13/06/2026

EU – Armenia

«Ֆիդես» կուսակցությունը լուրջ սխալներ է թույլ տվել ընտրարշավի ընթացքում․ Հունգարիայի նախկին վարչապետ

infomitk@gmail.com 13/06/2026 1 min read

«Ֆիդես» կուսակցությունը լուրջ սխալներ է թույլ տվել ընտրարշավի ընթացքում, մասնավորապես՝ լիովին պարտվելով թվային տարածքում երիտասարդ սերնդի ազդեցության համար պայքարում, ինչը հանգեցրել է նրա պարտությանը:

Այս մասին ասել է Հունգարիայի նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանը։

«Ֆիդես» կուսակցության համագումարն ընդունել է ընտրությունների վերաբերյալ 10 հայտարարություն պարունակող փաստաթուղթ։

«Ընտրարշավը ձախողվեց. մրցակիցը շատ ավելի գրավիչ էր։ Մենք մինչև վերջ հետապնդեցինք հաղթանակը՝ անտեսելով մեր հակառակորդի առավելությունները, ուստի չփոփոխեցինք մեր քարոզարշավի ռազմավարությունը», – ասել է Օրբանը։

Նա նշել է, որ «Ֆիդեսը» թերագնահատել է «Տիսա» կուսակցության բարձր մասնակցությունը, մոբիլիզացիոն ներուժն ու չի կարողացել արձագանքել «դրա սանձազերծված ատելության արշավին»։

«Մենք աղետալի պարտություն կրեցինք թվային տարածքում՝ չկարողանալով գրավել երիտասարդների ուշադրությունը։ Արտասահմանից վերահսկվող ալգորիթմները առաջնահերթություն տվեցին այն ամենին, ինչը կհանգեցներ կառավարության փոփոխության։ Պատերազմի սպառնալիքի մասին մեր նախազգուշացումները չեզոքացվեցին», – նշել է Օրբանը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Միգրանտների դեմ «որս» է սկսվել

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լայնածավալ բարեփոխումներ՝ Ուկրաինայի բանակում․ ի՞նչ է որոշել Զելենսկին

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայտնի է, թե երբ տեղի կունանա Իրանի նախկին գերագույն առաջնորդ Խամենեիի հուղարկավորությունը

13/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կյանքից անժամանակ հեռացել է Արայիկ Խաչատրյանը. Լուսանկար

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միգրանտների դեմ «որս» է սկսվել

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լայնածավալ բարեփոխումներ՝ Ուկրաինայի բանակում․ ի՞նչ է որոշել Զելենսկին

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ֆիդես» կուսակցությունը լուրջ սխալներ է թույլ տվել ընտրարշավի ընթացքում․ Հունգարիայի նախկին վարչապետ

13/06/2026 infomitk@gmail.com