13/06/2026

EU – Armenia

Հայտնի է՝ երբ ԿՀԸ-ն կհրապարակի ընտրությունների վերջնական արդյունքները

infomitk@gmail.com 13/06/2026 1 min read

Հունիսի 14-ին՝ 18։00-ին ԿԸՀ-ն կամփոփի քվեարկության վերջնական արդյունքները։

Այս մասին հայտնել է ԿԸՀ-ն՝ տեղեկացնելով, որ նիստը բաց է լուսաբանման համար։

Հիշեցնենք՝ հունվարի 12-ին ԿԸՀ-ն ամփոփել և հրապարակել էր ԸԸՀ-ների իրականացրած վերահաշվարկի արդյունքները: Վերահաշվարկվել են 637 ընտրական տեղամասերի քվեարկության արդյունքները:

Բաց մի թողեք

1 min read

Գլխավոր դատախազի հրամանով` 2 դատախազի նկատմամբ նշանակվել է կարգապահական տույժ

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԿԸՀ-ն ամփոփել է ԸԸՀ-ների իրականացրած վերահաշվարկի արդյունքները

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Վլադիմիր Պուտինին

12/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կյանքից անժամանակ հեռացել է Արայիկ Խաչատրյանը. Լուսանկար

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միգրանտների դեմ «որս» է սկսվել

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լայնածավալ բարեփոխումներ՝ Ուկրաինայի բանակում․ ի՞նչ է որոշել Զելենսկին

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ֆիդես» կուսակցությունը լուրջ սխալներ է թույլ տվել ընտրարշավի ընթացքում․ Հունգարիայի նախկին վարչապետ

13/06/2026 infomitk@gmail.com