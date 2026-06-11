Կոտրել են Գյումրու Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու պատուհանների ապակիները. Լուսանկար

ԱԺ ընտրությունների օրը հավատացյալները նկատել են, որ կոտրված են Գյումրու Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու կամ, ինչպես հայտնի է՝ «Գեղցոնց ժամի», պատուհանների ապակիները։
Այս մասին տեսանյութ է հրապարակել Միքայել Սրբազանի հոգեզավակ Աբրասիմ Աթոյանը՝ ցույց տալով, որ կոտրել են Գյումրու Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու՝ «Գեղցոնց ժամի» պատուհանների ապակիները։
Դեպքը, ըստ տեղեկությունների, տեղի է ունեցել ԱԺ ընտրություններին նախորդող օրը՝ շաբաթ օրը, բայց հավատացյալները այն նկատել են հունիսի 7-ին՝ ԱԺ ընտրությունների օրը։
Բաց մի թողեք
Գյումրիի Տերյան փողոցը կարկուտի և հորդառատ անձրևի ժամանակ. Տեսանյութեր
Արտակարգ դեպք՝ Տավուշի մարզում․ Այրում բնակավայրում բախվել են բեռնատար գնացքն ու «Mercedes»-ը․ Լուսանկար
Ո՞րն է Լավրով – Ֆիդան բանակցությունների օրակարգը, Պուտինը կայցելի՞ Թուրքիա