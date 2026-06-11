«Էրդողանը վերջին մարդն է, որը կարող է Իսրայելին բարոյականության դասեր տալ». Նեթանյահու

Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը վերջին մարդն է, որը կարող է Իսրայելին բարոյականության դասեր տալ։
Այսօր ավելի վաղ Էրդողանը հայտարարել էր, որ Մերձավոր Արևելքում Իսրայելի քաղաքականությունը վերածվել է Թուրքիայի ազգային անվտանգությանը սպառնացող գործոնի։ Նա խոսել էր Նեթանյահուի «հանցավոր ցանցի» մասին, որը Սիրիային և Լիբանանին իր հարվածներով իրավիճակը հասցրել է մի կետի, երբ այն արդեն սպառնալիք է ներկայացնում նաև Թուրքիայի համար։
«Հակասեմական բռնապետ Էրդողանը, որը քրդերի ցեղասպանություն է անում, աջակցում է ՀԱՄԱՍ ահաբեկչական կազմակերպությանը, ճնշում է սեփական ժողովրդին և բանտարկում քաղաքական ընդդիմախոսներին, վերջին մարդն է, որը կարող է բարոյականություն քարոզել Իսրայել Պետությանը»,–X սոցիալական ցանցում գրել է Նեթանյահուն։
Նա ընդգծել է, որ Իսրայել Պետությունը և Իսրայելի պաշտպանության բանակը կշարունակեն վճռականորեն գործել Իրանի և նրա ուժերի դեմ, որոնք, Իսրայելի իշխանությունների կարծիքով, «սպառնում են Մերձավոր Արևելքին և ողջ աշխարհին»:
Բաց մի թողեք
ԱՄՆ-ն հայտարարել է Իրանի ուղղությամբ հզոր հարվածների մասին. իրանական զորքերը բերվել են մարտական վիճակի
Թրամփը արտակարգ խորհրդակցություն է անցկացրել Իրանի հետ լարվածության կտրուկ սրման ֆոնին
Իրանը հայտարարել է Հորմուզի նեղուցը բոլոր նավերի համար փակելու մասին, ԱՄՆ-ն նավթատար է խոցել