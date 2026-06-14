Մեծ Բրիտանիան հայտարարում է, որ իր ուժերը խլել են ռուսական ստվերային նավատորմի նավթատար նավ, որը ենթարկվել է պատժամիջոցների

Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը լքում է Դաունինգ սթրիթ 10-ը՝ Լոնդոնում խորհրդարանում վարչապետի հարցերի շաբաթական նիստին մասնակցելու համար։
Սոցիալական ցանցերում գրառման մեջ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը նշել է, որ գործողությունը «ևս մեկ հարված է հասցրել Ռուսաստանին»։
Կիրակի օրը Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը հայտարարել է, որ իր ուժերը Լա Մանշում խլել են ռուսական ստվերային նավատորմի նավթատար նավ, ինչը, ըստ նրա, «Մեծ Բրիտանիայի կողմից ղեկավարվող առաջին նման գործողությունն էր»։
Մամուլի հաղորդագրության մեջ Վեստմինստերը հայտնել է, որ Թագավորական ծովային հետևակի հրամանատարները և Ազգային հանցագործության դեմ պայքարի գործակալության (NCA) իրավապահ մարմինների աշխատակիցները կիրակի առավոտյան վաղ առավոտյան բարձրացել են ռուսական Smyrtos նավը՝ վեց ժամ տևած գործողության ընթացքում։
Ծովային հետևակայիններին և NCA սպաներին աջակցել են Chinook, Merlin և Wildcat ուղղաթիռները, Թագավորական ռազմաօդային ուժերի P-8-ը և Թագավորական ռազմածովային ուժերի HMS Sutherland և HMS Ledbury նավերը։
Ռուսաստանը օգտագործում է իր ստվերային նավատորմը՝ խուսափելու համար իր նավթարդյունաբերության նկատմամբ Արևմուտքի պատժամիջոցներից, որոնք թույլ չեն տալիս Մոսկվային վարձակալել կամ ապահովագրել տանկերներ, եթե այն չի պահպանում որոշակի սահմանափակումներ։
Նրա ստվերային նավատորմը շրջանցում է այս սահմանափակումները՝ օգտագործելով բարդ սեփականության կառուցվածքներ, հարմարության դրոշներ և այլ մարտավարություններ, որոնք նախատեսված են իր բեռի ծագումը թաքցնելու համար։
«Սմիրտոս»-ը այժմ կտեղափոխվի խարիսխ Մեծ Բրիտանիայի հարավային ափին, որտեղ իշխանությունները կհետևեն անվտանգության կամ շրջակա միջավայրի հետ կապված ցանկացած մտահոգության։
Ուկրաինայի հետախուզության գլխավոր վարչությունը հայտնում է, որ նավը սովորաբար գործում է Ռուսաստանի Կոզմինո նավահանգստից և արտահանում է նավթամթերք 2025 թվականի մարտից։
Սոցիալական ցանցերում գրառման մեջ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քեյր Սթարմերը նշել է, որ գործողությունը «ևս մեկ հարված է հասցրել Ռուսաստանին» և որ այն պետք է հիշեցնի «նրանց, ովքեր բորբոքում են Պուտինի պատերազմը Ուկրաինայում, որ մենք թույլ չենք տա, որ նրանք թաքնվեն»։
Դեն Ջարվիսը, նախկին բանակի սպա, որը այս շաբաթ ստանձնեց Մեծ Բրիտանիայի նոր պաշտպանության նախարարի պաշտոնը, գովաբանել է գործողությանը մասնակցած անձնակազմին՝ ասելով, որ այն պահանջում է «հմտություն, պրոֆեսիոնալիզմ և քաջություն»։
«Ես հարգանքի տուրք եմ մատուցում մեր Զինված ուժերի անձնակազմին և բոլոր ներգրավվածներին: Ռուսաստանը հույսը դնում է իր ստվերային նավատորմի վրա՝ Ուկրաինայում իր հակամարտությունը ֆինանսավորելու համար, և մեր արգելքը ևս մեկ հարված է հասցնում Պուտինի անօրինական պատերազմին», – հավելեց նա:
Բաց մի թողեք
Պաշտպանության անջատումը այլևս միայն Եվրոպայի վախը չէ՝ դա Թրամփի քաղաքականությունն է։
«Զարթոնքի կոչ». Եվրոպան արձագանքում է Anthropic-ի կողմից իր Fable 5 և Mythos 5 արհեստական ինտելեկտի մոդելներին մուտքի դադարեցմանը
Վերահսկե՛ք սա։ ԵՄ-ն մոտենում է կապիտալի շուկաների վերահսկողության կենտրոնացմանը։ Արդյո՞ք երկրները ճիշտ են մտահոգվելու համար