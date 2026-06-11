11/06/2026

EU – Armenia

«Էրդողանը վերջին մարդն է, որը կարող է Իսրայելին բարոյականության դասեր տալ». Նեթանյահու

infomitk@gmail.com 11/06/2026 1 min read

Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը վերջին մարդն է, որը կարող է Իսրայելին բարոյականության դասեր տալ։

Այսօր ավելի վաղ Էրդողանը հայտարարել էր, որ Մերձավոր Արևելքում Իսրայելի քաղաքականությունը վերածվել է Թուրքիայի ազգային անվտանգությանը սպառնացող գործոնի։ Նա խոսել էր Նեթանյահուի «հանցավոր ցանցի» մասին, որը Սիրիային և Լիբանանին իր հարվածներով իրավիճակը հասցրել է մի կետի, երբ այն արդեն սպառնալիք է ներկայացնում նաև Թուրքիայի համար։

«Հակասեմական բռնապետ Էրդողանը, որը քրդերի ցեղասպանություն է անում, աջակցում է ՀԱՄԱՍ ահաբեկչական կազմակերպությանը, ճնշում է սեփական ժողովրդին և բանտարկում քաղաքական ընդդիմախոսներին, վերջին մարդն է, որը կարող է բարոյականություն քարոզել Իսրայել Պետությանը»,–X սոցիալական ցանցում գրել է Նեթանյահուն։

Նա ընդգծել է, որ Իսրայել Պետությունը և Իսրայելի պաշտպանության բանակը կշարունակեն վճռականորեն գործել Իրանի և նրա ուժերի դեմ, որոնք, Իսրայելի իշխանությունների կարծիքով, «սպառնում են Մերձավոր Արևելքին և ողջ աշխարհին»:

Բաց մի թողեք

1 min read

ԱՄՆ-ն հայտարարել է Իրանի ուղղությամբ հզոր հարվածների մասին. իրանական զորքերը բերվել են մարտական վիճակի

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը արտակարգ խորհրդակցություն է անցկացրել Իրանի հետ լարվածության կտրուկ սրման ֆոնին

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը հայտարարել է Հորմուզի նեղուցը բոլոր նավերի համար փակելու մասին, ԱՄՆ-ն նավթատար է խոցել

11/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հազարավոր մարդիկ բողոքի ակցիա են անցկացնում՝ պահանջելով Ալբանիայի վարչապետ Ռամայի հրաժարականը

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանը պատերազմը դադարեցնելու ոչ մի մտադրություն չունի, «միջուկային» վերջնագիր է ներկայացրել

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Էրդողանը վերջին մարդն է, որը կարող է Իսրայելին բարոյականության դասեր տալ». Նեթանյահու

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանցիների մեջ էլ լավ մարդիկ կան, ես չեմ ուզում, որ էլ սեւազգեստ մայրեր լինեն. Լուսանկար

11/06/2026 infomitk@gmail.com