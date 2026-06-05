Այն, ինչ կատարվում է այս պահին Armat Media-ի խմբագրությունում` ազատ խոսքի դեմ արշավ է. Լուսանկար

Այն, ինչ կատարվում է այս պահին Armat Media-ի խմբագրությունում պարզապես անթույլատրելի է, ազատ խոսքի դեմ արշավ է սա։
Այս մասին հայտնում է խմբագիր Նելլի Ավետիսյանը։
Թե կոնկրետ ինչ գործողություն է կատարվում՝ դեռևս պաշտոնապես պարզ չէ, չի բացառվում, որ իրավապահներն են ներխուժել ԶԼՄ։
Ըստ տեղեկությունների՝ խուզարկությունները կատարվում են «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության անդամ Ալիկ Ալեքսանյանի նկատմամբ նախաձեռնված վարույթի շրջանակներում:
Բաց մի թողեք
Ի՞նչ աշխատանքներ է սկսել Թուրքիան Հայաստանի հետ սահմանին. Լուսանկար
ԱՆԻՖ-ի գործն ինչ եղավ․ Երբ եք սկսելու 2018-ից հետո տեղի ունեցած կոռուպցիոն հանցանքների բացահայտումները
Լոռիից մարդկանց քշում են Երեւան՝ ոնց որ Դեր Զոր կքշեին