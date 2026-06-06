Վթարվել է Աբովյան քաղաքի 60 բարձրահարկ շենքերի ջրամատակարարումն ապահովող բարձր ճնշման ջրագիծը․ տեսանյութ

Հունիսի 6-ի՝ առավոտյան՝ ժամը 07:00-ին, վթարվել է Աբովյան քաղաքի 60 բարձրահարկ շենքերի ջրամատակարարումն ապահովող 250մմ-ոց բարձր ճնշման ջրագիծը։
Վթարը վերացնելու համար հայտարարվել է ջրանջատում, «Աբովյան» շահագործման տեղամասն անմիջապես սկսել վթարավերացման աշխատանքները։
Բաց մի թողեք
Ստեփանավանում խոշոր կարկուտը սրբել է ամեն ինչ․ Լուսանկարներ
Ծաղկունքում գայլերի hարձակման հետևանքով 300-ից ավելի ոչխարներ ու գառներ են uատկել, գյուղը շnկի մեջ է
«Ուժեղ Հայաստանում» աղքատ ընտանիքների համար էլեկտրականությունը և ջուրը անվճար է լինելու