Հայտնի է՝ երբ ԿՀԸ-ն կհրապարակի ընտրությունների վերջնական արդյունքները

Հունիսի 14-ին՝ 18։00-ին ԿԸՀ-ն կամփոփի քվեարկության վերջնական արդյունքները։
Այս մասին հայտնել է ԿԸՀ-ն՝ տեղեկացնելով, որ նիստը բաց է լուսաբանման համար։
Հիշեցնենք՝ հունվարի 12-ին ԿԸՀ-ն ամփոփել և հրապարակել էր ԸԸՀ-ների իրականացրած վերահաշվարկի արդյունքները: Վերահաշվարկվել են 637 ընտրական տեղամասերի քվեարկության արդյունքները:
Բաց մի թողեք
Գլխավոր դատախազի հրամանով` 2 դատախազի նկատմամբ նշանակվել է կարգապահական տույժ
ԿԸՀ-ն ամփոփել է ԸԸՀ-ների իրականացրած վերահաշվարկի արդյունքները
Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Վլադիմիր Պուտինին