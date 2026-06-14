Կայա Կալլասի կրքերն ու հարությունը

Իր շաբաթական լրատուում Եվրոպայի խմբագիր Մարիա Թադեոն պատմում է ԵՄ գլխավոր դիվանագետի համար դժոխային շաբաթվա և եվրոպական դիվանագիտական ծառայությունը փրկելու նրա ծրագրի, ինչպես նաև Հռոմի պապ Լեոյի Իսպանիայում առաքելական ճանապարհորդության և Լյուքսեմբուրգում Եվրոխմբի հանդիպման մասին։
Բարի վերադարձ, այս լրատուն ձեզ է հասնում Լյուքսեմբուրգից Բրյուսել մեկնող գնացքից, շատ կասկածելի ինտերնետով, որը ամփոփում է երկու օրվա հանդիպումները։
Նրանց համար, ովքեր չգիտեն, ես սկսել եմ իմ քաղաքական կարիերան Եվրոխմբի հանդիպումները լուսաբանելով՝ ցրտին ավելի շատ դռնեդուռ անցնելով, քան կարող եմ հիշել։ Եվ դեռ վայելում եմ այսքան տարիներ անց, նույնիսկ եթե դա նշանակում է երեքժամյա գնացքով ուղևորություն։
Ի՞նչ նորություն կա այս շաբաթ
Հաջորդ եվրոպական ընդհանուր բյուջեի շուրջ բանակցությունները ընթանում են, և դա նշանակում է մեկ բան. ոչ մի ցենտ չի մարի առանց պայքարի։
Անձամբ ես այս քննարկումները համարում եմ անոգեշնչող, քանի դեռ եվրոպական ինքնիշխանությունը նվազի «բանակցային տուփի» շուրջ մանր վեճի, և իրական խնդիրը անտեսվում է՝ անկախության ֆինանսավորումը։ Եթե չգիտեք, թե ինչ է նշանակում «բանակցային արկղ», շնորհավորում եմ, դուք կարող եք պահպանել ձեր ողջամտությունը՝ առանց որևէ ժարգոնի օգտագործման։
Ի վերջո, բյուջեի պատմությունը գրեթե միշտ նույնն է. ավելի հարուստ երկրները կփորձեն զսպել ծախսերը՝ ենթադրելով, որ նրանք չափազանց շատ են վճարում ընդհանուր ֆոնդին, չնայած նրանք հակված են անտեսել, որ հավասարապես օգտվում են լավ գործող միասնական շուկայից, իսկ ոչ այնքան հարուստները՝ ես փորձում եմ քաղաքավարի լինել՝ կպնդեն, որ իրենց գյուղատնտեսական գումարները և համախմբման ֆոնդերը մնան անփոփոխ։ Եվ հետո կա Իտալիան։
Ինչպես կատակում էի ընկերուհիս Պաոլա Թամմայի հետ մամուլի ասուլիսների միջև, Հռոմը ընկալվում է որպես «որոնք չեն հեթանոսները» խմբի անդամ, քանի որ այն իրեն պահում է այդպիսին (մի՛ դիպչեք գյուղատնտեսական գումարներին), բայց Իտալիան զուտ վճարող է։
Դա բացատրում է, թե ինչու է Ջորջիա Մելոնին այս շաբաթ Իտալիայի խորհրդարանում խոսել իր գումարների մասին՝ պնդելով, որ զեղչերի համակարգը՝ զեղչերը, որոնք վճարողները ստանում են իրենց ներդրումից, այդ թվում՝ Գերմանիան և Նիդեռլանդները, պետք է լիովին վերացվի, հակառակ դեպքում Իտալիան նույնպես կպահանջի այն։
Նրա մեկնաբանությունները հետաքրքիր են, քանի որ դրանք ազդարարում են, որ հաջորդ շաբաթ կայանալիք եվրոպական գագաթնաժողովը բյուջեի շուրջ խելագարվելու է սկզբից։
Եվ դա այն պատճառով, որ բոլորը ցանկանում են սա ավարտել մինչև 2027 թվականը՝ Ֆրանսիայի ընտրությունների մոտենալուն զուգընթաց, որտեղ Մարին Լը Պենը (որի ապագան կախված է վերաքննիչ դատարանի որոշումից) կամ Ջորդան Բարդելան (ում անցյալ շաբաթավերջին նկատել էին Մոնակոյի Ֆորմուլա 1-ի Գրան պրիում իր իտալացի արքայադուստր ընկերուհու հետ) կարող են բանակցել հաջորդ բազմամյա ֆինանսական շրջանակի շուրջ։ Հնարավոր է՝ դա անհավանական է թվում, բայց դիվանագետների համար ավելի լավ է անվտանգ լինել, քան ափսոսալ, և ո՞վ կարող է նրանց մեղադրել։
Լյուքսեմբուրգում ես նաև խոսեցի Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կառավարիչ տնօրեն Քրիստալինա Գեորգիևայի հետ, երբ նա ԵՄ ֆինանսների նախարարներին զեկուցում էր։
Գեորգիևան միշտ հետաքրքիր է ինձ համար, քանի որ նա ներկայացնում է ԱՄՀ-ի գլոբալ հեռանկարը, բայց նա իր ձևով շատ եվրոպական է. ի վերջո, նա բուլղարուհի է և նախկինում Բրյուսելում աշխատել է որպես ԵՄ բյուջեի հանձնակատար։ Գեորգիևան ինձ ասաց, որ բյուջեի շուրջ բանակցությունները, ինչպես միշտ, դժվար կլինեն, բայց ԵՄ-ն պետք է բանակցի ավելի մեծ նպատակ ունենալով՝ բարձրացնելով մրցունակությունը և արտադրողականությունը։
Նա կրկնեց իր կոչը Եվրոպային համատեղ ներդրումներ կատարելու և փոխառություններ վերցնելու՝ էներգետիկայի և պաշտպանության նման ընդհանուր առաջնահերթությունները ֆինանսավորելու համար։ «Դուք չեք կարող ծախսել չունեցած գումար, և ունեցած գումարը պետք է ծախսեք իմաստուն կերպով», և դա միասին անելը իմաստ ունի ԵՄ-ի համար՝ հիմնվելով ԱՄՀ-ի կողմից ֆինանսավորման ծախսերի վերաբերյալ սեփական հաշվարկների վրա։ Ինձ ասացին, որ Գեորգիևան իր կոչում ավելի կրակոտ էր։
Ինչ վերաբերում է իմ հանգստյան օրերի ծրագրերին։ Հավաքել իրեր, լվացք անել և շտապել քիմմաքրման կետ, քանի որ վաղը մենք մեկնում ենք Էվիան, քանի որ Էմանուել Մակրոնը պատրաստվում է հյուրընկալել G7 գագաթնաժողովը՝ նախագահ Թրամփի մասնակցությամբ։
Թրամփը սիրում է ուշադրության կենտրոնում լինել, իհարկե, բայց մեզանից նրանք, ովքեր լուսաբանել են G7 հանդիպումները 2019 թվականին Բիարիցում, գիտեն, որ Ֆրանսիայի նախագահը նույնքան սիրում է հեղաշրջումները։ Եթե ինձ հարցնեք, Փարիզը շատ կուրախանար տեսնել Իրանի ներկայացուցիչներին Էվիանում վայրէջք կատարելիս և հակամարտությանը վերջ դնող համաձայնագրի ստորագրման հարցում. չէ՞ որ նախագահ Թրամփը իսկապես ասել է, որ համաձայնագիրը մոտ է (իհարկե, նա դա արդեն ասել է) և կարող է ստորագրվել Եվրոպայում: Բարև, Ֆրանսիա։
Ճշմարտությունն այն է, որ Մակրոնն այժմ G7-ի ամենաբարձրաստիճան ղեկավարն է, և սա նրա վերջին պարը կլինի: Դուք կարող եք վստահ լինել, որ նա հիանալի ներկայացում է ցուցադրելու: Այդ կապակցությամբ, Europe Today-ը հաջորդ շաբաթ ուղիղ եթերում կլինի Էվիանից, և ես ամեն երեկո հատուկ ռեպորտաժ կվարեմ G7-ի հանդիպումներից:
Սա Բրյուսելի երկրաշարժի նման մի բան էր. այս շաբաթ հաղորդագրությունները մատնանշում էին եվրոպական մայրաքաղաքների կողմից Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայության վերահսկողությունը ստանձնելու ծրագիրը՝ զրկելով ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալլասին իր լիազորությունների մեծ մասից, իսկ անդամ պետությունները անմիջականորեն կզբաղվեին արտաքին քաղաքականությամբ։
Ֆրանսիացիները տարածեցին մի ոչ պաշտոնական փաստաթուղթ, որը, եթե իրականացվի, կհանգեցնի ԵՄ արտաքին ծառայության կտրուկ վերանայման, որը ստեղծվել է ընդամենը 15 տարի առաջ։ Սակայն դեռ շատ բան կա որոշելու, և դրա բովանդակությանը ծանոթ դիվանագետները նաև ասում են, որ առաջարկը նախատեսված չէ սրբազան կովի սպանելու համար՝ գոնե դեռ ոչ։
Ինչպես գրել եմ այս հոդվածում իմ գործընկեր Լուկա Բերտուցիի հետ միասին, փաստաթուղթը նախատեսում է երեք սցենար։ Մեկը կլինի այն, որ Եվրոպական հանձնաժողովը հաղթանակ կտանի այն մասին, թե ով է ներկայացնում ԵՄ-ն համաշխարհային ասպարեզում, քանի որ Բերլեյմոնտը գործնականում կստանձնի ԵՄ արտաքին գործերի ծառայությունը։ Այդ առումով Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը, որն արդեն իսկ ակտիվորեն ներխուժում է Կալլասի տարածք, կամրապնդի իր լիազորությունները արտաքին գործերի վերաբերյալ իր «աշխարհաքաղաքական» հանձնաժողովում։
Երկրորդ տարբերակը, ըստ Euronews-ին տված աղբյուրների, կլինի այն, որ ԵՄ առաջնորդները կվերցնեն վերահսկողությունը։ Եվրոպական խորհուրդը, որը լայն քաղաքական առումով թելադրում է գործողությունների ուղղությունները, կանցնի գործառնական դերի։ Այդ դեպքում Կալլասի լիազորությունները նույնպես կնվազեն։ Փաստաթղթին ծանոթ մի պաշտոնյա ինձ ասաց, որ առաջնորդներին պատասխանատվության ենթարկելը կարող է արագացնել որոշումների կայացումը, բայց դա նաև կբացահայտի նրանց խորը ազգային բաժանումները և դրանք կներկայացնի հանրությանը։
Երրորդ սցենարը, և իհարկե, սա ավելի քիչ ուշադրություն կդարձնի, ենթադրում է Բարձրագույն դատական նախագահի դերի ամրապնդում, որտեղ եվրոպական բարձրաստիճան դիվանագետը անմիջականորեն կներգրավվի Հանձնաժողովի պորտֆելներում՝ կապված արտաքին գործողությունների, ինչպիսին է առևտուրը, հետ։ Այդ դեպքում, ԵՄ արտաքին արտաքին ծառայության լուծարումից զատ, վերակառուցումը կխրախուսի այն։ Այստեղ Հանձնաժողովը կպարտվի, և առաջնորդները կարող են հաղթանակ տանել, եթե Բարձրագույն դատական նախագահը դառնա իրենց տեսլականը իրականացնելու միջոց։ Եվ դա ինձ տանում է դեպի Կալլասը.
Որոշ մայրաքաղաքներ սիրում են շշնջալ «Une erreur de casting»-ը, երբ Կալլասը խոսի զրույցի մեջ։ Մի դիվանագետ նույնիսկ մարտահրավեր նետեց ինձ գնալ մինչև «գտնել մեկ պատվիրակություն, որը կպաշտպանի իր հեղինակությունը» Բալթյան երկրներից այն կողմ։ Կալլասը՝ միակողմանի անձնավորություն, որը զուրկ է հմտություններից, փորձից և Ուկրաինայից դուրս ամեն ինչի վերաբերյալ համաշխարհային ճանաչումից, դիվանագետ, որը չի տիրապետում նրբությունների արվեստին, անփույթ կերպով շեղվում է սցենարից և առավել արդյունավետ է NAFO-ի խոսակցություններում սոցիալական ցանցերում։
Ստեղծվող պատկերը տանջալից է, բայց նաև փորձում է վերաշարադրել պատմությունը և ամբողջովին արդար չէ։ Նրա թույլ կողմերը, ինչպես նաև ուժեղ կողմերը, սկզբից ակնհայտ էին։ Կալլասը որևէ նշանակալի արտաքին քաղաքականության փորձ չուներ, նախքան նշանակվելը որպես Գերագույն փոխնախագահ, բայց նա անուն էր ձեռք բերել որպես Երկաթե տիկին, որը դիմակայում էր Ռուսաստանին այն ժամանակ, երբ Մոսկվան Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր մայրցամաքի համար ներկայացնում էր ամենալուրջ անվտանգության մարտահրավերը։
Առաջնորդները հստակ գիտեին, թե ում են նշանակում, և գնացին փաթեթային գործարքի՝ ներառելով ֆոն դեր Լեյենին։ Եթե Կալլասը այլևս չի աշխատում, դա նույնպես նրանց սխալն է։
Կալլասը նույնպես բախվում է իր սեփական պարադոքսին։ Նրա լավագույն պահերը գալիս են, երբ նա շեղվում է սցենարից։ Անցյալ փետրվարին ես նրա հետ միասին վարեցի մի նիստ Մյունխենի անվտանգության համաժողովի բեմում, որտեղ նա մի փոքր վերածնունդ ապրեց՝ հենց ինքն իրենով լինելով։ Կալասը քննադատեց ԱՄՆ-ի պնդումները Եվրոպայում գրաքննության մասին և մերժեց «քաղաքակրթական ոչնչացման» գաղափարը՝ որպես արթնացած քաղաքականության արդյունք, այն բանից հետո, երբ լսարանը տարօրինակ ծափահարություններով ընդունեց Մարկո Ռուբիոյի Վանսլայթ ելույթը։
ԵՄԾ-ում լարվածությունը նույնպես նորություն չէ։ ԵՄ-ում արտաքին քաղաքականության գործունեության հետ կապված կառուցվածքային խնդիր կա։ Բոլորը գիտեն դա։ Եթե Եվրոպայի լեզուն թարգմանիչն է, ապա նրա ձայնը աշխարհի վրա խառնաշփոթ, անսուրբ եռամիասնություն է։
ԵՄ գիտնականները կասեն ձեզ, որ Գերագույն ներկայացուցիչ-փոխնախագահի աշխատանքը շքեղ է, ձեզ տեղ է տալիս գլխավոր սեղանին և միջազգային ազդեցություն է տալիս, բայց դա նաև դժոխք է։ Ոչ մի գերագույն ներկայացուցիչ դրանից անվնաս չի դուրս եկել։ Բայց Կալասը բախվում է իր սեփական խնդիրներին։ Երբ ես մուտքագրում էի այս լրատուն, մի դիվանագետ ինձ հաղորդագրություն ուղարկեց. «իրոք ընդհանուր անկայունություն է»։
Մերձավոր Արևելքի և Լատինական Ամերիկայի նման կարևոր տարածաշրջաններում Կալլասը շատ ավելի թույլ է, քան իր նախորդներից որևէ մեկը։ Նա նաև օտարացրել է հարավեվրոպական երկրներին, որոնք կարծում են, որ իրենց նկատմամբ կա որոշակի նախապաշարմունք անվտանգության հարցերում։ Նրա գլխավոր քարտուղար Բելեն Մարտինեսի հեռանալը EEAS-ից՝ պաշտոնը ստանձնելուց մի փոքր ավելի քան մեկ տարի անց, վկայում է նրա սեփական կառավարման խնդիրների մասին։
Աղբյուրները ինձ ասում են, որ Կալլասը վճռականորեն տրամադրված է պայքարել ոչ միայն իր հեղինակության, այլև ԵՄԱԾ-ի ապագայի համար: Euronews-ի կողմից տեսած բոլոր աշխատակիցներին ուղարկված էլեկտրոնային նամակում նա պաշտպանել է մարմնի «արժեքավոր» ներդրումը: Ինձ ասացին, որ նախնական զեկույցները ներքին պայթյունի պես պայթել են: Նա նաև ընդունել է, որ «համակարգը կարող է ավելի լավ և առանց կրկնօրինակման աշխատել Բրյուսելում», միաժամանակ ընդգծելով, որ Բարձրագույն ներկայացուցչի դերը սահմանվում է ԵՄ պայմանագրերով: Այս հարցում նա ճիշտ է:
Եվ զարմանալի չէ տեսնել, որ նա հակադարձում է: Եթե նա դա չանի, Կալլասը ռիսկի է դիմում տեսնելու իր սեփական գրասենյակի քանդմանը: Նրա շրջապատը պնդում է, որ նման բնութագրումը կոպիտ չափազանցություն է և անտեսում է ֆրանսիական թերթում նշված ավելի դրական տարբերակները: Դրանք բաց թողնելը, նրանց կարծիքով, քաղաքական խաղ է:
Բրյուսելը վերելքների և վայրէջքների խաղ է. որպեսզի մեկը բարձրանա, մյուսը պետք է իջնի: Շումանի որոշակի անկյուններում որոշվել է, որ Կալլասը կստանձնի պատասխանատվությունը: Հստակեցնելու համար, հանձնաժողովը այս շաբաթ հայտարարեց, որ ԵՄ արտաքին գործերի ծառայությունը (EEAS) ԵՄ քաղաքականության վերաբերյալ որոշումների կայացման գործընթացի մաս է կազմում: Աչքով անել, աչքով անել:
Ինչ վերաբերում է Կալասին, նա ուրբաթ օրը Փարիզում Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարոյի հետ հանդիպումից հետո հրապարակեց ոչ այնքան գաղտնագրված հաղորդագրություն՝ ընդգծելով, որ երկուսն էլ «աշխատում են ավելի ուժեղ և ավելի միասնական Եվրոպա կառուցելու ուղղությամբ՝ այնպիսին, որը գործում է նպատակասլաց, պահպանում է արժեքները և պաշտպանում մեր ընդհանուր եվրոպական շահերը»:
Դա գրեթե բառացիորեն այն է, ինչին ֆրանսիացի նախարարը անձամբ կոչ էր անում փաստաթղթի մամուլում հայտնվելուց մի քանի շաբաթ առաջ: Հաղորդագրությունը հասկանալի է:
Եթե ինձ հարցնեք, այս փուլում միայն առաջնորդներն են կարող նրան հետ բերել այն բացասական պարույրից, որում նա հայտնվել է: Դա անելու համար Կալասը պետք է վերականգնի նրանց վստահությունը և ցույց տա, որ իր մեջ քաղաքական կապիտալ ներդնելն ավելի անվտանգ խաղադրույք է, քան 13-րդ հարկը ընտրելը: Ենթադրելով, որ առաջնորդներն իրենք չեն ղեկավարում ներկայացումը:
ԻՆՉԸ ԱՅՍ ՇԱԲԱԹ ԻՄ ԱՉՔԸ ԲՌՆԵՑ
Լեո պապի առաքելական ճանապարհորդությունը Իսպանիայում: Մի անգամ կարդացի, որ կաթոլիկները կրոնի «ի-տ աղջիկներն» են։ Բարձր տրամադրությամբ և գեղագիտությամբ, և անկեղծ ասած՝ շապո, հիանալի կերպով կատարեցին ամեն ինչ։
Պապ Լեոյի մեկշաբաթյա ուղևորությունը իսկական տուր էր՝ այնպիսի շքեղությամբ և առեղծվածով, որը միայն կաթոլիկ եկեղեցին կարող է ապահովել։ Բարսելոնայի Սագրադա Ֆամիլիայում կայացած 10 րոպեանոց արարողությունը, որտեղ Հիսուս Քրիստոսի աշտարակն առաջին անգամ լուսավորվեց, ապահովեց վիզուալ պատմությունների անթերի ցուցադրություն՝ և ես սա ասում եմ որպես հեռուստատեսությունում աշխատող անձ՝ ի ծառայություն վերածնված կաթոլիկ եկեղեցու։
Պապական պաշտոնավարման մեկ տարվա ընթացքում Պապ Լեոն խոսել է Թրամփի դեմ, հրապարակել է իր առաջին էնցիկլային ուղերձը՝ «զինաթափել» արհեստական բանականությունը մարդկության օգտին «Magnifica Humanitas»-ում և հաշտեցրել է կաթոլիկ եկեղեցու ավանդական կողմերը՝ պահպանելով Ֆրանցիսկոսի կողմից մարմնավորված առաջադեմ գծի մեծ մասը, այդ թվում՝ միգրացիայի նման հարցերում, որը կողմ էր ավելի մեղմ Վատիկանին։
Մադրիդով, Բարսելոնայով և Կանարյան կղզիներով իր առաքելական ճանապարհորդության ընթացքում Պապը ցույց տվեց, որ կարող է հսկայական բազմություններ ներգրավել, և դա կարևոր է։ Միլիոնավոր հավատացյալների ներգրավելու և նրանց մոբիլիզացնելու կարողությամբ օժտված Հռոմի պապը իսկապես հզոր պապ է։
Ի վերջո, Եկեղեցու առաքելությունն է տարածել Աստծո խոսքը, հավաքել հավատացյալներին և աշակերտներ դարձնել նրանցից։ Դա Պետրոսի հետապնդումն էր Քրիստոսից առաջ, ինչպես նաև այսօր Պրևոստի հետապնդումն է։
Լեո պապը նույնպես օգտվում է այն բանից, ինչը, կարծես, ժամանակի փոփոխություն է. 15 տարի առաջ վստահ չեմ, որ Մադրիդի փողոցներում այդքան մեծ թվով մարդիկ կլինեին։ Դժվար է ճշգրիտ թիվ նշել, թե քանիսն են վերադարձել Եկեղեցի. վերջին հաշվով, մկրտությունները, առաջին հաղորդությունները և հարսանիքները միայն պատկերացում են տալիս, բայց հանրային քննարկումներում զրույցը, անշուշտ, փոխվել է «դատարկ ծառայություններից» մինչև «քրիստոնեությունը վերադարձո՞ւմ է»։
Կարելի է անվանել դա վերադարձ դեպի աստվածայինը՝ ծանր տնտեսության, միությունների և համայնքային կապերի նվազող ուժերի կամ տեխնոլոգիական փոփոխությունների մեջ խճճված ներդաշնակության որոնման պայմաններում, որտեղ կապը այլևս չի ենթադրում կապ՝ ինչ-որ մեկի կամ ինչ-որ բանի հետ։ Կա ձգողականություն դեպի հոգևորություն։
Կրոնը նաև քաղաքականություն է
Իր պապականության սկզբում Լեոն ազդարարեց, որ կամուրջներ կկառուցի, նախևառաջ, կաթոլիկների միջև։ Նրա ծանոթությունը աշխարհին, Սուրբ Պետրոսի հրապարակում հազարավոր մարդկանց առջև, ցույց տվեց ուժեղ հասարակական գիտակցություն պահպանելու ցանկությունը՝ միաժամանակ վերադառնալով եկեղեցու ամենադասական տարրերից մի քանիսին։
Իմ վատիկնական ընկերները պնդում էին, որ զգուշորեն շարժվելով՝ դժվար է հասկանալ, թե իրականում ինչ է ենթադրում Լեոյի պապական գահակալությունը։ Բայց դա փոխվում է։ Նրա էնցիկլիկ նամակի ժամկետը, նախ Իսպանիա այցելելու նրա որոշումը, նրա անձնական հանդիպումը Բեդ Բանիի՝ Թրամփի ICE քաղաքականությանը հակառակվող պուերտոռիկացի սուպերաստղի հետ, և նրա այցը Կանարյան կղզիներում գտնվող միգրանտների կենտրոն՝ այս ամենը պատահական չէ։ Սա մի պապ է, որը, չնայած իր վարվելակերպով ամաչկոտ է, միտումնավոր է իր ուղերձում։
«Դուք թվեր կամ ֆայլեր չեք։ Դուք մարդիկ եք, ովքեր ունեն ընտանիք և տուն, երազանքներով, որոնք ոչ ոք իրավունք չունի անտեսել», – ասաց Լեոն միգրանտներին և սոցիալական աշխատողներին Գրան Կանարիայի Արգինեգին նավահանգստում, որտեղ անկանոն ժամանողների թիվն աճել է, ինչը երբեմն հանգեցնում է ծովում ողբերգական մահերի։
Նրա մեկնաբանությունները անհրաժեշտ նրբերանգ են հաղորդում Եվրոպայում միգրացիայի շուրջ բանավեճին. ես առաջինն եմ, որ ասում եմ, որ միայն եվրոպացիներն են որոշում, թե ով է մտնում Եվրոպա, և ԵՄ-ն չի կարող միայնակ պայքարել մարդկանց անօրինական առևտրի և մաքսանենգության դեմ։ Երրորդ երկրները պետք է խիղճ զարգացնեն և իրականում օգտագործեն եվրոպացի հարկատուներից ստացած կանխիկ գումարը՝ աջակցություն ցուցաբերելու համար։ ԵՄ-ն դրամարկղային մեքենա չէ։
Եվրոպան հնարավորություն է տալիս շատերին, բայց դա պետք է ուղեկցվի նաև քաղաքացիական պարտականություններով։ Օրինակ՝ քրեական անցյալ ունեցող անձանց վտարելու անկարողությունը, երբեմն՝ տարածքը լքելու բազմաթիվ դատական որոշումներով, իրավական համակարգի և ինստիտուտների ձախողում է, և եվրոպացիները ազդանշան են տվել, որ այլևս չեն հանդուրժի դա։
Սակայն ինտեգրման և քաղաքացիության իրավական ուղիների վերաբերյալ ցանկացած բանավեճի փակումը՝ կենտրոնանալով միայն կալանավորումների և արտաքսումների վրա, նույնպես լուծում չէ. միգրացիայի կառավարումը կպահանջի երկակի մոտեցում: ԵՄ-ն լավ կանի, որ լսի Լեոյին. կա ընդհանուր մարդկայնության զգացում, որը չի կարող կորչել քաղաքական աղմուկի մեջ:
Բաց մի թողեք
Շվեյցարացի ընտրողները պատրաստվում են քվեարկել բնակչության թվաքանակը 10 միլիոնով սահմանափակելու օգտին
Վաշինգտոնը պլանավորում է կրճատել Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի կործանիչների և ռազմանավերի քանակը
Եվրոպական հանձնաժողովը լրացուցիչ պատասխաններ է փնտրում Վենետիկի բիենալեին Ռուսաստանի մասնակցության վերաբերյալ