ դուր գալիս: Չի բացառվում իրենց մասին հիշեցնեն ծանոթները, որոնց կարոտել էիք:
ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)
Համբերությամբ զինվեք: Այսօր իրադարձություները սովորականից դանդաղ են զարգանալու: Բայց դրա պատճառով անհանգստանալ չարժե. դուք կհասցնեք անել ամենը, ինչ ծրագրել էիք, և նույնիսկ ավելին: Ամեն անգամ հարթ չեն լինի կոլեգաների հետ հարաբերությունները, երբեմն նրանց նկատողությունները կհանեն ձեզ հավասարակշռությունից: Սակայն ամեն ինչ շուտով դեպի լավը կփոխվի, եթե պրովոկացիաներին չտրվեք:
Օրը ֆինանսական գործերում զգուշություն է պահանջելու: Գումարին վերաբերող հարցերում շտապողականությունը կարող է անհաջող որոշումների ու ցավալի կորուստների հանգեցնել: Ձեր կողքին կհայտնվեն մարդիկ, որոնք պատրաստ կլինեն հրաշալի խորհուրդներ տալ: Վատ մի զգացեք դիմել նրանց:
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Օրվա սկզբին լավ է կարևոր որոշումներ չընդունեք: Այդ հատվածում հեշտ է լինելու սեփական ուժերը գերագնահատելը, ցանկալին իրականության տեղ ընդունելը: Մի փոքր սպասեք. շուտով իրադրությունը կպարզվի, դուք իրատեսորեն կգնահատեք իրավիճակն ու որոշակիություն կմտցնեք ծրագրերում:
Եթե դժվարություններ առաջանան, դրանք միայնակ հաղթահարելու կարիք չի լինի: Ձեր կողքին կլինեն մարդիկ, որոնց վրա կարելի է հույս դնել: Ձեզ պետք կգա նրանց փորձը, իսկ նրանց՝ ցանկացած պարագայում նպատակին տանող ուղին գտնելու ունակությունը: Օրվա առաջին կեսը հագեցած կլինի: Օրվա երկրորդ կեսն ավելի հանգիստ կանցնի, ուժերը վերականգնելու հնարավորություն կտա:
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)
Օրն ուրախության առիթներ կնվիրի, նոր հնարավորություններ կբացի: Շատ բան հաջող կդասավորվի: Բայց իսկապես կարևոր հաղթանակներ կտոնեք միայն այն դեպքում, եթե վճռական գործեք ու համառություն դրսևորեք:
Շրջապատողները միանգամից չեն հասկանա ձեզ վարքի մոտիվները: Ինչ-որ մեկը նույնիսկ կփորձի ձեզ տարահամոզել մտածածն իրագործելու հարցում: Դուք նրան, իհարկե, չեք լսի: Եվ ճիշտ էլ կվարվեք. ձեզ մոտ ամեն ինչ կստացվի: Իսկ ահա նրանք, ովքեր սկզբում քննադատորեն էին տրամադրված, արագ կհասկանան, որ դուք միակ ճիշտ ուղին եք ընտրել:
ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)
Ձեզ ասված ամեն բանի մի հավատացեք: Այսօր ձեր կողքին շատ կլինեն մարդիկ, որոնք սովոր են կիսվել չստուգված տեղեկատվությամբ կամ պարզապես սուտ խոսել: Ինչ-որ որոշում ընդունելուց առաջ համոզվեք, որ հենվում եք փաստերի, այլ ոչ թե ինչ-որ մեկի ենթադրությունների վրա:
Օրը հարմար կլինի ինքնուրույն աշխատանքի համար: Բարդ գործն անելու կամ լրիվ նորից գլուխ հանելու համար օգնության կարիք չեք ունենա: Իսկ ահա հանգստանալ պետք է լավ ընկերախմբում: Ընկերների և մյուս մտերիմների հետ շփումները կբարձրացնեն ձեր տրամադրությունը:
ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)
Օրը հարմար կլինի ուղևորությունների համար: Դրանք հաջող կանցնեն, կօգնեն ձեզ շեղվել առօրյա հոգսերից ու դրական տրամադրվել: Չեն հիասթափեցնի նաև գործնական բանակցությունները: Ձեր առաջարկները դուր կգան նույնիսկ նրանց, ովքեր նախկինում քննադատորեն էին տրամադրված: Նախկինում բացառապես ֆորմալ բնույթ կրող հարաբերությունները մի քիչ ավելի անկաշկանդ կդառնան, և դա ձեզ կուրախացնի:
Կարող եք զբաղվել տնային գործերով: Օրը հարմար կլինի նաև կահույք, կենցաղային տեխնիկա և այլ օգտակար իրեր գնելու համար, որոնցից կօգտվեք մտերիմների հետ միասին:
Բաց մի թողեք
Այս մի Սերժը մերժե՞ց Նիկոլին
Սերժ Թանկյանը հերքել է Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, թե հուլիսին System of a Down-ը Երևանում համերգ է տալու
Եթե քրոջս մեքենայից չի հրել, ուրեմն դրդել է. Գեղարքունիքում մահացած հղի կնոջ քույրը մանրամասներ է պատմել