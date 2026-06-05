05/06/2026

EU – Armenia

Այն, ինչ կատարվում է այս պահին Armat Media-ի խմբագրությունում` ազատ խոսքի դեմ արշավ է. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 05/06/2026 1 min read

Այն, ինչ կատարվում է այս պահին Armat Media-ի խմբագրությունում պարզապես անթույլատրելի է, ազատ խոսքի դեմ արշավ է սա։

Այս մասին հայտնում է խմբագիր Նելլի Ավետիսյանը։

Թե կոնկրետ ինչ գործողություն է կատարվում՝ դեռևս պաշտոնապես պարզ չէ, չի բացառվում, որ իրավապահներն են ներխուժել ԶԼՄ։

Ըստ տեղեկությունների՝ խուզարկությունները կատարվում են «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության անդամ Ալիկ Ալեքսանյանի նկատմամբ նախաձեռնված վարույթի շրջանակներում:

Այն, ինչ կատարվում է այս պահին Armat Media-ի խմբագրությունում, պարզապես անթույլատրելի է

Բաց մի թողեք

1 min read

Ի՞նչ աշխատանքներ է սկսել Թուրքիան Հայաստանի հետ սահմանին. Լուսանկար

05/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՆԻՖ-ի գործն ինչ եղավ․ Երբ եք սկսելու 2018-ից հետո տեղի ունեցած կոռուպցիոն հանցանքների բացահայտումները

05/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լոռիից մարդկանց քշում են Երեւան՝ ոնց որ Դեր Զոր կքշեին

05/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ղազախստանն «ատա՞մ» է ցույց տալիս Մոսկվային․ Պուտինի արձագանքը

05/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

27 տարի անց արտաշիրիմում, նոր փորձաքննություն. պարզվել է՝ Արծրուն Մարգարյանն ինքնասպան չի եղել, այլ սպանվել է. Տեսանյութ, Լուսանկար

05/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փարիզն ու Բեռլինը առաջարկում են «աստիճանական ինտեգրացիա» ԵՄ-ի հավակնորդների համար՝ Արևմտյան Բալկաններում հիասթափության ֆոնին

05/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ աշխատանքներ է սկսել Թուրքիան Հայաստանի հետ սահմանին. Լուսանկար

05/06/2026 infomitk@gmail.com