Մարդկային մնացորդներ են հայտնաբերվել լեհական գյուղում, գնահատվում է ավելի քան 30 դիակ

Ռժեշովի մոտ գտնվող Լուտորիժում սարսափելի հայտնագործություն է կատարվել, որտեղ հողամասի վերանորոգման աշխատանքների ժամանակ հայտնաբերվել են մարդկային մնացորդներ, որոնք նույնականացվել են որպես պտուղներ: Հողատարածքը նախկինում պատկանել է 57-ամյա մի պաթոլոգի, որը ձերբակալվել է իշխանությունների կողմից:
Մի քանի օր առաջ Ռժեշովի մոտ գտնվող Լուտորիժում կատարված սարսափելի հայտնագործությունը մեծ հասարակական դժգոհություն է առաջացրել: Նախկինում պաթոլոգին պատկանող մասնավոր հողամասում հայտնաբերվել են մարդկային պտղի և բժշկական թափոնների թաղված մնացորդներ:
«2026 թվականի հունիսի 10-ին Ռժեշովի շրջանային դատախազությունը տեղեկացվել է, որ Լուտորիժ գյուղի տարածքում հայտնաբերվել են բժշկական թափոններ կազմող զգալի քանակությամբ իրեր, հիմնականում պարաֆինային բլոկներ և մանրադիտակի սլայդներ», – հայտարարության մեջ ասել է Ռժեշովի շրջանային դատախազության խոսնակ Քշիշտոֆ Չեխանովսկին (աղբյուրը՝ լեհերեն):
«Մինչ այժմ ստացված տվյալների համաձայն, այս իրերը հայտնաբերվել են տարածքում իրականացվող հողային աշխատանքների ժամանակ։ Հայտնաբերված թափոնների մեջ կար մարդու պտուղ և այլ մնացորդներ, որոնք ենթադրաբար վաղ փուլի պտուղներ կամ պտղի բեկորներ են։ Դեպքի վայր են ուղարկվել փորձագիտական դատաբժշկական փորձագետներ, որոնք հաստատել են, որ ամրացված մնացորդները մարդկային պտուղների մնացորդներ են», – հավելել է դատախազը։
Տեղական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ հայտնաբերվել են տասնյակ պտղի մնացորդներ։
Նախնական հաղորդագրությունները խոսում էին մոտ մեկ տասնյակ պտղի հայտնաբերման մասին։ Այնուհետև լրատվամիջոցները հաղորդել են, որ քննիչները ամրագրել են մոտ 30 հավաքածու մնացորդներ։
Քննիչները շեշտում են, որ ամրացված մնացորդների քանակի վերջնական որոշումը պահանջում է մասնագիտական փորձարկումներ և տարածքում հայտնաբերված նյութի նույնականացում։
Տարածքում աշխատանքները կշարունակվեն մինչև հաջորդ շաբաթ, սակայն դատախազությունը առայժմ լրացուցիչ տեղեկություններ չի հրապարակի։
Կասկածվող բժշկին անմիջապես հարցաքննել հնարավոր չէ։
Դատախազությունը վարույթ է վարում, ի թիվս այլ բաների, դիակի պղծման և վտանգավոր թափոնների ապօրինի պահպանման համար։ Այս հանցագործությունները նախատեսում են մինչև երկու տարի և մինչև տասներկու տարի ազատազրկում։
Դատավարության ընթացքում պարզվել է, որ գույքի ներկայիս սեփականատերերը հողամասը գնել են պաթոլոգից: Հինգշաբթի օրը դատախազը հրամայել է կալանավորել 57-ամյա Մագդալենա Հ.-ին։
Կինը ձերբակալվել է Զամոշչում և պետք է հարցաքննվի քննիչների կողմից։
Լրատվամիջոցների կողմից հրապարակված տեղեկատվության համաձայն՝ կինը պնդել է, որ մնացորդները վերցված են պաթոլոգիկ հետազոտությունների համար օգտագործվող բժշկական նյութերից: Ոչ պաշտոնական տվյալներով նաև ենթադրվում է, որ նյութի մի մասը կարող է վերցված լինել հիվանդանոցից COVID-19 համավարակի ժամանակ: Այս հանգամանքները ներկայումս քննվում են։
Մագդալենա Հ.-ն պետք է ներկայանար դատախազի մոտ և բացատրություն տար մնացորդների ծագման և դրանց պահպանման եղանակի մասին: Հարցաքննությունը, սակայն, տեղի չի ունեցել: Ըստ «Ռադիո Ժեշով»-ի՝ կինը իրեն վատ է զգացել միջամտությունների ժամանակ և բժշկական օգնության կարիք է ունեցել: Վերջապես նրան տեղափոխել են հիվանդանոց:
Բաց մի թողեք
Հազարավոր մարդիկ հավաքվել են Լոնդոնում՝ նշելու «Գույնի զորքը» տոնակատարությունը
ԱՄՆ-ն և Իրանը վիրտուալ ձևաչափով հուշագիր կստորագրեն
Իրանի հետ համաձայնագիրը կստորագրվի վաղը․ Թրամփ