«Ֆիդես» կուսակցությունը լուրջ սխալներ է թույլ տվել ընտրարշավի ընթացքում․ Հունգարիայի նախկին վարչապետ

«Ֆիդես» կուսակցությունը լուրջ սխալներ է թույլ տվել ընտրարշավի ընթացքում, մասնավորապես՝ լիովին պարտվելով թվային տարածքում երիտասարդ սերնդի ազդեցության համար պայքարում, ինչը հանգեցրել է նրա պարտությանը:
Այս մասին ասել է Հունգարիայի նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանը։
«Ֆիդես» կուսակցության համագումարն ընդունել է ընտրությունների վերաբերյալ 10 հայտարարություն պարունակող փաստաթուղթ։
«Ընտրարշավը ձախողվեց. մրցակիցը շատ ավելի գրավիչ էր։ Մենք մինչև վերջ հետապնդեցինք հաղթանակը՝ անտեսելով մեր հակառակորդի առավելությունները, ուստի չփոփոխեցինք մեր քարոզարշավի ռազմավարությունը», – ասել է Օրբանը։
Նա նշել է, որ «Ֆիդեսը» թերագնահատել է «Տիսա» կուսակցության բարձր մասնակցությունը, մոբիլիզացիոն ներուժն ու չի կարողացել արձագանքել «դրա սանձազերծված ատելության արշավին»։
«Մենք աղետալի պարտություն կրեցինք թվային տարածքում՝ չկարողանալով գրավել երիտասարդների ուշադրությունը։ Արտասահմանից վերահսկվող ալգորիթմները առաջնահերթություն տվեցին այն ամենին, ինչը կհանգեցներ կառավարության փոփոխության։ Պատերազմի սպառնալիքի մասին մեր նախազգուշացումները չեզոքացվեցին», – նշել է Օրբանը։
Բաց մի թողեք
Միգրանտների դեմ «որս» է սկսվել
Լայնածավալ բարեփոխումներ՝ Ուկրաինայի բանակում․ ի՞նչ է որոշել Զելենսկին
Հայտնի է, թե երբ տեղի կունանա Իրանի նախկին գերագույն առաջնորդ Խամենեիի հուղարկավորությունը