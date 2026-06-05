Ռումինիայի Կոնստանցա նավահանգստում պայթել է ռազմածովային անօդաչու թռչող սարքը

Ռումինացի ռազմածովային զինծառայողը պահակ է պահում M-270 Mine-hunter-ի վրա՝ Ռումինիայի Կոնստանցա քաղաքի մոտակայքում, Ռումինիայի ռազմածովային ուժերի գլխավորությամբ անցկացվող զորավարժությունների ժամանակ։
Ռումինիայի ազգային պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ անօդաչու թռչող սարքը, ենթադրաբար, «Ուկրաինայի պատերազմում օգտագործված տեսակի» է։
Ռումինիայի Կոնստանցա նավահանգստում ուրբաթ առավոտյան պայթել է ռազմածովային անօդաչու թռչող սարքը։
Ռումինիայի ազգային պաշտպանության նախարարությունը հայտարարության մեջ նշել է, որ անօդաչու թռչող սարքը պայթել է ժամը 10:30-ի սահմաններում և ենթադրաբար «Ուկրաինայի պատերազմում օգտագործված տեսակի» է։
«Տարածքն արդեն իսկ ապահովված և շրջափակված էր Ռումինիայի հետախուզական ծառայության, ափամերձ պահպանության և ազգային պաշտպանության նախարարության ուժերի կողմից. այդ պահին օբյեկտը գնահատվում և ապահովվում էր», – ասել է նախարարությունը։
Այն նաև հաստատել է, որ անօդաչու թռչող սարքը չի մտնում Ռումինիայի բանակի զինանոցի մեջ և որ այն չի մասնակցել Սև ծովի տարածքում վերջերս անցկացված զորավարժություններին։
Մինչ օրս վիրավորների մասին տեղեկություններ չկան։ Դեպքի հետաքննությունը շարունակվում է։
Դա տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ անցյալ շաբաթ Ռումինիայի արևելքում գտնվող Գալացի քաղաքում ռուսական անօդաչու թռչող սարքը վթարի է ենթարկվել, որի հետևանքով հրդեհ է բռնկվել բնակելի շենքի տանիքում և վիրավորվել երկու մարդ։
Բաց մի թողեք
Մակրոնը և Մերցը մեկնում են Չեռնոգորիա, մինչ ԵՄ-ն մրցում է իր հաջորդ սահմանը ապահովելու համար
Զելենսկին Պուտինին ուղղված բաց նամակում առաջարկում է դեմ առ դեմ հանդիպում՝ պատերազմի ավարտը քննարկելու համար
Հունգարիայի՝ Ուկրաինայի ԵՄ անդամակցության վրա դրված վետոն չեղարկող գործարքի շրջանակներում