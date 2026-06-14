Հազարավոր մարդիկ հավաքվել են Լոնդոնում՝ նշելու «Գույնի զորքը» տոնակատարությունը

Հազարավոր մարդիկ հավաքվել են Լոնդոնում՝ մասնակցելու Չարլզ III թագավորի «Գույնի զորքը» ծննդյան շքերթին, մինչդեռ հակամոնարխիկ ցուցարարները բարձրացրել են Էնդրյու Մաունթբաթեն-Վինձորի նկարները։
Հազարավոր մարդիկ ժամանել են հեռավոր վայրերից՝ շաբաթ օրը Լոնդոնում նշելու Չարլզ III թագավորի պաշտոնական ծննդյան շքերթը, որը կոչվում է «Գույնի զորքը»։
Միապետին միացել է նրա կինը՝ թագուհի Կամիլան, երբ նրանք ձիով և կառքով ողջունել են ամբոխին։ Այնուհետև Բուքինգհեմյան պալատի պատշգամբից թագավորական ընտանիքը հավաքվել է՝ դիտելու Բուքինգհեմյան պալատի ռազմական թռիչքը, որտեղ չորս կործանիչներ թողել են կարմիր, կապույտ և սպիտակ գոլորշու հետք՝ ի պատիվ բրիտանական թագի։
Չարլզ III թագավորը ավարտում է ԱՄՆ պետական այցը՝ Արլինգտոնում հարգանքի տուրք մատուցելով
Արքայազն Հարրին և նրա կինը՝ Սասեքսի դքսուհի Մեգան Մարքլը, չեն մասնակցել շքերթին։
Երբ հնչում էր ազգային օրհներգը, Բուքինգհեմյան պալատի առջև հակամոնարխիկ ցուցարարների խումբը բարձրացրել է «ոչ թե իմ թագավորը» գրությամբ պաստառներ։
Նրանք նաև ցուցադրեցին թագավորի եղբոր՝ Էնդրյու Մաունթբաթեն-Վինձորի լուսանկարները, որին զրկել էին թագավորական տիտղոսներից՝ դատապարտված սեռական հանցագործ Ջեֆրի Էպշտեյնի հետ ունեցած կապերի պատճառով։
Չարլզ III թագավորի իրական ծննդյան օրը նոյեմբերի 14-ն է, որտեղ նա 77 տարեկան էր։
Բաց մի թողեք
Մարդկային մնացորդներ են հայտնաբերվել լեհական գյուղում, գնահատվում է ավելի քան 30 դիակ
ԱՄՆ-ն և Իրանը վիրտուալ ձևաչափով հուշագիր կստորագրեն
Իրանի հետ համաձայնագիրը կստորագրվի վաղը․ Թրամփ