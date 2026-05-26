Երևանում բեռնատարը բախվել է հաստաբուն ծառին և այն տապալել․ Լուսանկար

Այսօր՝ մայիսի 26-ին, արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։
Ժամը 13:50-ի սահմաններում բեռնատար ավտոմեքենան, որի մակնիշը պարզվում է, Գարեգին Նժդեհ 40 հասցեի մոտ ընթացքում հարվածել է հաստաբուն ծառին։
Ծառը տապալվել է, բարեբախտաբար տուժածներ չկան։
Պարեկային ծառայությունը ձեռնարկում է անհրաժեշտ միջոցառումներ՝ բեռնատարի մակնիշը պարզելու և ավտոմեքենան ու վարորդին հայտնաբերելու ուղղությամբ։
