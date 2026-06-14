«Զարթոնքի կոչ». Եվրոպան արձագանքում է Anthropic-ի կողմից իր Fable 5 և Mythos 5 արհեստական ​​ինտելեկտի մոդելներին մուտքի դադարեցմանը

Anthropic-ը հայտարարել է, որ կարծում է, որ ԱՄՆ կառավարությունը տեղյակ է եղել Fable 5-ը ջեյլբրեյք անելու հնարավոր միջոցի մասին։
Եվրոպացի քաղաքական գործիչները տագնապ են հնչեցրել ինքնիշխան արհեստական ինտելեկտի վերաբերյալ, այն բանից հետո, երբ ամերիկյան Anthropic ընկերությունը հայտարարել է, որ Թրամփի վարչակազմի հրահանգի համաձայն դադարեցնում է իր որոշ լավագույն արհեստական ինտելեկտի մոդելներին մուտքը։
Ընկերությունը ուրբաթ երեկոյան հայտարարել է, որ կառավարությունից նամակ է ստացել, որով հրամայվում է կասեցնել օտարերկրյա քաղաքացիների համար իր Fable 5 և Mythos 5 արհեստական ինտելեկտի մոդելներին մուտքը՝ ազգային անվտանգության հետ կապված մտահոգությունների պատճառով։
«Այս հրամանի վերջնական արդյունքն այն է, որ մենք պետք է կտրուկ անջատենք Fable 5-ը և Mythos 5-ը մեր բոլոր հաճախորդների համար՝ համապատասխանությունն ապահովելու համար», – ասել է Anthropic-ը։
Լուրը արձագանքի ալիք է առաջացրել ամբողջ Եվրոպայում, շատ քաղաքական գործիչներ ասել են, որ դա պետք է լինի իրականության լուրջ ստուգում կառավարությունների համար և կոչ են արել ավելացնել ներդրումները տեղական տեխնոլոգիաների մեջ։
Բրունո Ռետայո, Ֆրանսիայի նախկին ներքին գործերի նախարար և 2027 թվականի նախագահի թեկնածու
«Վաշինգտոնի որոշումը՝ կրճատել Anthropic-ի ամենահզոր մոդելներին հասանելիությունը, պետք է ծառայի որպես արթնացման կոչ։ Արհեստական բանականության մրցավազքում այն ազգը, որը կախված է ուրիշներից իր տեխնոլոգիաների համար, այն ազգն է, որը կարող է մեկ գիշերվա ընթացքում անջատվել», – գրել է նա X-ում։
«Ֆրանսիան ունի եզակի ակտիվներ Եվրոպայում՝ ածխածնազերծված և ինքնիշխան միջուկային էլեկտրաէներգիա, աշխարհի լավագույն ինժեներներից մեկը, ինչպես նաև Mistral-ի, OVHcloud-ի, Scaleway-ի և ChapsVision-ի նման ընկերություններ, որոնք կարող են մրցակցել ամերիկյան հսկաների հետ։ Բայց մենք պետք է վերջ դնենք միամտությանը և վերջապես որոշենք վերազինել մեր տեխնոլոգիական հզորությունը»։
Ալ Քարնս, բրիտանացի պատգամավոր և զինված ուժերի նախկին նախարար
«Այս շաբաթ մոլորակի ամենաառաջադեմ արհեստական բանականության մոդելը անջատվեց օտարերկրյա կառավարության կողմից։ Բրիտանացի հետազոտողները ուսումնասիրում էին այն։ Բրիտանական ընկերությունները փորձարկում էին այն։ Բրիտանական հիվանդանոցները փորձարկում էին այն։ Այլևս ոչ», – ասել է Քարնսը, որը հրաժարական է տվել զինված ուժերի նախարարի պաշտոնից այս շաբաթվա սկզբին պաշտպանության ծախսերի շուրջ վեճի պատճառով։
«Սա արհեստական բանականության պատմություն չէ։ Սա մեր ղեկավարած յուրաքանչյուր ոլորտի պատմությունն է», – շարունակեց նա։
Գեերտ Վիլդերս, հոլանդական ծայրահեղ աջ կուսակցության առաջնորդ «Ազատություն»
«Ես ուզում եմ իմ #Anthropic Claude Fable 5-ը վերադարձնել», – գրել է Վիլդերսը X-ում։
«Արհեստական բանականությունը ավելի ու ավելի է ազգային ինքնիշխանություն», – հավելել է նա՝ միաժամանակ կոչ անելով Նիդեռլանդներին արագացնել սեփական մոդելների մշակումը։
Բենջամին Հադդադ, Ֆրանսիայի Եվրոպայի հարցերով նախարար
«Թրամփի վարչակազմի որոշումը՝ արգելել օտարերկրյա քաղաքացիներին մուտք գործել Anthropic-ի վերջին մոդել, նշանավորում է արհեստական բանականության շուրջ աշխարհաքաղաքական պայքարի արագացումը», – գրել է Հադդադը։
«Եվրոպան չի կարող բավարարվել բաց շուկա լինելով, որը կախված է այլուր նախագծված, ֆինանսավորվող և վերահսկվող տեխնոլոգիաներից», – շարունակել է նա։ «Այն պետք է ավելի շատ ներդրումներ կատարի, աջակցի իր նորարարներին և զինվի միջոցներով՝ տիրապետելու այն տեխնոլոգիաներին, որոնք կորոշեն 21-րդ դարի իշխանությունը»։
Թոմ Թյուգենդհատ, բրիտանացի պատգամավոր և նախկին անվտանգության նախարար
«Fable 5-ի և այլ մոդելների անջատումը օտարերկրացիների համար թյուրըմբռնում կամ սխալ չէ, դա անխուսափելի արդյունք է այն տեխնոլոգիաների, որոնք ձևավորում են պատերազմը այնպես, որ ինքնիշխանությունն ավելի շատ կոդի մասին է, քան թնդանոթների», – ասաց Թյուգենդհատը։
Նա ավելացրեց. «Բարձր էներգիայի ծախսերի և անվտանգության, այլ ոչ թե հնարավորությունների վրա շեշտադրման պայմաններում Մեծ Բրիտանիայի արձագանքը եղել է ապագայից մեզ կտրող արգելակ կառուցելը և անցյալին կապելը։ Մենք չենք կարող այսպես շարունակել և մնալ ինքնիշխան»։
Էդուար Ֆիլիպ, Ֆրանսիայի նախկին վարչապետ և Հավրի քաղաքապետ
«Ոչ ամերիկացիների համար Anthropic-ի ամենահզոր մոդելներին մուտքը սահմանափակելով՝ ԱՄՆ կառավարությունը ընտրում է արհեստական բանականության զարգացումը ենթարկել իր իշխանության տրամաբանությանը», – ասաց Ֆիլիպը, որը 2017-ից 2020 թվականներին Ֆրանսիայի վարչապետ է եղել։
«Արհեստական բանականությունն այժմ կարևոր ենթակառուցվածք է, նույնքան կարևոր, որքան էլեկտրաէներգիան կամ ինտերնետը։ Այն ենթակառուցվածքը, որի մոդելներն ու հաշվողական հզորությունը մենք չենք վերահսկում, ենթակառուցվածք է, որը ուրիշները կարող են անջատել», – ավելացրեց նա։
Ջորդան Բարդելլա, Եվրախորհրդարանի անդամ և Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորում» կուսակցության նախագահ
«Թրամփի վարչակազմը դադարեցնում է Anthropic-ի վերջին արհեստական ինտելեկտի մոդելներին մուտքը բոլոր ոչ ամերիկացի քաղաքացիների համար. այս հանկարծակի որոշումը մեզ հիշեցնում է, որ արհեստական ինտելեկտն արդեն իսկ ազգային ինքնիշխանության լուրջ հարց է», – ասել է նա սոցիալական ցանցերում գրառման մեջ։
«Այն երկրները, որոնք արագ չեն մշակում իրենց սեփական մոդել(եր)ը, միշտ ավելի ու ավելի շատ կախված կլինեն այլ տերությունների ընտրությունից. Ֆրանսիան պետք է արագացնի իր աջակցությունը «Միստրալ» արհեստական ինտելեկտի գոհարին և ամբողջ արհեստական ինտելեկտի էկոհամակարգին», – հավելել է նա։
Բաց մի թողեք
Պաշտպանության անջատումը այլևս միայն Եվրոպայի վախը չէ՝ դա Թրամփի քաղաքականությունն է։
Մեծ Բրիտանիան հայտարարում է, որ իր ուժերը խլել են ռուսական ստվերային նավատորմի նավթատար նավ, որը ենթարկվել է պատժամիջոցների
Վերահսկե՛ք սա։ ԵՄ-ն մոտենում է կապիտալի շուկաների վերահսկողության կենտրոնացմանը։ Արդյո՞ք երկրները ճիշտ են մտահոգվելու համար