Բելգիայում գնացքը բախվել է դպրոցական ավտոբուսի, զnhեր կան. Լուսանկար

Բելգիայի Ֆլամանդական շրջանի Բուգենհաութ քաղաքում դպրոցականներ տեղափոխող միկրոավտոբուսը բախվել է գնացքին, գրել են ԶԼՄ-ները։
Վթարի հետևանքով մի քանի մարդ զոհվել է։
Միկրոավտոբուսում եղել է 9 մարդ՝ հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների դպրոցի յոթ աշակերտ, ուղեկցորդ և վարորդը։ Բախումից հետո գնացքի մոտ 100 ուղևոր տարհանվել է:
