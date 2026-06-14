Պաշտպանության անջատումը այլևս միայն Եվրոպայի վախը չէ՝ դա Թրամփի քաղաքականությունն է։

Եվրոպայի կախվածությունը ԱՄՆ-ի կարողություններից վերացնելը մեկ բան է, դաշնակիցներին պաշտպանվելու կարողությունից զրկելը բոլորովին այլ հարց է։
ՆԱՏՕ-ում ԱՄՆ նախկին դեսպան Իվո Դաալդերը Հարվարդի համալսարանի Բելֆեր կենտրոնի ավագ գիտաշխատող է և «World Review with Ivo Daalder» շաբաթական փոդքասթի հաղորդավարը։
Երբ լուր տարածվեց, որ Պենտագոնը չի վաճառելու Գերմանիային հեռահար Tomahawk հրթիռներ, դա ենթադրեց, որ Վաշինգտոնը կարող է վախենալ, որ Մոսկվան Եվրոպայի ձեռքում գտնվող նման կարողությունը կդիտարկի որպես վտանգավոր սրացում։
Այս քայլը տեղի ունեցավ ԱՄՆ-ի կողմից շաբաթներ շարունակ շարունակվող նմանատիպ նշանների հետևից, այդ թվում՝ Գերմանիայից 5000 զինվորականների դուրսբերման, «Տոմահավկ» հրթիռներով հագեցած ամերիկյան գումարտակի նախատեսված տեղակայման դադարեցման և ճգնաժամի կամ հարձակման դեպքում ՆԱՏՕ-ի պաշտպանությունը ամրապնդելու համար անհրաժեշտ ռմբակոծիչների, կործանիչների, ականակիրների, սուզանավերի և այլ ուժերի ԱՄՆ կողմից նախատեսված ներդրումների կտրուկ կրճատման որոշման հետ մեկտեղ։
Պենտագոնը պնդում է, որ այս քայլերը անհրաժեշտ են Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի կողմից մայրցամաքի պաշտպանությանը ներդրումները վերահավասարակշռելու համար, սակայն «Տոմահավկ» հրթիռների վաճառքը դադարեցնելու որոշումը մատնանշում է շատ ավելի մտահոգիչ իրականություն. Վաշինգտոնը ոչ միայն այլևս խորը ճշգրտության հարվածային համակարգեր չի տեղակայում Եվրոպայում, այլև զրկում է իր եվրոպացի դաշնակիցներին այդ համակարգերով զինվելու հնարավորությունից՝ վախենալով Ռուսաստանի արձագանքից։
Այլ կերպ ասած, ԱՄՆ-ն այժմ ակտիվորեն ձգտում է իր անվտանգությունը Եվրոպայի անվտանգությունից անջատել։
Սա առաջին դեպքը չէ, երբ անջատումը խնդիր է դարձել տրանսատլանտյան հարաբերություններում։ Նման անջատման վերաբերյալ մտահոգություններն առաջին անգամ ի հայտ եկան 1950-ականների վերջին, երբ Խորհրդային Միությունը զարգացրեց ԱՄՆ ցամաքային զանգվածը ուղղակիորեն թիրախավորելու կարողությունը, և կրկին՝ 1970-ականների կեսերին, Խորհրդային Միությունում SS-20 միջուկային բալիստիկ հրթիռների տեղակայումից հետո, որոնք կարող էին հասնել ամբողջ Եվրոպային, բայց ոչ ԱՄՆ-ին։
Այն բանից հետո, երբ Գերմանիայի կանցլեր Հելմուտ Շմիդտը կոչ արեց ՆԱՏՕ-ին արձագանքել դրան, դաշինքի երկրները 1979 թվականին համաձայնեցին տեղակայել Խորհրդային Միությանը հասնող հեռահար միջուկային հրթիռներ՝ միաժամանակ առաջարկելով բանակցել այս տեսակի հրթիռների սահմանափակումների շուրջ։ Մինչև 1987 թվականը ՆԱՏՕ-ն տեղակայել էր հարյուրավոր միջուկային հրթիռներ, ինչը հանգեցրեց Վաշինգտոնի և Մոսկվայի համաձայնությանը՝ արգելելու 500-ից 5000 կիլոմետր հեռավորության բոլոր միջին հեռահարության միջուկային ուժերը, ներառյալ խորհրդային SS-20-ները և ՆԱՏՕ-ի ցամաքային թևավոր և Pershing II հրթիռները։
Այդ տարի ստորագրված միջին հեռահարության միջուկային ուժերի մասին պայմանագիրը ուժի մեջ մնաց ավելի քան 30 տարի՝ մինչև 2019 թվականը, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի առաջին վարչակազմը որոշեց դուրս գալ համաձայնագրից՝ Ռուսաստանի կողմից դրա պայմանների ակնհայտ խախտումների պատճառով: Եվ ՆԱՏՕ-ի երկրները քննարկում են Ռուսաստանում թիրախներին հասնելու ունակ հեռահար հրթիռներ տեղակայելու անհրաժեշտությունը այդ ժամանակվանից ի վեր:
«Տոմահավկ» հրթիռների տեղակայումը և Բեռլինին վաճառքը, կարծես, կփակեր այդ բացը, մինչև Գերմանիան և ՆԱՏՕ-ի մյուս երկրները կարողանային մշակել և տեղակայել իրենց սեփական հեռահար հրթիռային համակարգերը: Եվրոպական հրթիռների մշակման ջանքերը շարունակվում են, բայց դրանց սպասվող տեղակայումը դեռ շատ տարիներ հեռու է: Այժմ Վաշինգտոնի որոշումը՝ դադարեցնել վաճառքը, արդյունավետորեն վերաբացնում է ՆԱՏՕ-ի զսպման ռազմավարության մեջ մեծ բացը:
Ավելին, չնայած անջատման վախը խոր արմատներ ունի ՆԱՏՕ-ի պատմության մեջ, մեծ տարբերություն կա 1970-ականներին Շմիդտի կողմից արտահայտված անջատման մտահոգությունների և այսօրվա զգացածների միջև: Այն ժամանակ անջատումը խորհրդային գործողությունների արդյունք էր, մինչդեռ այսօր այն ԱՄՆ գործողությունների արդյունք է: Իրոք, Պենտագոնը, կարծես, ավելի շատ ազդված է Ռուսաստանի անհանգստություններից, քան ՆԱՏՕ-ի զսպման պահանջներից։
Հիսուն տարի առաջ Եվրոպան վախենում էր ԱՄՆ-ի անջատումից: Այսօր, երբ Վաշինգտոնը իր ուշադրությունն ու կարողությունները տեղափոխում է այլ թատերաբեմեր, անջատումը ԱՄՆ-ի ակնհայտ քաղաքականությունն է: Եվ չնայած այն բանին, ինչը Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի գերագույն դաշնակից հրամանատար Ալեքսուս Գ. Գրինկևիչը անվանել է «անառողջ համատեղ կախվածություն» ԱՄՆ կարողություններից, եվրոպացի դաշնակիցներին պաշտպանվելու կարողությունից զրկելը բոլորովին այլ հարց է։
ԱՄՆ-ի այս որոշումների կայացման ժամանակը հատկապես իրոնիկ է՝ Թրամփի վարչակազմի կողմից շաբաթներ շարունակ բողոքներից հետո, որ ՆԱՏՕ-ն բավարար միջոցներ չի ձեռնարկել ԱՄՆ-ի և Իսրայելի Իրանի դեմ պատերազմը աջակցելու համար: ՆԱՏՕ-ն դարձել է «միակողմանի փողոց, որտեղ Ամերիկան պարզապես գտնվում է Եվրոպային պաշտպանելու դիրքում», բայց դաշնակիցները չեն փոխադարձաբար պատասխանում, պնդում է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։
Այնուամենայնիվ, երբ Եվրոպան հանդես է գալիս ինքն իրեն պաշտպանելու համար՝ նույնիսկ խնդրելով գնել ամերիկյան սարքավորումներ դրա համար, պատասխանը հանկարծակի «ոչ» է։
Այդ բացասական արձագանքը նաև ժամանակավոր խնդիր չէ: Այն վերաբերում է անվտանգության դաշինքի արդյունավետության հիմքին։
Դասական դաշինքի տեսությունը տարբերակում է երկու վախ՝ լքվածություն, երբ դաշնակիցը չի գալիս ձեր պաշտպանությանը, և թակարդում, երբ դաշնակիցը ձեզ ներքաշում է պատերազմի մեջ: Թրամփը և նրա օգնականները վաղուց բողոքում են Եվրոպայի լքվածությունից: Եվրոպացիներն այժմ վախենում են ԱՄՆ-ի լքվածությունից: Երկուսն էլ ճիշտ են, և երկուսն էլ արձագանքում են՝ ավելի շատ անջատվելով։
Քանի որ ԱՄՆ-ն նահանջում է, Եվրոպան ավելացնում է պաշտպանական ծախսերը և կառուցում է հեռահար հարվածային տարբեր հնարավորություններ՝ որոշները կրկնակի ավանդական և միջուկային հնարավորություններով։ Սրանք ինքնիշխան համակարգեր են։ ԱՄՆ-ն ոչ մի ձայն չի ունենա այն մասին, թե երբ կամ ինչպես դրանք կօգտագործվեն։ Արդյունքում, Վաշինգտոնը կունենա ավելի մեծ խթան՝ փորձելով անջատվել Եվրոպայից և խուսափել Ռուսաստանի հետ պատերազմի մեջ ներքաշվելուց։
Անջատումը չի նշանակում, որ Եվրոպան անպաշտպան կլինի։ Դա նշանակում է, որ եվրոպական և ամերիկյան անվտանգությունը այլևս փոխկապակցված չեն համարվում։ Վաշինգտոնը կարող է այլևս ավտոմատ կերպով չհամարել Վարշավային կամ Տալինի սպառնալիքը որպես ԱՄՆ անվտանգության սպառնալիք։ Եվ դա նշանակում է ինտեգրված զսպման համակարգի ավարտ, որը պահպանել է խաղաղությունը վերջին 80 տարիների ընթացքում։
Շմիդտը հասկացավ, որ անվտանգությունը Եվրոպայում անբաժանելի է։ Թրամփը խաղադրույք է անում, որ այդպես չէ։ Մենք շուտով կպարզենք, թե ով էր ճիշտ։
Բաց մի թողեք
«Զարթոնքի կոչ». Եվրոպան արձագանքում է Anthropic-ի կողմից իր Fable 5 և Mythos 5 արհեստական ինտելեկտի մոդելներին մուտքի դադարեցմանը
Մեծ Բրիտանիան հայտարարում է, որ իր ուժերը խլել են ռուսական ստվերային նավատորմի նավթատար նավ, որը ենթարկվել է պատժամիջոցների
Վերահսկե՛ք սա։ ԵՄ-ն մոտենում է կապիտալի շուկաների վերահսկողության կենտրոնացմանը։ Արդյո՞ք երկրները ճիշտ են մտահոգվելու համար