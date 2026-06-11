11/06/2026

EU – Armenia

Կոտրել են Գյումրու Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու պատուհանների ապակիները. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 11/06/2026 1 min read

ԱԺ ընտրությունների օրը հավատացյալները նկատել են, որ կոտրված են Գյումրու Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու կամ, ինչպես հայտնի է՝ «Գեղցոնց ժամի», պատուհանների ապակիները։

Այս մասին տեսանյութ է հրապարակել Միքայել Սրբազանի հոգեզավակ Աբրասիմ Աթոյանը՝ ցույց տալով, որ կոտրել են Գյումրու Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու՝ «Գեղցոնց ժամի» պատուհանների ապակիները։

Դեպքը, ըստ տեղեկությունների, տեղի է ունեցել ԱԺ ընտրություններին նախորդող օրը՝ շաբաթ օրը, բայց հավատացյալները այն նկատել են հունիսի 7-ին՝ ԱԺ ընտրությունների օրը։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Գյումրիի Տերյան փողոցը կարկուտի և հորդառատ անձրևի ժամանակ. Տեսանյութեր

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտակարգ դեպք՝ Տավուշի մարզում․ Այրում բնակավայրում բախվել են բեռնատար գնացքն ու «Mercedes»-ը․ Լուսանկար

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ո՞րն է Լավրով – Ֆիդան բանակցությունների օրակարգը, Պուտինը կայցելի՞ Թուրքիա

11/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հազարավոր մարդիկ բողոքի ակցիա են անցկացնում՝ պահանջելով Ալբանիայի վարչապետ Ռամայի հրաժարականը

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանը պատերազմը դադարեցնելու ոչ մի մտադրություն չունի, «միջուկային» վերջնագիր է ներկայացրել

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Էրդողանը վերջին մարդն է, որը կարող է Իսրայելին բարոյականության դասեր տալ». Նեթանյահու

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանցիների մեջ էլ լավ մարդիկ կան, ես չեմ ուզում, որ էլ սեւազգեստ մայրեր լինեն. Լուսանկար

11/06/2026 infomitk@gmail.com