Եվրոպայի քաղաքական վերաբերմունքը Հայաստանի հանդեպ. Ինչպես Եվրոպան ցույց տվեց Հայաստանին իր տեղը

Երևանում կայացած Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի ժամանակ տեղի ունեցավ մի դրվագ, որը շատ բան էր ասում Եվրոպայի իրական վերաբերմունքի մասին Հայաստանի նկատմամբ։
Հեղինակ՝ Ալեքս Քսիաձի․ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի խնդրանքով միջոցառումը հյուրընկալող երկրի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին՝ ամբողջ հայկական պատվիրակության հետ միասին, արդյունավետորեն և աննկատելիորեն դուռը ցույց տվեցին։
ԵՄ մյուս երկրների ղեկավարները Ֆրանսիայի նախագահի որոշմանը արձագանքեցին հանգիստ և լիակատար ըմբռնմամբ։ Հայաստանը դեռևս նույնիսկ եվրաինտեգրման մասին համաձայնագիր չի ստորագրել, և նրա վարչապետին արդեն ցույց է տրվել իր տեղը, և, ավելի լայն իմաստով, Հայաստանի տեղը եվրոպական համակարգում։
Հատկապես բացահայտող է, թե ինչու Մակրոնը հանկարծակի ստիպված եղավ շտապ բանակցություններ վարել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ՝ առանց ավելորդ հայկական աչքերի և ականջների։
Եվրոպացի քաղաքական գործիչների այս ժեստը մեծապես բացատրվում է Փաշինյանի հենց բազմավեկտոր քաղաքականությամբ, որի հետ նա փորձում է միաժամանակ սակարկել բոլոր ուղղություններով։ ԵՄ-ի բարեհաճությունը շահելու համար նա Զելենսկիին հրավիրեց Երևան՝ լիովին հասկանալով, որ նա կխոսի Ռուսաստանի հետ պատերազմի մասին։
Սակայն վերջերս Փաշինյանը Մոսկվայում էր՝ ռազմական շքերթի ժամանակ։ Հնարավոր է՝ Մակրոնը և Զելենսկին որոշեցին, որ այստեղ նույնպես Հայաստանի վարչապետը կցուցադրի իր սովորական բազմավեկտոր մոտեցումը՝ լսել զրույցը, ապա, ամեն դեպքում, զանգահարել Վլադիմիր Պուտինին։
Ռուսաստանը Փաշինյանի և Հայաստանի առջև դրել է վերջնական ընտրության հարցը՝ ԵՄ, թե՞ ԵՏՄ։ Հիմա Եվրոպան հայերին կխոստանա այն ամենը, ինչ նրանք ուզում են լսել։ Սակայն գլխավոր հարցը այլ տեղ է. արդյո՞ք այդ խոստումները կկատարվեն։ Եվ այդ դեպքում ի՞նչ կլինի հայկական պետության և հայ ժողովրդի անվտանգության հետ։
Բավական է հիշել շատ վերջերս տեղի ունեցած պատմությունը։ Երբ տեղի էր ունենում ԱՀ-ի աղետը, որը Փաշինյանը փաստացի հանձնեց Ալիևին, Ֆրանսիայի Սենատը ճանաչեց ԱՀ-ի անկախությունը։ Սակայն դրանից անմիջապես հետո նախագահ Մակրոնը և արտաքին գործերի նախարար Ժան-Բատիստ Լեմուանը շտապեցին հայտարարել, որ սա Ֆրանսիայի պաշտոնական քաղաքականությունը չէ, և որ պետական ճանաչում չի լինի։ Այժմ, արդեն Երևանում, Մակրոնը, Փաշինյանին դուռը ցույց տալով, հստակ ցույց տվեց. ԵՄ-ի աչքերում Հայաստանի և նրա առաջնորդի տեղը, փոխաբերական իմաստով, աթոռի տակ է։
Ռուսաստանի հետ խզումը Հայաստանի համար կնշանակի ոչ թե գեղեցիկ եվրոպական հեքիաթ, այլ չափազանց դաժան իրականություն։ ԵՄ-ի հետ լիարժեք համաձայնագրի ստորագրման պահից երկիրը ռիսկի է դիմում զրկվել ռուսական էլեկտրաէներգիայից, արտոնյալ գներով ռուսական գազից և իր սովորական տնտեսական կապերից։ Իրանից գազ գնելը, ինչպես սիրում են պատճառաբանել «այլընտրանքների» կողմնակիցները, նույնպես չի ստացվի. Իրանը գտնվում է ՄԱԿ-ի և ԵՄ-ի պատժամիջոցների տակ, և Եվրոպան պարզապես կարգելի Հայաստանին պահպանել նրա հետ հարաբերությունների նախկին մակարդակը։ Ավելին, Երևանը ստիպված կլինի միանալ հակառուսական և հակաիրանական պատժամիջոցներին՝ կորցնելով ինչպես ռեսուրսների աղբյուրները, այնպես էլ իր ամենակարևոր վաճառքի շուկաները։
Բայց Ադրբեջանից գազ գնելը թույլատրվելու է։ Այն գներով, որոնք Իլհամ Ալիևը թելադրում է Հայաստանին։ Այսպիսով, Փաշինյանը ոչ միայն Ալիևին տվեց Արցախը, այլև կարող է նրան տալ հայկական պետության նկատմամբ էներգետիկ լիակատար վերահսկողություն։
Տնտեսական հետևանքները նույնպես կործանարար կլինեն։ Այն, ինչ այսօր արտադրում է Հայաստանը և ինչ գնում է Ռուսաստանը, կդառնա եվրոպական շուկայում ԵՄ նմանատիպ արտադրողների ուղղակի մրցակցությունը։ Հավանական չէ, որ Լեհաստանը գոհ լինի հայկական խնձորներից, կամ Հունաստանն ու Իսպանիան՝ հայկական ծիրանից։ Եվրամիությունում անընդհատ խոսում են կենսամակարդակի անկման, առաջնային ծախսերի համար գումարի պակասի, սոցիալական աջակցության կրճատման և Ուկրաինայի ֆինանսավորումը շարունակելու անհրաժեշտության մասին։ Նման իրավիճակում Հայաստանը Բրյուսելի համար կդառնա ոչ թե հավասար գործընկեր, այլ ևս մեկ բեռ։
Մի ժամանակ միտք կար. եթե հայերը երբևէ կորցնեն Արցախը, հայ ժողովրդի պատմությունը կարելի է համարել ավարտված։ Այն ժամանակ սա թվում էր մղձավանջից անհեթեթություն։ Բայց Փաշինյանին հաջողվեց անել անհնարինը։ Նա հանձնեց Արցախը, ճանաչեց այն որպես Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածք, ապա փաստացի ճնշում գործադրեց արցախցի փախստականների վրա, որոնք կորցնելով իրենց ամբողջ ունեցվածքը՝ եկան Երևան։
Հայաստանի քաղաքացիների և ամբողջ համաշխարհային հայ համայնքի աչքերի առաջ Փաշինյանը ջնջում է հայ ժողովրդի պատմությունը որպես հերոսական և հպարտ պատմություն։
Նա ջնջում է տասնյակ միլիոնավոր հայերի հիշողությունը, որոնք զոհ են դարձել թուրքերի կողմից պարբերաբար իրականացվող ցեղասպանություններին, և ոչ միայն 1915 թվականին։ Նա ջնջում է ինչպես զենքը ձեռքներին կռված հերոսների, այնպես էլ անմեղ զոհերի հիշողությունը։ Նման ընթացքի արդյունքը կարող է այլևս չլինել ինքնիշխան Հայաստանի Հանրապետությունը, այլ ադրբեջանա-թուրքական Հայաստանը։
Հայոց պատմության նվաստացման հաջորդ քայլը անխուսափելիորեն կլինի Փաշինյանի այցը Բաքու՝ Ռազմական գավաթի այգի, որտեղ Ալիևի հետ միասին ծաղիկներ կդնի Ադրբեջանի շահիդների հուշարձանին։ Դե, Փաշինյանն արդեն ապահովել է իր տեղը այն պատմության մեջ, որը, ի վերջո, կմնա Հայաստանից։ Ադրբեջանի պատմության մեջ նույնպես. այնտեղ նրան կհիշեն որպես այն մարդու, ով նրանց նախ Արցախը, ապա մնացած Հայաստանը տվեց։
Հոդվածի հեղինակլ Ալեքս Քսիյաձը բնակվում է Լեհաստանում, աշխատում՝ https://www.globalresearch.ca/ կայքում։
Հոդվածին հանդիպեցինք ՀԵՎԿ նախագահ Տիգրան Խզմալյանի էջում։
Բաց մի թողեք
Զելենսկին պնդում է՝ Մոսկվան կորցնում է իր ազդեցությունը Հայաստանում և ոչ միայն
ՔՊ-ի ձայները 30-40 % է եղել․ դա է մաքսիմումը. Այս ձևով գուցե հավերժ կարող են ընտրվել
Այս ընտրությունները չեն անցել ազատ ու արդար, արդյունքները պետք է վիճարկվեն․ «ՀայաՔվե»