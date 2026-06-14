14/06/2026

EU – Armenia

Հազարավոր մարդիկ հավաքվել են Լոնդոնում՝ նշելու «Գույնի զորքը» տոնակատարությունը

infomitk@gmail.com 14/06/2026 1 min read

Հազարավոր մարդիկ հավաքվել են Լոնդոնում՝ մասնակցելու Չարլզ III թագավորի «Գույնի զորքը» ծննդյան շքերթին, մինչդեռ հակամոնարխիկ ցուցարարները բարձրացրել են Էնդրյու Մաունթբաթեն-Վինձորի նկարները։

Հազարավոր մարդիկ ժամանել են հեռավոր վայրերից՝ շաբաթ օրը Լոնդոնում նշելու Չարլզ III թագավորի պաշտոնական ծննդյան շքերթը, որը կոչվում է «Գույնի զորքը»։

Միապետին միացել է նրա կինը՝ թագուհի Կամիլան, երբ նրանք ձիով և կառքով ողջունել են ամբոխին։ Այնուհետև Բուքինգհեմյան պալատի պատշգամբից թագավորական ընտանիքը հավաքվել է՝ դիտելու Բուքինգհեմյան պալատի ռազմական թռիչքը, որտեղ չորս կործանիչներ թողել են կարմիր, կապույտ և սպիտակ գոլորշու հետք՝ ի պատիվ բրիտանական թագի։

Չարլզ III թագավորը ավարտում է ԱՄՆ պետական ​​այցը՝ Արլինգտոնում հարգանքի տուրք մատուցելով
Արքայազն Հարրին և նրա կինը՝ Սասեքսի դքսուհի Մեգան Մարքլը, չեն մասնակցել շքերթին։

Երբ հնչում էր ազգային օրհներգը, Բուքինգհեմյան պալատի առջև հակամոնարխիկ ցուցարարների խումբը բարձրացրել է «ոչ թե իմ թագավորը» գրությամբ պաստառներ։

Նրանք նաև ցուցադրեցին թագավորի եղբոր՝ Էնդրյու Մաունթբաթեն-Վինձորի լուսանկարները, որին զրկել էին թագավորական տիտղոսներից՝ դատապարտված սեռական հանցագործ Ջեֆրի Էպշտեյնի հետ ունեցած կապերի պատճառով։

Չարլզ III թագավորի իրական ծննդյան օրը նոյեմբերի 14-ն է, որտեղ նա 77 տարեկան էր։

Բաց մի թողեք

1 min read

Մարդկային մնացորդներ են հայտնաբերվել լեհական գյուղում, գնահատվում է ավելի քան 30 դիակ

14/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն և Իրանը վիրտուալ ձևաչափով հուշագիր կստորագրեն

14/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանի հետ համաձայնագիրը կստորագրվի վաղը․ Թրամփ

14/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Պաշտպանության անջատումը այլևս միայն Եվրոպայի վախը չէ՝ դա Թրամփի քաղաքականությունն է։

14/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մարդկային մնացորդներ են հայտնաբերվել լեհական գյուղում, գնահատվում է ավելի քան 30 դիակ

14/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հազարավոր մարդիկ հավաքվել են Լոնդոնում՝ նշելու «Գույնի զորքը» տոնակատարությունը

14/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կայա Կալլասի կրքերն ու հարությունը

14/06/2026 infomitk@gmail.com