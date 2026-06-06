06/06/2026

EU – Armenia

Որպես ՀՀ քաղաքացի՝ հունիսի 7-ին պարտավոր եմ մասնակցել ընտրությանը. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 06/06/2026 1 min read

Որպես ՀՀ քաղաքացի՝ հունիսի 7-ին պարտավոր եմ մասնակցել ընտրությանը։

Կատարե՛ք ձեր ընտրությունը:

Գրել է Հենրիխ Մխիթարյանը

Որպես ՀՀ քաղաքացի՝ հունիսի 7-ին պարտավոր եմ մասնակցել ընտրությանը

Բաց մի թողեք

1 min read

Երնջատափի անտառների զովն ու արջերի առավոտյան լոգանքը Ապարանի ջրամբարում․ Տեսանյութեր

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչու է Պորտուգալիան կորցնում «իր փրկարարների մոտ կեսին» յուրաքանչյուր լողափնյա սեզոնին

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունիսի 5-ը Շրջակա միջավայրի համաշխարհային օրն է․ Հայաստանում նշվում է նաև Բնապահպանի օրը

05/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Որպես ՀՀ քաղաքացի՝ հունիսի 7-ին պարտավոր եմ մասնակցել ընտրությանը. Լուսանկար

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Զուլալի». լռության, ցավի և մարդկային լույսի պատմությունը՝ պրեմիերա «Երվանդ Ղազանչյան» թատերասրահում․ Լուսանկարներ

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանցի զինծառայող է մահացել Օմարի լեռնանցքում

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Որոշների համար Արթուր Օսիպյանի հարցով «լռության օրը» սկսվել էր 18 օր առաջ. Կարապետյանց

06/06/2026 infomitk@gmail.com