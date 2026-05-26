Նորապատի գերեզմանատանը վիճաբանության ժամանակ կին է դանակահարվել․ վերջինիս որդին կրակոցներ է արձակել․ 3 զոհ կա

Նորապատ գյուղի գերեզմանատանը վիճաբանություն է եղել, ինչի հետևանքով կան զոհեր և վիրավոր:

ՆԳՆ ոստիկանությունից ներկայացրել են դեպքի վերաբերյալ նախնական տեղեկություններ:

«Մայիսի 26-ին՝ ժամը 11։37-ին, շտապօգնությունից ՆԳՆ 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն հաղորդում է ստացվել, որ Արմավիրի մարզի Նորապատ գյուղի գերեզմանատանը վնասվածքներով անձինք կան։

ՆԳՆ ոստիկանության օպերատիվ խմբերը նշված վայրում պարզել են, որ կենցաղային հարցերի շուրջ վիճաբանություն է եղել մի խումբ անձանց միջև, ինչի ընթացքում նրանցից մեկը դանակով հարվածներ է հասցրել 63-ամյա կնոջը։ Դրանից հետո 63-ամյա կնոջ որդին իր անունով հաշվառված որսորդական զենքով կրակոցներ է արձակել, ինչի հետևանքով 3 անձ մահացել է։

Դեպքից հետո կրակոցներ արձակած Նորապատի 38-ամյա բնակիչը ներկայացել է Համայնքային ոստիկանության Արմավիրի բաժին, խոստովանել կատարածը և իրավապահներին հանձնել զենքը։

Դեպքի հանգամանքները պարզվում են»,- ասվում է հաղորդագրության մեջ։

