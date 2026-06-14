14/06/2026

EU – Armenia

«Զարթոնքի կոչ». Եվրոպան արձագանքում է Anthropic-ի կողմից իր Fable 5 և Mythos 5 արհեստական ​​ինտելեկտի մոդելներին մուտքի դադարեցմանը

infomitk@gmail.com 14/06/2026 1 min read

Anthropic-ը հայտարարել է, որ կարծում է, որ ԱՄՆ կառավարությունը տեղյակ է եղել Fable 5-ը ջեյլբրեյք անելու հնարավոր միջոցի մասին։

Եվրոպացի քաղաքական գործիչները տագնապ են հնչեցրել ինքնիշխան արհեստական ​​ինտելեկտի վերաբերյալ, այն բանից հետո, երբ ամերիկյան Anthropic ընկերությունը հայտարարել է, որ Թրամփի վարչակազմի հրահանգի համաձայն դադարեցնում է իր որոշ լավագույն արհեստական ​​ինտելեկտի մոդելներին մուտքը։

Ընկերությունը ուրբաթ երեկոյան հայտարարել է, որ կառավարությունից նամակ է ստացել, որով հրամայվում է կասեցնել օտարերկրյա քաղաքացիների համար իր Fable 5 և Mythos 5 արհեստական ​​ինտելեկտի մոդելներին մուտքը՝ ազգային անվտանգության հետ կապված մտահոգությունների պատճառով։

«Այս հրամանի վերջնական արդյունքն այն է, որ մենք պետք է կտրուկ անջատենք Fable 5-ը և Mythos 5-ը մեր բոլոր հաճախորդների համար՝ համապատասխանությունն ապահովելու համար», – ասել է Anthropic-ը։

Լուրը արձագանքի ալիք է առաջացրել ամբողջ Եվրոպայում, շատ քաղաքական գործիչներ ասել են, որ դա պետք է լինի իրականության լուրջ ստուգում կառավարությունների համար և կոչ են արել ավելացնել ներդրումները տեղական տեխնոլոգիաների մեջ։

Բրունո Ռետայո, Ֆրանսիայի նախկին ներքին գործերի նախարար և 2027 թվականի նախագահի թեկնածու

«Վաշինգտոնի որոշումը՝ կրճատել Anthropic-ի ամենահզոր մոդելներին հասանելիությունը, պետք է ծառայի որպես արթնացման կոչ։ Արհեստական ​​բանականության մրցավազքում այն ​​ազգը, որը կախված է ուրիշներից իր տեխնոլոգիաների համար, այն ազգն է, որը կարող է մեկ գիշերվա ընթացքում անջատվել», – գրել է նա X-ում։

«Ֆրանսիան ունի եզակի ակտիվներ Եվրոպայում՝ ածխածնազերծված և ինքնիշխան միջուկային էլեկտրաէներգիա, աշխարհի լավագույն ինժեներներից մեկը, ինչպես նաև Mistral-ի, OVHcloud-ի, Scaleway-ի և ChapsVision-ի նման ընկերություններ, որոնք կարող են մրցակցել ամերիկյան հսկաների հետ։ Բայց մենք պետք է վերջ դնենք միամտությանը և վերջապես որոշենք վերազինել մեր տեխնոլոգիական հզորությունը»։

Ալ Քարնս, բրիտանացի պատգամավոր և զինված ուժերի նախկին նախարար

«Այս շաբաթ մոլորակի ամենաառաջադեմ արհեստական ​​բանականության մոդելը անջատվեց օտարերկրյա կառավարության կողմից։ Բրիտանացի հետազոտողները ուսումնասիրում էին այն։ Բրիտանական ընկերությունները փորձարկում էին այն։ Բրիտանական հիվանդանոցները փորձարկում էին այն։ Այլևս ոչ», – ասել է Քարնսը, որը հրաժարական է տվել զինված ուժերի նախարարի պաշտոնից այս շաբաթվա սկզբին պաշտպանության ծախսերի շուրջ վեճի պատճառով։

«Սա արհեստական ​​բանականության պատմություն չէ։ Սա մեր ղեկավարած յուրաքանչյուր ոլորտի պատմությունն է», – շարունակեց նա։

Գեերտ Վիլդերս, հոլանդական ծայրահեղ աջ կուսակցության առաջնորդ «Ազատություն»

«Ես ուզում եմ իմ #Anthropic Claude Fable 5-ը վերադարձնել», – գրել է Վիլդերսը X-ում։

«Արհեստական ​​բանականությունը ավելի ու ավելի է ազգային ինքնիշխանություն», – հավելել է նա՝ միաժամանակ կոչ անելով Նիդեռլանդներին արագացնել սեփական մոդելների մշակումը։

Բենջամին Հադդադ, Ֆրանսիայի Եվրոպայի հարցերով նախարար

«Թրամփի վարչակազմի որոշումը՝ արգելել օտարերկրյա քաղաքացիներին մուտք գործել Anthropic-ի վերջին մոդել, նշանավորում է արհեստական ​​բանականության շուրջ աշխարհաքաղաքական պայքարի արագացումը», – գրել է Հադդադը։

«Եվրոպան չի կարող բավարարվել բաց շուկա լինելով, որը կախված է այլուր նախագծված, ֆինանսավորվող և վերահսկվող տեխնոլոգիաներից», – շարունակել է նա։ «Այն պետք է ավելի շատ ներդրումներ կատարի, աջակցի իր նորարարներին և զինվի միջոցներով՝ տիրապետելու այն տեխնոլոգիաներին, որոնք կորոշեն 21-րդ դարի իշխանությունը»։

Թոմ Թյուգենդհատ, բրիտանացի պատգամավոր և նախկին անվտանգության նախարար
«Fable 5-ի և այլ մոդելների անջատումը օտարերկրացիների համար թյուրըմբռնում կամ սխալ չէ, դա անխուսափելի արդյունք է այն տեխնոլոգիաների, որոնք ձևավորում են պատերազմը այնպես, որ ինքնիշխանությունն ավելի շատ կոդի մասին է, քան թնդանոթների», – ասաց Թյուգենդհատը։

Նա ավելացրեց. «Բարձր էներգիայի ծախսերի և անվտանգության, այլ ոչ թե հնարավորությունների վրա շեշտադրման պայմաններում Մեծ Բրիտանիայի արձագանքը եղել է ապագայից մեզ կտրող արգելակ կառուցելը և անցյալին կապելը։ Մենք չենք կարող այսպես շարունակել և մնալ ինքնիշխան»։

Էդուար Ֆիլիպ, Ֆրանսիայի նախկին վարչապետ և Հավրի քաղաքապետ

«Ոչ ամերիկացիների համար Anthropic-ի ամենահզոր մոդելներին մուտքը սահմանափակելով՝ ԱՄՆ կառավարությունը ընտրում է արհեստական ​​բանականության զարգացումը ենթարկել իր իշխանության տրամաբանությանը», – ասաց Ֆիլիպը, որը 2017-ից 2020 թվականներին Ֆրանսիայի վարչապետ է եղել։

«Արհեստական ​​բանականությունն այժմ կարևոր ենթակառուցվածք է, նույնքան կարևոր, որքան էլեկտրաէներգիան կամ ինտերնետը։ Այն ենթակառուցվածքը, որի մոդելներն ու հաշվողական հզորությունը մենք չենք վերահսկում, ենթակառուցվածք է, որը ուրիշները կարող են անջատել», – ավելացրեց նա։

Ջորդան Բարդելլա, Եվրախորհրդարանի անդամ և Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորում» կուսակցության նախագահ

«Թրամփի վարչակազմը դադարեցնում է Anthropic-ի վերջին արհեստական ​​ինտելեկտի մոդելներին մուտքը բոլոր ոչ ամերիկացի քաղաքացիների համար. այս հանկարծակի որոշումը մեզ հիշեցնում է, որ արհեստական ​​ինտելեկտն արդեն իսկ ազգային ինքնիշխանության լուրջ հարց է», – ասել է նա սոցիալական ցանցերում գրառման մեջ։

«Այն երկրները, որոնք արագ չեն մշակում իրենց սեփական մոդել(եր)ը, միշտ ավելի ու ավելի շատ կախված կլինեն այլ տերությունների ընտրությունից. Ֆրանսիան պետք է արագացնի իր աջակցությունը «Միստրալ» արհեստական ​​ինտելեկտի գոհարին և ամբողջ արհեստական ​​ինտելեկտի էկոհամակարգին», – հավելել է նա։

Բաց մի թողեք

1 min read

Պաշտպանության անջատումը այլևս միայն Եվրոպայի վախը չէ՝ դա Թրամփի քաղաքականությունն է։

14/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեծ Բրիտանիան հայտարարում է, որ իր ուժերը խլել են ռուսական ստվերային նավատորմի նավթատար նավ, որը ենթարկվել է պատժամիջոցների

14/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վերահսկե՛ք սա։ ԵՄ-ն մոտենում է կապիտալի շուկաների վերահսկողության կենտրոնացմանը։ Արդյո՞ք երկրները ճիշտ են մտահոգվելու համար

13/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Պաշտպանության անջատումը այլևս միայն Եվրոպայի վախը չէ՝ դա Թրամփի քաղաքականությունն է։

14/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մարդկային մնացորդներ են հայտնաբերվել լեհական գյուղում, գնահատվում է ավելի քան 30 դիակ

14/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հազարավոր մարդիկ հավաքվել են Լոնդոնում՝ նշելու «Գույնի զորքը» տոնակատարությունը

14/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կայա Կալլասի կրքերն ու հարությունը

14/06/2026 infomitk@gmail.com